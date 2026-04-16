Canva prevê IPO para 2027 — e recusa roteiro do Vale do Silício

*LOS ANGELES — Em novembro de 2025, a Blackbird Ventures comunicou a seus sócios que o Canva estava pronto para abrir capital no segundo semestre de 2026. O mercado precificou a possibilidade. Analistas incorporaram a data ao calendário, bancos se posicionaram e o mercado tratou a oferta pública inicial (IPO) como certo — ainda que a empresa não tivesse confirmado nada.

O que havia eram preparativos: a contratação de Kelly Steckelberg, a CFO que liderou o IPO do Zoom, a transferência do domicílio da holding para os Estados Unidos e uma rodada secundária de US$ 1,5 bilhão pareciam sinais em direção à abertura de capital.

Com o índice S&P North American Technology Software em queda de quase 24% em 2026 e o ambiente de IPOs pressionado por instabilidade geopolítica, tudo agora aponta para 2027.

Cliff Obrecht, cofundador e COO, confirmou com exclusividade à EXAME que a empresa prefere esperar o momento certo. "O IPO está nos planos. Precisamos fazer isso — temos 13 anos, temos muitos investidores grandes. Sempre acreditamos na liquidez", diz.

Mas há uma condição: antes disso acontecer, a empresa quer acumular alguns trimestres de resultados com as novas ferramentas de IA da plataforma. Esta é a transformação que o Canva considera a "mais profunda de sua história", construída nos bastidores enquanto o mercado debatia datas.

A reinvenção no off

Cada funcionalidade da plataforma foi revisitada e reconstruída para ser acessível pela inteligência artificial.

O centro dessa transformação, segundo o Canva, é o modelo de design proprietário que ficou dois anos em desenvolvimento, liderado por Cameron Adams, cofundador e Chief Product Officer da empresa. “Sem esse modelo, nada do que vocês estão vendo teria sido possível”, diz o executivo em entrevista à EXAME.

Canva · Valuation Evolução do valuation — 2018 a 2025 Em bilhões de dólares americanos (US$) 2018 US$ 0,7B 2019 US$ 3,2B 2020 US$ 4,4B 2021 — pico US$ 40B ▲ 2022 — queda US$ 26B ▼ 2024 US$ 32B ago. 2025 US$ 42B fim 2025 US$ 66B ▲ Fontes: Canva · Blackbird Ventures · The Information · abril de 2026

A distinção técnica está no formato de saída. Enquanto outras ferramentas geram imagens a partir de prompts, o Canva produz designs completos, em camadas e editáveis, prontos para uso dentro da plataforma. “Antes do Canva, o design era muito difícil. Democratizamos algo que era muito fragmentado. Agora queremos fazer o mesmo com a IA”, afirma Obrecht.

Para operar em escala, a empresa precisou ir ao mercado. Com mais de 200 milhões de usuários gratuitos, o modelo exigiu eficiência. Após a aquisição da Leonardo AI, em 2024, a equipe de pesquisa cresceu de 25 para mais de 120 pessoas e desenvolveu modelos entre 18 e 30 vezes mais baratos que alternativas de terceiros. “Nossos custos precisam ser incrivelmente baixos para atender esses usuários gratuitos”, diz Obrecht.

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Os produtos de IA da plataforma foram usados 27 bilhões de vezes. O Canva é o terceiro aplicativo de IA mais utilizado no mundo, atrás de ChatGPT e Gemini.

Além do design

A estratégia avança para além da criação visual. Obrecht descreveu a empresa como uma plataforma capaz de executar fluxos completos a partir de um objetivo definido pelo usuário.

“O marketing está quebrado. De cada dólar investido em publicidade, menos de 50 centavos chegam de fato à peça sendo exibida para as pessoas”, diz.

A proposta é uma plataforma agêntica que integra criação, distribuição e mensuração. “No final, você nos dá um objetivo e nós cuidamos do resto”, afirma Obrecht. As aquisições recentes foram integradas como infraestrutura para essa operação.

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Adams reforçou a unificação do produto. “O que estamos propondo agora é tudo que for possível em apenas um lugar. Queremos ser uma plataforma que une tudo o que as pessoas precisam para trabalhar”, diz.

Canva: empresa deve fazer IPO em 2027 (Imagem gerada por IA/Exame)

A base já sustenta a expansão. O Canva é usado por 95% das empresas da Fortune 500 e tem 31 milhões de usuários pagantes, ante 24 milhões no ano anterior.

O projeto Liberation amplia o uso da IA na criação. A ferramenta permite transformar templates a partir de contexto e referências fornecidas pelo usuário. “Às vezes não conseguimos identificar o que gostamos até ver. E isso vai facilitar”, afirma Obrecht.

O IPO nos termos do Canva

A estratégia de abertura de capital prioriza execução. “Prefiro abrir capital em um mercado com valuation mais baixo e ter crescimento a partir daí do que ir no topo”, diz Obrecht.

A empresa busca alinhar crescimento de receita e valorização. “O objetivo é: se sua receita está crescendo, que o valuation cresça também.”

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Os números incluem receita anualizada de US$ 6,3 bilhões ao final de 2025, crescimento acima de 40% no ano, valuation de US$ 66 bilhões e oito anos consecutivos de lucratividade. A rodada secundária de US$ 1,5 bilhão garantiu liquidez parcial antes da listagem.

Para uma empresa que levou mais de uma década para chegar até aqui, o timing do IPO é apenas mais uma variável. A prioridade está na execução da transição para IA — e nos números que essa mudança pode sustentar no longo prazo.

*A jornalista viajou a convite do Canva