Uso de IA em pequenas empresas é vantagem, diz vice-presidente da Câmara de Comércio dos EUA

A integração de IA pode trazer ganhos de produtividade, liberar tempo para tarefas de maior valor e permitir que empresas menores “compitam acima do seu peso” (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 13h04.
Um estudo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos apontou, há um ano, que 98% das pequenas empresas já usavam inteligência artificial. Segundo Jordan Crenshaw, vice-presidente da entidade, atualmente, a tecnologia estaria ajudando essas companhias como um diferencial competitivo.
Na prática, o cenário é mais contido. Segundo a Forbes, em um levantamento com empresários, a maioria afirma que a IA é usada de forma limitada, sobretudo em softwares já contratados ou como ferramenta para agilizar buscas na internet.
Por outro lado, “as pequenas empresas que adotam integralmente a inteligência artificial e outras tecnologias emergentes estão crescendo, competindo e alcançando resultados em maior escala”, afirmou Jordan Crenshaw, vice-presidente sênior da Câmara de Comércio dos EUA. Segundo ele, a IA permite que companhias de menor porte “lutem acima de seu peso”.
Nesse sentido, a especialização e o aprofundamento em técnicas relacionadas à IA se mostra uma oportunidade.
