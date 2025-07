Mercosul e Associação Europeia finalizam acordo de livre comércio

O Mercosul anunciou a conclusão definitiva das negociações do acordo de livre comércio com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), bloco composto por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein.

O Acordo formará um mercado de aproximadamente 290 milhões de consumidores e um PIB superior a US$ 4,3 trilhões.

A proposta garantirá o acesso livre de comércio a quase 99% dos produtos brasileiros nos mercados da EFTA, abrangendo tanto os setores agrícola quanto industrial.

Em 2024, o Brasil exportou US$ 3,1 bilhões e importou US$ 4,1 bilhões em bens da EFTA. Espera-se que o acordo contribua para a diversificação do comércio do Mercosul, ampliando oportunidades comerciais nas economias da EFTA.

Os países da EFTA são conhecidos por seus PIB per capita elevados e têm um papel relevante no cenário global. A Suíça ocupa a posição de 11º maior investidor direto no Brasil, com um estoque de US$ 30,5 bilhões, e a Noruega é o principal doador do Fundo Amazônia, com contribuições de R$ 3,4 bilhões.

O acordo finalizado será assinado até o fim de 2025 e, após a revisão legal, os textos serão divulgados em agosto de 2025.