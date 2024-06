Feira de franquias da ABF: conheça redes com novos modelos a partir de R$ 30 mil

1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

2 /10 Boticário: Vendas do grupo cresceram 70% em dois anos (Foto: Leandro Fonseca/Exame) (O Boticário é a segunda maior franquia do país, com 3.689 unidades em 2023)

3 /10 Arcos Dorados: ESG avança em compromissos ambientais (O McDonald's é a terceira maior franquia do Brasil com 2.662)

4 /10 (Colchões OrtoBom tem 2.380 e está na 4ª posição do ranking de franquias da ABF)

5 /10 Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição (Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição)

6 /10 Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741 (Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741)

7 /10 Loja Subway (Subway: com 1.574 ,)

8 /10 Renato Stefanoni, presidente da AMPM (AMPM: rede de lojas de conveniência tem 1.540 unidades e é a 8ª maior franquia do Brasil)

9 /10 (Óticas Carol: com 1.400 unidades, a rede de franquias é a 9ª maior do Brasil)

10/10 (BK é 10ª maior franquia do Brasil, com 1.331 unidades em 2023)

A ABF Franchising Expo, maior feira de franquias do mundo, chega a sua 31ª edição como o melhor local para quem deseja conhecer mais de perto o setor e facilitar a abertura do seu negócio. O evento, que começa nesta quarta-feira, 26, e vai até o dia 29 de junho, será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo.

A feira vai reunir mais de 400 marcas expositoras e espera uma visitação superior a 60 mil. Dentre as novidades, a organização da feira já identificou grande interesse de marcas estreantes e forte presença de segmentos como Moda e nichos como óticas, minimercados e até uma inédita franquia de licitações.

Quer empreender do zero, mas não sabem por onde começar? Conheça o curso "Franquias de Sucesso: do Investimento ao Lucro"

Para quem pretende começar a empreender no mercado de franquias, essa é uma oportunidade de conhecer franqueadoras de diversos segmentos.

O mercado de franquia superou as expectativas em 2023 e cresceu 13,8%, alcançando um faturamento de R$ 240,6 bilhões, 195,8 mil operações e 3.300 marcas franqueadoras. No primeiro trimestre, o franchising cresceu 19,1% atingindo faturamento de R$ 60,5 bilhões. A projeção para 2024 é de um crescimento em faturamento da ordem 10%.

A seguir, confira uma lista de franquias que vão lançar novos modelos na feira da ABF:

Verisure

Em 2024, a líder em soluções de alarmes monitorados Verisure, abre as portas para novos empreendedores através do modelo de franquia. O objetivo principal deste novo modelo é atrair franqueados que tenham perfil comercial e conhecimento no segmento. Quem se interessar, deverá se beneficiar de uma marca já consolidada no mercado de segurança. Os franqueados serão responsáveis apenas pela parte comercial, com foco na captação de clientes. A instalação dos equipamentos e todo o suporte técnico serão integralmente realizados pela Verisure.

Investimento inicial: R$ 30 mil

Faturamento: R$ 120 mil ao ano

Prazo de retorno: 5 a 7 meses

Kopenhagen

A marca de chocolate Kopenhagen vai lançar na feira de franquias da ABF um novo modelo de loja. Com investimento inicial 40% menor do que o modelo tradicional, a marca quer atrair novos franqueados para abrir lojas light em cidades menores onde ainda não atua.

Investimento inicial: a partir de R$ 300 mil

Faturamento: entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão ao ano

Prazo de retorno: não informado

Brasil Cacau

A Brasil Cacau vai lançar na feira da ABF o modelo light para atender a uma demanda crescente por investimentos mais acessíveis e flexíveis no setor de chocolates. O valor de investimento foi reduzido, os tamanhos dos espaços foram otimizados para máxima eficiência, e houve uma troca estratégica de fornecedores de materiais.

Investimento inicial: quiosque a partir de R$ 49.000

Faturamento: R$ 900.000 ano

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Usaflex

Usaflex é pioneira na produção de sapatos que aliam conforto, estilo e bem-estar. Com 320 unidades presentes em todo o país, a rede irá apresentar na ABF dois novos modelos de negócios para os seus franqueados: o quiosque e o contêiner Usaflex.

Investimento inicial: contêiner: R$ 30 mil; Quiosque: R$ 10 mil

Faturamento médio mensal: contêiner: R$ 260 mil; Quiosque: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Bio Mundo

A Bio é uma rede de produtos naturais, alimentação saudável e nutrição esportiva. Neste ano, a marca apresenta um novo modelo de franquia, a Bio Slim, com valor de investimento mais baixo pensado para regiões periféricas de grandes cidades e cidades menores de até 150 mil habitantes. Nesse modelo, as lojas terão o tamanho reduzido de 30m² a 70m².

Investimento inicial: R$ 250 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: não informado. Lucro líquido: 14% do faturamento

Prazo de retorno: Entre 18 a 36 meses

KFC

A rede lançou recentemente o modelo Drive Thru com foco em atender os consumidores em horários flexíveis (já que as lojas de shopping só funcionam em horários pré-determinados), além de alcançar o público que está de passagem, com atendimento rápido e direto nos veículos. Ainda não há unidades neste modelo no Brasil, mas há a expectativa de que neste ano a marca inaugure sua primeira unidade.

Investimento inicial: R$ 4.5 milhões

Faturamento: não informado

Prazo de retorno: 36 a 48 meses

Dr. Shape

A maior rede de suplementos alimentares e artigos esportivos do Brasil traz para a feira o formato Viva na Medida. Trata-se de uma loja Dr. Shape com a operação de uma clínica estética, formato que o franqueado poderá optar após a análise do público-alvo da unidade franqueada, de sua localização e tamanho do ponto escolhido.

Investimento inicial: R$ 250 mil (sem clínica estética) e R$ 350 mil (com clínica estética), com taxa de franquia, instalações e estoque inicial.

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Frango no Pote

O Frango no Pote é uma rede de fast food especializada em frango frito. Este ano, a rede apresenta um novo modelo de franquia, o formato container, com 30 metros quadrados e valor de investimento reduzido, para cidades do interior e regiões estratégicas.

Investimento inicial: R$ 159.900, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: não informado.

lucro médio: 12%

Prazo de retorno: Entre 18 e 36 meses

Asa Açaí

A Asa Açaí nasceu com a missão de levar o açaí puro e os superalimentos da floresta amazônica para as famílias brasileiras. A partir da associação ao Grupo Trigo, está viabilizando um modelo escalável de franquia - com opções de quiosque, store in store, dark kitcken, corner e padrão - para atrair novos públicos e, assim, democratizar a alimentação saudável e de qualidade.

Investimento inicial, incluindo taxa de franquia: a partir de R$ 80 mil até R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno do investimento: 12 a 30 meses

Mercadão dos óculos

O Mercadão dos Óculos apresentará o modelo de negócio Super Fit para microcidades de até 15 mil habitantes. A modalidade permite uma instalação mais rápida, com mix de armações e lentes composto por produtos de preço mais acessíveis. Além disso, o modelo utiliza ferramentas tecnológicas avançadas para a apresentação de armações e o mapeamento de visão.

Investimento inicial: R$ 150 mil, com taxa de franquia, capital de giro e custo de treinamento.

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: Entre 10 a 13 meses

market4u

Participando da ABF Franchising Expo pelo segundo ano consecutivo, o market4u, rede de mercados autônomos que opera em condomínios comerciais e residenciais, leva à feira um novo modelo de negócio, as geladeiras autônomas para locais públicos. Com tecnologia em seu DNA, a rede apresenta o equipamento que realiza a cobrança da compra - efetuada por meio de aplicativo próprio - diretamente após a retirada do produto. Classificado pela ABF - Associação Brasileira de Franchising como a maior microfranquia do Brasil, o market4u possui mais de 2 mil unidades em operação em 24 estados brasileiros e para 2024, prevê alcançar um faturamento de R$ 340 milhões.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade

Prazo de retorno estimado: de 16 a 24 meses

CredFácil

Pela 6ª vez na ABF Franchising Expo, a CredFácil, rede especializada em serviços financeiros e seguros, apresentará seu novo modelo de negócio: Container. A nova modalidade surgiu da necessidade de oferecer uma solução moderna e prática para empreendedores que valorizam a flexibilidade e a eficiência. Os Containers da CredFácil oferecem uma estrutura versátil e funcional com capacidade para dois atendentes e dois lugares de espera. Eleita a quinta maior microfranquia pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), a rede soma mais de mil unidades por todo o Brasil e projeta faturamento de R$ 500 milhões para 2024.

Investimento inicial: média de R$ 30 mil

Faturamento médio mensal: R$ 500 mil

Prazo de retorno estimado: 6 a 8 Meses

SÓ Multas

A SÓ Multas foi criada pelo advogado Clayton Vitor e o ex-despachante Junior Seixas, em 2014, na cidade de Belo Horizonte (MG) com o objetivo de auxiliar motoristas com infrações de trânsito e processos administrativos de suspensão e cassação de habilitação. Além disso, a marca também é associada à ABF desde 2018. A empresa se diferencia do mercado oferecendo uma vantagem única para os franqueados: a ausência de royalties. A rede desenvolveu um sistema próprio que abrange desde o controle completo da operação até a gestão financeira, de recursos humanos e capacitação de leads da franquia. Para a ABF neste ano, a marca irá lançar seu novo modelo de franquia, o SÓ Multas Start.

Investimento inicial (com taxa de franquia inclusa): R$ 19.990

Faturamento médio mensal: R$ 18.000

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses.

Peggô Market

A Peggô Market é uma rede de minimercados autônomos que oferece uma variedade de produtos, desde mercearia até brinquedos e petsh ops. Atualmente, a marca conta com mais de 65 unidades espalhadas pelo Brasil, e modelos de negócios acessíveis, a partir de R$ 30 mil.

Este ano, a previsão é faturar mais de R$ 40 milhões, graças ao novo modelo de prateleiras invisíveis - que funciona com produtos que não ocupam espaços físicos, como celulares, computadores e até mesmo automóveis.

Investimento inicial: R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: Entre 9 a 16 meses

The Best Açaí

A The Best Açaí é a maior rede de franquias de açaí e sorvete no modelo self-service, com 410 lojas em operação no Brasil, em 11 estados. Pela primeira vez a marca apresenta um novo modelo de franquia, em contêiner, que tem o lançamento oficial na ABF Expo 2024.