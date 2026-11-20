RESUMO ＋ O câncer de colo do útero tem mais de 19 mil novos casos por ano no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Entre 2002 e 2021, mais da metade das mortes ocorreu entre mulheres negras. Márcia Datz Abadi, diretora médica da empresa MSD Brasil, defende equidade no acesso à vacinação e ao rastreamento.

Por Márcia Datz Abadi, diretora médica da MSD Brasil.

Sempre que falamos sobre HPV, o papilomavírus humano, é importante falar também sobre prevenção.

O câncer de colo do útero, causado pelo HPV, é um dos tumores mais preveníveis, com estratégias conhecidas e disponíveis, como vacinação, rastreamento e tratamento adequado de lesões precursoras.

Ainda assim, permanece como um importante problema de saúde pública no país: é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres, excluídos os tumores de pele não melanoma.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima-se mais de 19 mil novos casos por ano no Brasil e cerca de 20 mulheres morrem diariamente pela doença.

As desigualdades raciais no câncer de colo do útero

Essa realidade não afeta todas as pessoas da mesma forma.

As maiores taxas de incidência e mortalidade por câncer de colo do útero concentram-se no Norte e no Nordeste do país, regiões historicamente atravessadas por barreiras de acesso a serviços de saúde, especialmente em se tratando de lugares distantes de grandes centros urbanos.

Em 2022, a taxa de mortalidade por esse câncer região Norte foi quase três vezes maior que a taxa observada no Sudeste.

É impossível ignorar que as desigualdades regionais e socioeconômicas dialogam profundamente com a realidade da população preta e parda no Brasil, que corresponde mais de 50% do país.

E esse impacto também aparece nos desfechos em saúde: as desigualdades raciais se refletem na mortalidade por câncer de colo do útero.

Entre 2002 e 2021, mais da metade dos óbitos registrados pela doença no Brasil ocorreu entre mulheres negras.

Por isso, não há como falar em eliminação do câncer de colo do útero sem reconhecer que algumas populações ainda enfrentam mais obstáculos para chegar às estratégias de cuidado que já existem.

Quem tem acesso ao exame preventivo no Brasil?

A Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 ajuda a dimensionar esse desafio.

O levantamento mostra que mulheres brancas apresentaram maior percentual de realização do exame preventivo para câncer de colo do útero no Brasil.

Na região Centro-Oeste, por exemplo, a diferença entre brancas e pretas foi de 81,6% contra 76,5%, respectivamente.

Também há um claro componente social envolvido: quanto maior a escolaridade e a renda, maior a realização do exame preventivo.

Esses números mostram que prevenção não é apenas uma decisão individual.

Quando uma mulher não realiza o exame porque não acha necessário, por desconhecimento, porque não foi orientada, porque sente vergonha, por questões culturais ou porque não encontra um serviço acessível, há uma falha coletiva na forma como comunicamos e organizamos o cuidado.

Vacinação contra o HPV e estratégias de prevenção

Informação relevante e baseada em evidências pode salvar vidas.

Uma recente experiência internacional mostra o tamanho desse impacto.

Na Inglaterra, um estudo publicado na revista médica The Lancet apontou que, entre 2020 e 2024, devido à vacinação contra o HPV, nenhuma mulher de 20 a 24 anos morreu por câncer de colo do útero naquele país.

Segundo o estudo, jovens vacinadas aos 12 ou 13 anos passaram a apresentar risco praticamente nulo de morrer de câncer de colo do útero antes dos 30 anos.

No Brasil, avançamos em políticas públicas importantes, como a incorporação progressiva de estratégias de rastreamento com teste de DNA-HPV, e a vacinação contra o HPV, que desde 2014 é oferecida gratuitamente a crianças e adolescentes pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e, atualmente, também para populações especiais até os 45 anos.

Mas essas tecnologias de saúde precisam chegar até quem mais precisa delas, se quisermos realmente falar sobre a eliminação do câncer de colo do útero.

Representatividade e prevenção do HPV entre mulheres negras

Acredito que iniciativas que aproximam ciência, representatividade e mobilização social têm papel transformador.

A experiência do projeto MEDPRETAS, iniciativa da MSD voltada à prevenção do HPV e do câncer de colo do útero entre profissionais de saúde negras, mostra a força de redes que nascem da escuta e da atuação em campo.

Ao mobilizar médicas e médicos negros em torno do tema, o projeto cria um efeito multiplicador: profissionais informados, protegidos e engajados tornam-se agentes de promoção da saúde em suas comunidades.

Como enfrentar as desigualdades raciais no acesso ao cuidado?

Se o desafio é fazer com que as estratégias de prevenção e cuidado cheguem, de fato, a quem mais precisa, também é necessário compreender quais barreiras ainda impedem esse acesso.

É nesse contexto que se insere o Construindo Pontes, iniciativa da MSD que parte do reconhecimento de que as desigualdades raciais impactam a jornada de cuidado de mulheres negras com câncer de mama e precisam ser enfrentadas com escuta, dados e articulação entre diferentes atores.

Ao reunir evidências científicas e dar visibilidade a temas como acesso, diagnóstico, tratamento e vieses implícitos, o projeto promove uma discussão qualificada sobre disparidades raciais em oncologia, colocando no centro da conversa não apenas os dados, mas também as trajetórias de pacientes e profissionais que vivenciam essas barreiras.

O papel de profissionais de saúde negros na prevenção

Profissionais de saúde negros ocupam um lugar estratégico na construção de pontes com populações que, muitas vezes, vivenciam barreiras históricas no acesso ao cuidado.

Quando esses profissionais protagonizam conversas sobre HPV, vacinação e prevenção do câncer, a mensagem tem maior potencial de se tornar mais próxima, gerar identificação e fortalecer vínculos de confiança.

E, nesse processo, aliados também têm um papel importante: apoiar, ampliar e sustentar essas iniciativas, contribuindo para que o cuidado seja oferecido com mais escuta, consciência sobre vieses e respeito às realidades dessa população.

É essa combinação entre protagonismo, aliança e intencionalidade que pode ajudar a transformar informação em acesso real.

Não há eliminação possível se algumas populações continuam chegando mais tarde ao diagnóstico, acessando menos a vacinação disponível ou recebendo menos informação qualificada.

Falar sobre HPV em pessoas pretas e pardas é, portanto, falar sobre prevenção com intencionalidade.

É valorizar profissionais que atuam como figuras de confiança em suas comunidades.

É transformar dados em ação e assumir que a saúde só avança de verdade quando avança para todos.