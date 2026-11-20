A Gold’s Gym, rede californiana onde Arnold Schwarzenegger treinou na época em que competia como fisiculturista, escolheu o Shopping Vila Olímpia, da Multiplan, para abrir sua primeira unidade em São Paulo. A academia de 1.000 metros quadrados é uma das 10 operações que o empreendimento da zona sul da capital prevê entregar até dezembro.

Com 15 aberturas e reinaugurações já realizadas, o shopping espera fechar 2026 com 25 novidades.

A lista vai do quiosque de donuts da Krispy Kreme, que já está em funcionamento, ao parque de jogos Game Station.

Em um bairro que reúne mais de 100 edifícios corporativos, a administração do Vila Olímpia quer atender quem passa pela região para trabalhar, quem mora no entorno e quem se hospeda nos hotéis próximos. Essa combinação orientou a revisão do mix, conduzida junto com a mudança de posicionamento do empreendimento em 2026.

“Nosso trabalho de desenvolvimento do mix considera as mudanças no comportamento do consumidor e as características da região em que estamos inseridos”, afirma Luciane Starling, superintendente do Shopping Vila Olímpia.

Na prática, isso significa abrir espaço tanto para serviços de uso recorrente, como academia e aluguel de carros, quanto para restaurantes e atrações que possam trazer público à noite e nos fins de semana.

Shopping Vila Olímpia: empreendimento da Multiplan na zona sul de São Paulo prevê 25 entregas entre aberturas e reformas em 2026. (Multiplan/Divulgação)

O que chega ao shopping até dezembro

A primeira unidade paulistana da Gold’s Gym faz parte de um plano mais amplo da rede americana. Em 2025, a empresa anunciou um acordo de franquia para abrir 60 academias no Brasil em dez anos. O grupo franqueado é liderado por Dan Chor, cofundador da Bodytech, e o plano prevê unidades também no Rio de Janeiro e em Brasília.

No Vila Olímpia, a previsão é que a academia funcione das 5h à meia-noite e ofereça aos alunos duas horas e meia de isenção no estacionamento, segundo Starling. O horário foi pensado para acomodar quem quer treinar antes ou depois do expediente e quem está hospedado na região.

“Ela vai vir com um horário de funcionamento prolongado”, diz a superintendente.

No lazer, o Game Station terá jogos eletrônicos, atrações interativas em 3D e três espaços para festas de aniversário. “Vai ser uma operação não só pra adolescentes e crianças, mas pra família como um todo”, afirma.

O parque se soma ao boliche, às sete salas de cinema e ao Teatro Claro, que já funcionam no empreendimento. A programação temporária também ganhou o VROOM, atração em que o visitante dirige um kart em uma pista física usando óculos de realidade virtual.

Game Station: parque de jogos eletrônicos terá três espaços para festas de aniversário. (Guilherme Gonçalves/Exame)

Na gastronomia, o Don Canchero já abriu no quarto piso com uma proposta voltada a refeições rápidas. Segundo Starling, o cliente escolhe o corte de carne e pode repetir salada e batata frita. O quiosque da Krispy Kreme integra a expansão da rede de donuts em São Paulo desde sua chegada ao Brasil, em 2025.

Entre as próximas aberturas estão a Firehouse Subs, rede americana de sanduíches com carnes defumadas, a gelateria Gelato Borelli e a rede de milk-shakes Milky Moo. A Cacau Show, que já operava no shopping, deve reabrir em um espaço maior, diz a superintendente.

As entregas de 2026 também incluem operações de uso cotidiano. A Localiza abriu uma agência de aluguel de carros no segundo piso, a Avatim trouxe produtos de perfumaria e autocuidado, e o Studio 011 Tattoo acrescentou um estúdio de tatuagem ao mix. No vestuário, a Youcom chegou com moda jovem, ao lado de marcas de moda feminina como Lucy in the Sky e Guaraná Brasil.

Como o Vila Olímpia se compara aos outros shoppings do grupo

Inaugurado em 2009, o Vila Olímpia tem cerca de 28,4 mil metros quadrados de área bruta locável e 191 operações. A Multiplan detém 60% de participação no ativo. A ocupação chegou a 89,3% no terceiro trimestre, alta de 8 pontos percentuais em um ano e o maior nível desde o segundo trimestre de 2020. A média do portfólio do grupo ficou em 96%.

De janeiro a setembro, os lojistas do Vila Olímpia venderam R$ 325,2 milhões, alta de 4,7% sobre o mesmo período de 2025. No terceiro trimestre, as vendas somaram R$ 108,6 milhões, avanço de 1,1%.

No conjunto dos shoppings da Multiplan, as vendas cresceram 5,9% no trimestre, para R$ 6,4 bilhões. Na comparação entre as mesmas lojas do portfólio, serviços lideraram a alta, com avanço de 12,6%, puxado pelo cinema. Alimentação e áreas gourmet cresceram 6,5%.

A Multiplan também administra, na capital paulista, o Shopping Anália Franco e o MorumbiShopping. Em março, o MorumbiShopping inaugurou sua sexta expansão, com espaço para 40 operações e um terraço gastronômico, após um investimento de R$ 400 milhões em ampliação e revitalização. As vendas dos lojistas chegaram a R$ 874,1 milhões no terceiro trimestre, alta de 23,4%. Para o Vila Olímpia, Starling diz que a prioridade é renovar a oferta dentro da área existente.

Uma das iniciativas para atrair quem sai dos escritórios foi oferecer de duas a quatro horas de isenção no estacionamento, conforme a categoria no programa de relacionamento, para quem cadastrasse R$ 180 em compras nas noites de segunda a quinta-feira.

A programação noturna ganhou um endereço em novembro de 2025, quando o The Cavern Club abriu no shopping. A casa inspirada no clube de Liverpool que projetou os Beatles funciona como restaurante no almoço e recebe shows à noite. A operação também começou a testar apresentações de stand-up durante a semana para atrair o público que sai do trabalho na região.

Don Canchero: restaurante do quarto piso serve cortes de carne com salada e batata frita à vontade. (Multiplan/Exame)

No balanço consolidado do terceiro trimestre, a Multiplan registrou receita líquida de R$ 846 milhões, alta de 37%, e lucro líquido de R$ 383,2 milhões, avanço de 73,3% na comparação anual. O crescimento da receita teve como principal impulso a venda de imóveis, rubrica que incluiu R$ 250 milhões pela alienação de uma fatia de 9,33% no ParkShoppingBarigüi, em Curitiba.

O que o shopping busca para 2027

O Vila Olímpia quer trazer um supermercado e seguir ampliando a oferta de bem-estar e vestuário.

Segundo Starling, a administração usa as campanhas do shopping para perguntar aos clientes quais marcas gostariam de encontrar ali. Os nomes das próximas operações ainda não foram divulgados.

“A gente ainda vai continuar na onda wellness”, afirma Starling. A executiva diz que o imóvel tem espaço para crescer na área das garagens, mas que a prioridade agora é ajustar o mix.

Além de buscar novos lojistas, a administração trabalha na ampliação da Arezzo, que está no empreendimento desde a inauguração, segundo a superintendente.

As novidades do Vila Olimpia

Inauguradas ou reinauguradas em 2026

- Avatim (perfumaria e autocuidado)

- Baked Potato (fast-food de batatas recheadas, retrofit)

- Crocs (calçados casuais)

- Don Canchero (restaurante especializado em carnes)

- Gendai (culinária japonesa, retrofit)

- GrandVision by Fotótica (ótica, retrofit)

- Guaraná Brasil (moda feminina)

- Kopenhagen (chocolateria)

- Krispy Kreme (donuts)

- Localiza (aluguel de veículos)

- Lucy in the Sky (moda feminina)

- Studio 011 Tattoo (estúdio de tatuagem)

- Top Internacional (perfumaria e cosméticos)

- Win Suplementos (suplementos alimentares)

- Youcom (moda jovem)

Previstas até o fim de 2026

- Cacau Show (chocolateria, retrofit)

- Capodarte (calçados e bolsas)

- Firehouse Subs (sanduíches quentes)

- Game Station (parque de jogos eletrônicos)

- Gelato Borelli (gelateria)

- Gold’s Gym (academia)

- Havaianas (chinelos e sandálias)

- Milky Moo (milk-shakes)

- Praça da Moça Café (cafeteria)

- Vecchio (gastronomia)