Com desconto de 90%: Faculdade EXAME apresenta Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios

Reforçando o seu compromisso com a democratização da educação, a Faculdade EXAME apresenta, entre os dias 15 e 23 de julho, o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37. O valor representa uma redução de 90% em relação ao preço original, que é de R$ 397.

Apresentado por Miguel Lannes Fernandes, Chief AI Offer na EXAME e um dos maiores nomes do mercado de inteligência artificial, o programa tem carga horária total de 3 horas, que serão divididas ao longo de quatro encontros virtuais. Neles, os alunos terão a oportunidade de se aprofundar nos conceitos, ferramentas e estratégias de IA que já estão transformando empresas ao redor do mundo.

“Eu vou mostrar o que você precisa para sair do zero e fazer parte da próxima geração de especialistas em inteligência artificial do Brasil, independente do seu conhecimento em tecnologia”, garante Fernandes em um dos vídeos de divulgação do treinamento.

Veja, abaixo, como o conteúdo será distribuído ao longo das aulas.

Aula 1: A grande transformação artificial

Na primeira aula, o professor trará uma contextualização sobre o cenário atual da inteligência artificial – explorando como ela se tornou um dos setores mais valiosos da economia global em tempo recorde – e apresentará um panorama das principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia. Além disso, os alunos analisarão estudos de caso de empresas que já estão liderando esse movimento.

Aula 2: as 4 etapas para o sucesso profissional com IA

No segundo encontro, os alunos conhecerão a trajetória de Miguel Fernandes – de um entusiasta da tecnologia a um dos maiores especialistas em IA do Brasil – e serão apresentados às quatro etapas essenciais para se tornar um especialista em IA e aplicar essa tecnologia nas suas atividades diárias.

Aula 3: os caminhos do especialista em inteligência artificial

Nesta aula, o professor apresentará as três principais formas de atuação do especialista em IA para, em seguida, orientar a construção de um plano de carreira prático que levará os alunos ao sucesso profissional na área.

Aula 4: tornando-se um especialista em inteligência artificial

Com 90 minutos de duração, a quarta e última aula do Pré-MBA será transmitida ao vivo e tem como objetivo aproximar os alunos do mentor para uma sessão de perguntas e respostas em tempo real.

Ao final dos quatro encontros, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela EXAME para incluir no currículo.

Vale destacar que, além do valor promocional, os alunos que garantirem sua vaga no Pré-MBA também terão acesso a um ano de assinatura do EXAME Pass, um pacote de assinatura digital que inclui e-books e livros digitais, matérias exclusivas, trilhas de treinamento e clube de benefícios.

O programa conta ainda com garantia incondicional, o que significa que aqueles que não estiverem completamente satisfeitos ao final do programa podem solicitar o reembolso de 100% do valor. Para garantir a sua vaga, basta clicar aqui ou no botão abaixo.

