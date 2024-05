Desde que o MEI foi criado no Brasil e, principalmente, com novos negócios surgindo durante a pandemia, segundo dados do Ministério da Economia, são mais de 15 milhões de brasileiros que aderiram ao microempreendedorismo individual e fazem parte do programa.

E, para atender tantos cidadãos que muitas vezes gerem os seus negócios por conta própria, o Governo Federal disponibiliza uma série de plataformas para que todos tenham acesso fácil a informações relacionadas ao MEI, desde o pagamento de impostos, emissão de notas e consulta da situação da empresa.

Então, se você tem dúvidas de como consultar o MEI, principalmente quando falamos em como consultar o MEI pelo CPF, neste artigo, você terá acesso a um passo a passo para usar seu CPF na consulta e outras informações importantes relacionadas ao assunto.

Como fazer consulta de microempreendedor individual pelo CPF?

Para fazer a consulta de microempreendedor individual é bem fácil, e você pode realizar todo o processo no site do Portal do Empreendedor. Para que a consulta seja feita pelo CPF, tenha em mãos, além do número do documento, a sua senha do Gov.br. Confira o tutorial completo para realizar a consulta:

Passo a passo de como consultar MEI pelo CPF

Acesse o site Portal do Empreendedor , do Governo Federal; Clique na opção “Já sou MEI”; Depois, acesse a primeira opção que diz “Emissão de Comprovante (CCMEI)”;

O CCMEI, ou seja, Certificado da Condição do Microempreendedor Individual é o documento que atesta se a empresa está aberta e qual o CNPJ dela.

Ao entrar na página, na coluna à direita, acesse a opção “Emissão de Comprovante (CCMEI)” novamente; Faça o acesso utilizando o seu CPF e senha do Gov.br; Com o login feito, você será direcionado a uma página que você pode escolher o tipo de consulta; Opte por “CPF” e digite o mesmo; Clique em “continuar” e tenha acesso ao CNPJ do MEI veiculado ao CPF fornecido.

O que é o portal do Empreendedor?

O Portal do Empreendedor é um site oficial do Governo Federal dedicado para concentrar todas as informações e acessos de quem é MEI. Por ele, é possível encontrar diversos serviços, como:

A consulta do status do MEI;

Pagamento de guias e tributos mensais;

Atualização cadastral;

Emissão do comprovante MEI;

Certidão negativa de débitos;

Preenchimento de declarações anuais;

Guias e manuais de uso;

Central de atendimento.

Portanto, boa parte das demandas que um microempreendedor individual pode ter ao longo da sua vida empresarial podem ser resolvidas no Portal do Empreendedor.

É possível consultar MEI pelo celular?

Com certeza. Todo o processo que te mostramos aqui com passo a passo para consulta do MEI pelo CPF pode ser realizado pelo navegador do celular. Então, é só seguir o mesmo processo para realizar as consultas necessárias da sua empresa.

O que é comprovante do MEI?

O comprovante do MEI nada mais é do que um documento emitido pelo próprio site do Portal do Empreendedor ou pela Receita Federal, que atesta a situação atual do microempreendedor. Ou seja, neste documento, fica registrado as informações gerais da empresa, tanto de cadastro, quanto de atuação e, o mais importante, a situação do CNPJ.

É muito comum que as pessoas usem o comprovante do MEI para firmar um novo negócio, assinar contratos, solicitar um empréstimo, abrir uma conta bancária para CNPJ e outras ações.

Como tirar o extrato do MEI pela internet?

Para tirar o extrato do MEI pela internet é super simples. Confira o passo a passo abaixo, que pode ser realizado tanto pelo computador, quanto pelo navegador do seu celular:

Acesse o site “Portal do Empreendedor”; Na página principal, escolha a opção “Já sou MEI”; Depois, clique em “Certidões e comprovantes”.

Neste espaço, você terá a oportunidade de tirar alguns extratos do MEI, como:

Certidão negativa de débito pela Receita Federal;

Certidão do FGTS, pela Caixa Econômica Federal;

Certidão do INSS, pela Previdência Social;

Certidão negativa de débitos trabalhistas;

Comprovante de situação cadastral do CPF;

Comprovante de situação cadastral do CNPJ.

Escolha a opção que mais se encaixa com o tipo de extrato que você procura, preencha as informações solicitadas e tenha acesso ao documento, em que você pode salvar em formato PDF ou realizar a impressão.