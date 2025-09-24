A inteligência artificial pode impulsionar o comércio global de bens e serviços em até 40% até 2040, além de elevar o PIB mundial em 12% a 13%, de acordo com o Relatório de Comércio Mundial divulgado pela Organização Mundial do Comércio (OMC).

O estudo aponta que a redução de custos e os ganhos de produtividade associados à tecnologia podem gerar avanços de 34% a 37% no comércio, remodelando o futuro da economia global. Segundo Johanna Hill, vice-diretora-geral da OMC, “a IA pode ser um ponto positivo para o comércio em um ambiente cada vez mais complexo”.

O documento, no entanto, também alerta para riscos de desigualdade se não houver políticas inclusivas. Entre os benefícios previstos, estão reduções de custos em logística, conformidade regulatória e comunicações.

Tecnologias de tradução baseadas em IA, por exemplo, podem facilitar a expansão de pequenos produtores e varejistas para mercados internacionais. Nesse sentido, a educação em IA também é outra vantagem competitiva para pequenas empresas, como apontou o vice-presidente da Câmara de Comércio dos EUA.

O relatório foi divulgado em meio a um cenário turbulento para o comércio global, marcado por tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, que pressionam as regras multilaterais administradas pela OMC em Genebra.

