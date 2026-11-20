Durante anos, Bruno Malvezi estudou o que levava empresas a enfrentar dificuldades financeiras.

Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), o advogado trabalhou com recuperação judicial e se acostumou a observar, de perto, os erros cometidos por empresários.

Em 2016, no entanto, a crise ganhou um endereço conhecido: a empresa do próprio pai, em São José do Rio Preto, no interior paulista.

A Impperial Empreendimentos, fundada pelo engenheiro Paulo Malvezi em 1997, atravessava um dos momentos mais difíceis de sua história. Com 13 funcionários, cinco projetos em andamento e faturamento próximo de 9 milhões de reais, a loteadora enfrentava uma onda de distratos, os cancelamentos de contratos de compra e venda de imóveis.

O dinheiro que deveria entrar no caixa precisava ser devolvido aos clientes. Foi nesse cenário que Bruno recebeu o convite para abandonar a carreira na capital e ajudar a reorganizar os negócios da família.

Dez anos depois, a situação é bastante diferente.

Batizada de Grupo Impper, a companhia faturou 450,4 milhões de reais em 2025, atua em 15 cidades de quatro estados e emprega mais de 240 pessoas diretamente.

Agora, a empresa prepara seu maior ciclo de expansão: 7,5 bilhões de reais em lançamentos imobiliários previstos até 2033, espalhados principalmente pelo interior de São Paulo e por cidades do Centro-Oeste.

"Eu vi ali uma janela de oportunidade que talvez fosse a única que eu poderia ter na minha carreira", diz Malvezi, hoje CEO do Grupo Impper, em entrevista à EXAME.

A nova fase envolve 36 empreendimentos e quase 12 mil unidades imobiliárias, entre terrenos, casas e apartamentos.

Para tirar os projetos do papel, a empresa estima investir 1,1 bilhão de reais ao longo dos próximos anos.

O plano também marca a entrada em novos mercados, com uma participação cada vez maior dos imóveis de alto padrão.

A crise que fez Bruno Malvezi abandonar a advocacia

Nascido e criado em São José do Rio Preto, Bruno deixou a cidade em 2007 para estudar Direito na USP, em São Paulo.

Durante a graduação, começou a trabalhar e encontrou na recuperação judicial uma área de interesse. A atividade exigia compreender não apenas a legislação, mas também o funcionamento das empresas, seus problemas financeiros e as decisões que haviam levado os negócios a situações delicadas.

O interesse pela gestão não surgiu por acaso.

Desde a infância, Bruno acompanhava a trajetória empreendedora do pai, Paulo Malvezi, engenheiro civil que havia fundado uma loteadora em 1997. O empreendimento surgiu numa família sem tradição empresarial, formada, segundo ele, principalmente por funcionários públicos.

Bruno, porém, decidiu seguir outro caminho. Construiu sua carreira na advocacia, fez especializações e começou a ganhar espaço na área jurídica.

Até que chegou a crise imobiliária de 2015 e 2016.

Naquela época, o Brasil enfrentava uma recessão econômica, acompanhada por dificuldades no mercado de imóveis. Para o negócio dos Malvezi, o problema estava especialmente nos contratos de loteamentos. Clientes desistiam das compras e pediam a devolução dos recursos pagos, enquanto a empresa precisava continuar executando os projetos já contratados.

O fluxo financeiro ficou comprometido. E a família precisou encontrar uma saída.

Foi quando Paulo e o sócio que mantinha na época procuraram Bruno. A proposta era que ele voltasse para Rio Preto e ajudasse a resolver a situação.

O convite colocava o advogado diante de uma escolha importante. Permanecer em São Paulo significava dar continuidade a uma carreira que avançava. Voltar para o interior representava assumir um problema empresarial, com a possibilidade de construir uma trajetória completamente diferente.

Bruno aceitou.

A primeira missão foi reorganizar a parte jurídica e financeira da empresa. Ele passou a negociar com compradores que desejavam cancelar seus contratos, reestruturou processos de cobrança e reorganizou a carteira de recebíveis, os valores que a empresa tinha a receber dos clientes ao longo dos anos.

Uma das decisões mais importantes foi recomprar lotes durante a crise, quando os preços estavam pressionados.

A estratégia permitiu que a empresa acumulasse imóveis para comercializar quando o mercado voltasse a crescer. Com a retomada da demanda, os terrenos recomprados passaram a representar uma oportunidade de geração de caixa.

Entre 2016 e 2019, Bruno se dedicou principalmente à reestruturação do negócio. Nesse período, também passou a estudar gestão e a participar cada vez mais das decisões empresariais.

A virada definitiva ocorreu em 2019, quando o antigo sócio do pai deixou a companhia. Bruno assumiu como CEO e iniciou um processo de profissionalização, com novos controles administrativos, formação de equipes e revisão dos produtos oferecidos ao mercado.

A mudança mais importante, no entanto, estava naquilo que a empresa vendia.

A aposta que mudou o negócio

Durante boa parte de sua história, a Impperial trabalhava principalmente com loteamentos. A empresa desenvolvia terrenos, implantava a infraestrutura e comercializava os lotes para consumidores interessados em construir suas próprias casas.

Era um modelo conhecido pela família e relativamente consolidado no mercado imobiliário do interior.

Bruno começou a questioná-lo.

Ao estudar o comportamento dos compradores, percebeu que muitos não desejavam necessariamente adquirir um terreno. O objetivo final era morar em uma casa, mas o caminho até lá podia ser longo e caro: comprar o lote, contratar profissionais, executar a obra e, muitas vezes, continuar pagando aluguel durante todo o processo.

"Os nossos clientes não queriam lote, eles queriam casa", diz Malvezi.

A conclusão levou o grupo a ampliar sua atuação para a incorporação imobiliária, modalidade em que a empresa desenvolve e comercializa as unidades residenciais, assumindo também a responsabilidade pela construção.

O plano começou a ganhar forma entre 2019 e 2020. Mas, justamente quando a nova estratégia estava preparada para ser testada, surgiu a pandemia.

Bruno tinha um empreendimento pronto para ser lançado e uma decisão difícil a tomar: adiar o projeto diante da incerteza ou tentar vendê-lo em um momento em que boa parte dos brasileiros estava isolada dentro de casa.

A empresa decidiu seguir com o lançamento.

A justificativa veio das pesquisas de mercado. Segundo o empresário, os levantamentos indicavam um interesse crescente por casas, espaços abertos e áreas verdes. Pessoas que viviam em apartamentos começavam a considerar a possibilidade de mudar de endereço.

A solução comercial também precisou mudar.

Sem depender das tradicionais apresentações presenciais, a Impper organizou um lançamento inteiramente virtual do Raízes Impperial, condomínio de casas na região de São José do Rio Preto.

A primeira etapa, com 116 residências, foi totalmente comercializada em menos de cinco meses. O empreendimento, que teria cerca de 350 casas em suas diferentes fases, tornou-se um dos marcos da nova estratégia.

Na avaliação de Bruno, a experiência mostrou que havia espaço para levar ao interior paulista empreendimentos com propostas arquitetônicas e serviços mais próximos dos encontrados nas grandes capitais.

A partir dali, a empresa acelerou sua diversificação. Os loteamentos continuaram no portfólio, mas passaram a dividir espaço com condomínios horizontais e edifícios residenciais.

De 9 milhões a 450 milhões de reais em faturamento

Os números ajudam a dimensionar a transformação.

Quando Bruno entrou na empresa, em 2016, o faturamento anual estava próximo de 9 milhões de reais. Em 2022, já havia alcançado 48,8 milhões de reais.

O crescimento ganhou velocidade nos anos seguintes. A receita informada pela companhia passou para 92,8 milhões de reais em 2023 e 223,2 milhões de reais em 2024.

Em 2025, chegou a 450,4 milhões de reais, mais que o dobro do registrado no ano anterior.

Isso significa que, somente entre 2022 e 2025, o faturamento do Grupo Impper foi multiplicado por mais de nove vezes. Para 2026, a projeção é alcançar 498,3 milhões de reais.

A estrutura também cresceu. Dos 13 funcionários de uma década atrás, o grupo passou a contar com mais de 240 diretos, além de aproximadamente 450 profissionais que atuam indiretamente nas obras e na cadeia de fornecedores.

Ao longo de quase três décadas, a companhia acumula 35 empreendimentos lançados e 27 entregues. São cerca de 17 mil unidades imobiliárias entregues, número que inclui lotes urbanizados e unidades de incorporação, não apenas casas e apartamentos construídos.

Atualmente, oito empreendimentos estão em construção, reunindo mais de 1.500 unidades e uma área superior a 180 mil metros quadrados.

A ampliação do portfólio trouxe também uma mudança no perfil dos compradores.

Hoje, o alto padrão responde por aproximadamente 40% do faturamento e do valor dos lançamentos imobiliários. A intenção é elevar essa participação para 60% nos próximos três anos.

O tíquete médio dos produtos da empresa está próximo de 590 mil reais, mas o portfólio reúne desde projetos voltados a compradores de renda intermediária até empreendimentos de maior sofisticação.

Para Bruno, o consumidor do interior já não utiliza apenas os imóveis da própria região como referência. Especialmente nas faixas de renda mais elevadas, o público acompanha tendências internacionais de arquitetura, engenharia e desenho de empreendimentos.

"O ser humano reage à beleza. Não adianta mais você fazer caixotinho e achar que vai estar tudo bem", diz.

O plano de R$ 7,5 bilhões para conquistar o interior do Brasil

O próximo capítulo da história da Impper está concentrado em um plano de expansão com horizonte até 2033.

A empresa possui uma carteira estimada em 7,5 bilhões de reais em Valor Geral de Vendas (VGV), indicador que representa a soma dos valores de comercialização previstos para os imóveis de seus projetos. Isso não significa que o grupo já tenha faturado ou investido esse montante.

O planejamento envolve 36 novos empreendimentos, que deverão reunir 11.915 unidades imobiliárias. Desse total, 4,8 bilhões de reais em VGV potencial estão associados a projetos verticais, como edifícios de apartamentos.

Perspectiva do Epyc, projeto vertical do Grupo Impper: edifícios respondem por 4,8 bilhões de reais do VGV previsto até 2033 (Divulgação/Grupo Impper) (Grupo Impper/Divulgação)

Outros 1,5 bilhão de reais correspondem a incorporações horizontais, principalmente condomínios de casas, enquanto 1,2 bilhão de reais estão relacionados a loteamentos.

Para executar o plano, a companhia calcula um investimento de aproximadamente 1,125 bilhão de reais. Mais de 100 milhões de reais estão previstos para aplicação ainda em 2026.

A maior parcela dos projetos permanece concentrada na região de origem. São José do Rio Preto e cidades próximas respondem por cerca de 5,3 bilhões de reais do VGV potencial.

Os outros 2,2 bilhões de reais estão associados à expansão para novos mercados, incluindo cidades de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Mas como escolher para onde ir?

Bruno conta que a empresa mapeou 41 municípios, distribuídos em sete macrorregiões, para identificar aqueles com maior potencial de absorver seus empreendimentos.

O processo considera indicadores econômicos e características dos consumidores locais. A empresa utiliza dados para classificar os mercados e definir quais regiões fazem sentido para sua estratégia.

Entre as localidades consideradas estão Ribeirão Preto, a Região Metropolitana de Campinas, Campo Grande, Inocência, Cuiabá e Rondonópolis.

O interesse pelo Centro-Oeste tem relação direta com o crescimento de cidades impulsionadas pelo agronegócio.

Para entender esse mercado, Bruno decidiu conhecê-lo pessoalmente. Em uma das viagens, desembarcou em Sinop, no Mato Grosso, alugou um carro e percorreu cidades como Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Cuiabá.

A intenção era observar de perto o desenvolvimento urbano, os empreendimentos existentes e as oportunidades de expansão imobiliária.

"Eu acho que o empreendedor precisa sentir o cheiro da terra", diz Malvezi.

Apesar da viagem e das novas frentes de crescimento, o empresário afirma que São José do Rio Preto continuará sendo o principal mercado do grupo.

É também na cidade que a incorporadora prepara um de seus projetos mais relevantes: um empreendimento com VGV estimado em aproximadamente 710 milhões de reais. Se concretizado nos termos previstos, será o maior projeto da história da Impper em Rio Preto.

Por que a incorporadora decidiu pisar no freio em 2026

O crescimento, porém, não significa que a empresa esteja imune aos problemas do setor imobiliário.

Com juros elevados, dificuldades no financiamento, custos de construção e um ambiente econômico incerto, a Impper precisou rever parte de seu planejamento para 2026.

A meta inicial era lançar 700 milhões de reais em novos empreendimentos. O número foi reduzido para 430 milhões de reais, uma revisão de quase 39%.

Segundo a companhia, a decisão levou em consideração as condições macroeconômicas, o ambiente eleitoral e o volume de imóveis em estoque em São José do Rio Preto.

A revisão mostra um dos desafios da nova fase. Quanto maior o número de projetos, maior a necessidade de administrar prazos, capital, equipes e riscos comerciais.

O próprio ciclo imobiliário exige planejamento de longo prazo. Bruno calcula que, entre a negociação de uma área e o lançamento de um empreendimento, pode transcorrer de um ano e meio a dois anos. Depois disso, a construção pode consumir outros três anos.

Isso significa que uma decisão tomada hoje poderá produzir resultados financeiros apenas vários anos adiante.

O que a Porsche e a inteligência artificial têm a ver com essa história

Uma das apostas do Grupo Impper para sustentar o crescimento está menos relacionada à venda de imóveis e mais ao funcionamento de seus canteiros de obras.

A incorporadora iniciou um projeto de eficiência operacional com a Porsche Consulting, consultoria empresarial ligada à fabricante alemã de automóveis, para revisar processos, logística e métodos de construção.

O trabalho inclui práticas de lean construction, abordagem que procura reduzir desperdícios, melhorar o planejamento das atividades e aumentar a produtividade das equipes.

A empresa também tem procurado diminuir o peso de suas despesas administrativas. Os gastos gerais e administrativos, que representavam 12,1% da receita operacional líquida em 2024, passaram a equivaler a 6% em 2025.

Outra frente é a tecnologia.

Bruno afirma ter iniciado a organização digital dos processos da companhia ainda quando retornou a Rio Preto. Desde então, a Impper desenvolveu sistemas para integrar informações de diferentes áreas e acompanhar indicadores de desempenho.

Mais recentemente, criou um departamento dedicado à automação e à eficiência operacional. A equipe trabalha na adoção de agentes de inteligência artificial para automatizar tarefas administrativas, organizar informações e acompanhar o cumprimento de prazos internos.

Há dez anos, Bruno precisou descobrir como reorganizar uma loteadora familiar pressionada por cancelamentos de contratos e problemas financeiros. Hoje, o desafio é administrar uma incorporadora com centenas de funcionários, projetos em diferentes estados e bilhões de reais em lançamentos potenciais.

A empresa que ele encontrou em 2016 tinha apenas um segmento de atuação e precisava recuperar o fôlego. A que comanda agora pretende atravessar a próxima década construindo bairros, condomínios e edifícios pelo interior do país.