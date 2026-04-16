Inteligência Artificial

Canva prevê IPO para 2027 — e recusa roteiro do Vale do Silício

Com provável IPO em 2027 e uma plataforma reconstruída em torno da inteligência artificial, o Canva quer ser muito mais do que uma ferramenta de design

IPO: Canva deve abrir capital em 2027 (Imagem gerada por IA/Montagem/Exame)

IPO: Canva deve abrir capital em 2027 (Imagem gerada por IA/Montagem/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 16 de abril de 2026 às 10h01.

*LOS ANGELES — Em novembro de 2025, a Blackbird Ventures comunicou a seus sócios que o Canva estava pronto para abrir capital no segundo semestre de 2026. O mercado precificou a possibilidade. Analistas incorporaram a data ao calendário, bancos se posicionaram e o mercado tratou a oferta pública inicial (IPO) como certo — ainda que a empresa não tivesse confirmado nada.

O que havia eram preparativos: a contratação de Kelly Steckelberg, a CFO que liderou o IPO do Zoom, a transferência do domicílio da holding para os Estados Unidos e uma rodada secundária de US$ 1,5 bilhão pareciam sinais em direção à abertura de capital.

Com o índice S&P North American Technology Software em queda de quase 24% em 2026 e o ambiente de IPOs pressionado por instabilidade geopolítica, tudo agora aponta para 2027.

Cliff Obrecht, cofundador e COO, confirmou com exclusividade à EXAME que a empresa prefere esperar o momento certo. "O IPO está nos planos. Precisamos fazer isso — temos 13 anos, temos muitos investidores grandes. Sempre acreditamos na liquidez", diz.

Mas há uma condição: antes disso acontecer, a empresa quer acumular alguns trimestres de resultados com as novas ferramentas de IA da plataforma. Esta é a transformação que o Canva considera a "mais profunda de sua história", construída nos bastidores enquanto o mercado debatia datas.

A reinvenção no off

Cada funcionalidade da plataforma foi revisitada e reconstruída para ser acessível pela inteligência artificial.

O centro dessa transformação, segundo o Canva, é o modelo de design proprietário que ficou dois anos em desenvolvimento, liderado por Cameron Adams, cofundador e Chief Product Officer da empresa. “Sem esse modelo, nada do que vocês estão vendo teria sido possível”, diz o executivo em entrevista à EXAME.

Canva · Valuation
Evolução do valuation — 2018 a 2025
Em bilhões de dólares americanos (US$)

2018

US$ 0,7B

2019

US$ 3,2B

2020

US$ 4,4B

2021 — pico

US$ 40B ▲

2022 — queda

US$ 26B ▼

2024

US$ 32B

ago. 2025

US$ 42B

fim 2025

US$ 66B ▲

Fontes: Canva · Blackbird Ventures · The Information · abril de 2026

A distinção técnica está no formato de saída. Enquanto outras ferramentas geram imagens a partir de prompts, o Canva produz designs completos, em camadas e editáveis, prontos para uso dentro da plataforma. “Antes do Canva, o design era muito difícil. Democratizamos algo que era muito fragmentado. Agora queremos fazer o mesmo com a IA”, afirma Obrecht.

Para operar em escala, a empresa precisou ir ao mercado. Com mais de 200 milhões de usuários gratuitos, o modelo exigiu eficiência. Após a aquisição da Leonardo AI, em 2024, a equipe de pesquisa cresceu de 25 para mais de 120 pessoas e desenvolveu modelos entre 18 e 30 vezes mais baratos que alternativas de terceiros. “Nossos custos precisam ser incrivelmente baixos para atender esses usuários gratuitos”, diz Obrecht.

Uma plataforma para governar todas as outras: a nova aposta do Canva em IA

Os produtos de IA da plataforma foram usados 27 bilhões de vezes. O Canva é o terceiro aplicativo de IA mais utilizado no mundo, atrás de ChatGPT e Gemini.

Além do design

A estratégia avança para além da criação visual. Obrecht descreveu a empresa como uma plataforma capaz de executar fluxos completos a partir de um objetivo definido pelo usuário.

“O marketing está quebrado. De cada dólar investido em publicidade, menos de 50 centavos chegam de fato à peça sendo exibida para as pessoas”, diz.

A proposta é uma plataforma agêntica que integra criação, distribuição e mensuração. “No final, você nos dá um objetivo e nós cuidamos do resto”, afirma Obrecht. As aquisições recentes foram integradas como infraestrutura para essa operação.

Uma plataforma para governar todas as outras: a nova aposta do Canva em IA

Adams reforçou a unificação do produto. “O que estamos propondo agora é tudo que for possível em apenas um lugar. Queremos ser uma plataforma que une tudo o que as pessoas precisam para trabalhar”, diz.

IPO do Canva

Canva: empresa deve fazer IPO em 2027 (Imagem gerada por IA/Exame)

A base já sustenta a expansão. O Canva é usado por 95% das empresas da Fortune 500 e tem 31 milhões de usuários pagantes, ante 24 milhões no ano anterior.

O projeto Liberation amplia o uso da IA na criação. A ferramenta permite transformar templates a partir de contexto e referências fornecidas pelo usuário. “Às vezes não conseguimos identificar o que gostamos até ver. E isso vai facilitar”, afirma Obrecht.

O IPO nos termos do Canva

A estratégia de abertura de capital prioriza execução. “Prefiro abrir capital em um mercado com valuation mais baixo e ter crescimento a partir daí do que ir no topo”, diz Obrecht.

A empresa busca alinhar crescimento de receita e valorização. “O objetivo é: se sua receita está crescendo, que o valuation cresça também.”

Com foco em IA, IPO do Canva fica para 2027, diz cofundador

Os números incluem receita anualizada de US$ 6,3 bilhões ao final de 2025, crescimento acima de 40% no ano, valuation de US$ 66 bilhões e oito anos consecutivos de lucratividade. A rodada secundária de US$ 1,5 bilhão garantiu liquidez parcial antes da listagem.

Para uma empresa que levou mais de uma década para chegar até aqui, o timing do IPO é apenas mais uma variável. A prioridade está na execução da transição para IA — e nos números que essa mudança pode sustentar no longo prazo.

*A jornalista viajou a convite do Canva

Acompanhe tudo sobre:Canva
Próximo

Mais de Inteligência Artificial

Com foco em IA, IPO do Canva fica para 2027, diz cofundador

Uma plataforma para governar todas as outras: a nova aposta do Canva em IA

Canva lança AI 2.0 para centralizar trabalho e integrar ferramentas

Brasil busca autonomia digital com acordo de IA com a China

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Com foco em IA, IPO do Canva fica para 2027, diz cofundador

Um conteúdo Bússola

Facilitação de conversas: um recurso para liderança em momentos de pressão

Negócios

‘O varejo não vai sobreviver se fizer as coisas do mesmo jeito’, diz presidente da VTEX Brasil

Future of Money

Com bitcoin em US$ 74 mil, mercado acompanha desdobramentos do cessar-fogo entre EUA e Irã