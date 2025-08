Ele fez a startup crescer 26.000% ajudando prefeituras a atrair investimentos

Nos bastidores do desenvolvimento de qualquer cidade brasileira, há um desafio comum: como atrair investimentos de forma eficaz? Com mais de 5 mil municípios no país, a resposta muitas vezes passa longe de grandes consultorias e estratégias de marketing.

É nesse cenário que a City Match encontrou espaço para crescer mais de 26.000% em um único ano.

Fundada em 2020, a startup com sede em Curitiba atua como uma espécie de matchmaker entre municípios e empresas.

Num aplicativo, gestores públicos e empresários podem trocar figurinhas sobre temas úteis aos investidores, como os incentivos fiscais e a infraestrutura das cidades.

A receita da empresa saltou de R$ 10.185 em 2023 para R$ 2,68 milhões em 2024, alcançando um crescimento de 26.218%.

O resultado levou a empresa a conquistar o 1° lugar na categoria de R$ 2 milhões a R$ 5 milhões de reais no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025.

Como tudo começou?

Formado em administração, com uma década de experiência em times de vendas, Le Senechal criou a City Match a partir de uma experiência inusitada durante a pandemia: o governo do Paraná o procurou para mapear fornecedores locais de insumos hospitalares com ajuda de um banco de dados privado.

A iniciativa voluntária se tornou a semente de uma plataforma tecnológica que, hoje, ajuda prefeituras a organizar e divulgar seus ativos estratégicos — como terrenos, vocações produtivas e incentivos fiscais — para empresas em busca de expansão.

“O empreendedor precisa saber onde vale a pena investir. A cidade precisa dizer o que tem a oferecer. O City Match conecta essas duas pontas de forma inteligente e digital”, diz Senechal.

O que faz a City Match?

A City Match entrega às cidades uma vitrine econômica digital, que funciona como um cartão de visitas customizado com dados estruturados e acesso a uma base com todas as empresas do Brasil.

Municípios parceiros podem cadastrar áreas disponíveis, incentivos fiscais e planos de desenvolvimento, enquanto buscam ativamente empresas com perfil compatível — como indústrias têxteis para regiões com mão de obra qualificada ou empresas de logística para zonas com estrutura rodoviária.

“Se Apucarana tem vocação têxtil, por que não atrair quem busca isso?”, diz.

Por que o crescimento repentino?

A primeira fase da operação foi gratuita: cerca de 50 cidades usaram a plataforma em um piloto entre 2021 e 2022.

Mas foi em 2023 que a City Match venceu sua primeira licitação estadual e deu início ao modelo de negócios: uma anuidade por cidade, com suporte, personalização e treinamento inclusos.

A empresa é hoje enxuta — são menos de 10 funcionários —, mas com operação dividida entre desenvolvimento de produto e atendimento a clientes.

Já a plataforma é hospedada na nuvem e operada de forma remota por engenheiros, designers e especialistas em dados.

O que vem por aí?

A startup recebeu um certificado de exclusividade de tecnologia, permitindo que seja contratada diretamente por prefeituras sem nova licitação, por meio do mecanismo de inexigibilidade. Isso tem acelerado a expansão.

A ambição agora é nacional: a City Match quer atingir todos os 300 municípios com mais de 100 mil habitantes no Brasil até o fim de 2025.

E não para por aí: a empresa também trabalha para oferecer dados e insights ao setor privado, como consultorias, fundos de investimento e family offices.

“Quem empreende no Brasil precisa de mais segurança antes de investir. E é isso que a gente quer entregar com tecnologia, transparência e escalabilidade”, afirma o fundador.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.