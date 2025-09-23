Inteligência Artificial

Uso de IA em pequenas empresas é vantagem, diz vice-presidente da Câmara de Comércio dos EUA

A maioria utiliza IA embutida em softwares já existentes, como ferramentas de produtividade, automação de atendimento, geração de conteúdo ou para agilizar buscas

A integração de IA pode trazer ganhos de produtividade, liberar tempo para tarefas de maior valor e permitir que empresas menores “compitam acima do seu peso” (Getty Images)

A integração de IA pode trazer ganhos de produtividade, liberar tempo para tarefas de maior valor e permitir que empresas menores “compitam acima do seu peso” (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 13h04.

Um estudo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos apontou, há um ano, que 98% das pequenas empresas já usavam inteligência artificial. Segundo Jordan Crenshaw, vice-presidente da entidade, atualmente, a tecnologia estaria ajudando essas companhias como um diferencial competitivo.

Na prática, o cenário é mais contido. Segundo a Forbes, em um levantamento com empresários, a maioria afirma que a IA é usada de forma limitada, sobretudo em softwares já contratados ou como ferramenta para agilizar buscas na internet.

Por outro lado, “as pequenas empresas que adotam integralmente a inteligência artificial e outras tecnologias emergentes estão crescendo, competindo e alcançando resultados em maior escala”, afirmou Jordan Crenshaw, vice-presidente sênior da Câmara de Comércio dos EUA. Segundo ele, a IA permite que companhias de menor porte “lutem acima de seu peso”.

Nesse sentido, a especialização e o aprofundamento em técnicas relacionadas à IA se mostra uma oportunidade.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA;
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
  • Principais formas de atuação do especialista em IA;
  • Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialEmpresas

Mais de Inteligência Artificial

Meta negocia licenciamento de conteúdo jornalístico para treinar IA

Nvidia garante prioridade a clientes mesmo após acordo de US$ 100 bi com OpenAI

Como ChatGPT e outros bots podem 'sabotar' resultados pessoais e das empresas

O plano de 3 anos da Huawei para destronar a Nvidia no mercado de chips de IA

Mais na Exame

Mundo

Desabamento em mina de ouro na Colômbia deixa 25 mineiros presos

Um conteúdo Bússola

Inflação recua, mas alimentação saudável ainda consome 80% do salário mínimo

Exame IN

O palpite inusitado de Jakurski para o novo presidente do Fed

Marketing

Compre um, leve dois: Chiquinho dá 'Cascão Tradicional' no Dia do Sorvete