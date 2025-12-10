Alemanha terá mulher pela 1ª vez mulher na presidência de um clube de elite

O RB Leipzig anunciou nesta quarta-feira, 10, a nomeação de Tatjana Haenni como presidente do clube. A dirigente suíça, de 59 anos, assumirá o cargo em 1º de janeiro e se tornará a primeira mulher a presidir um clube da elite do futebol alemão.

Ex-jogadora, Haenni soma 23 convocações pela seleção da Suíça. Após encerrar a carreira nos gramados, a executiva construiu trajetória ligada à gestão esportiva, com passagens por Uefa, Fifa e pela Associação Suíça de Futebol, segundo informou o clube em comunicado oficial.

Em declaração divulgada pelo Leipzig, a nova presidente afirmou que pretende conhecer a estrutura do clube nos primeiros meses. Ela destacou o objetivo de dar continuidade ao projeto esportivo.

Haenni também citou metas ambiciosas para as próximas temporadas. "Juntos queremos consolidar o sucesso já alcançado e atingir nossos ambiciosos objetivo."

Trajetória do RB Leipzig na elite alemã

Presente na primeira divisão alemã desde 2016, o RB Leipzig conquistou dois títulos da Copa da Alemanha, em 2022 e 2023. Em competições continentais, o melhor resultado foi a semifinal da Liga dos Campeões em 2020, quando foi eliminado pelo Paris Saint-Germain.

O clube foi refundado em 2009 aós a aquisição da licença esportiva por parte da Red Bull. Na época, a equipe, então chamada SSV Markranstädt, disputava a quinta divisão do futebol nacional. .

Atualmente, o time é treinado por Ole Werner e ocupa a vice-liderança da Bundesliga. A equipe está a oito pontos do líder Bayern de Munique.