Mesmo com um 2023 desafiador para o varejo, franquias crescem 14,3% e já faturam R$ 240 bilhões

O 2023 desafiador para o varejo, com juros altos, queda no consumo e crise em diversos players fortes, parece não ter impactado tanto assim no mercado de franquias brasileiras.

Diferentemente do leve crescimento de 1,7% no varejo, as franquias cresceram 13,8% em relação a 2022 — acima das projeções que apontavam um crescimento entre 9,5% e 12%.

No ano passado, o faturamento do setor foi de R$ 240,6 bilhões. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira, 8, pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

“Esses resultados mostram a capacidade de adaptação do setor, principalmente em relação à digitalização e ao ajuste de modelos de negócio”, diz o presidente da ABF, Tom Moreira Leite.

“De outro lado, o desejo do consumidor por atividades sociais, principalmente eventos, encontros e confraternizações, movimentou o setor de forma geral, mas principalmente Alimentação e Turismo”.

O bom resultado foi puxado, principalmente, pelo resultado no quarto trimestre de 2023, época importante para o varejo de bens e serviços, no qual o setor registrou crescimento nominal no faturamento de 14,2%, indo de R$ 63,8 bilhões em 2022 para R$ 72,8 bilhões em 2023.

Outros indicadores corroboram o avanço das franquias no país. O número total de operações no Brasil atingiu 195.862, 6,2% mais do que no ano anterior.

Além disso, novas marcas continuam a adotar o franchising como plataforma de negócios. São 3.311 redes pelo território brasileiro, 7,6% mais do que no ano anterior. Com isso, o setor totalizou 1.701.726 empregos diretos, uma expansão de 7,1%.

Em coletiva de imprensa realizada em São Paulo nesta quinta-feira, a ABF destacou a queda na inflação e o PIB positivo como motivos para os bons resultados.

Mais especificamente, apontou que o setor de franquia tem tentando se digitalizar e apostar na omnicanalidade, o que está surtindo efeitos.

Por outro lado, o presidente Moreira Leite reforçou que ainda há desafios a serem superados, como pressão de custos, dificuldade no acesso ao crédito e de contratação de mão de obra qualificada.

Quais são as 50 maiores franquias do Brasil? Veja ranking

Quantas redes de franquias há no Brasil hoje?

O volume de redes de franquias no país em 2023 aumentou acima da projeção da ABF e foi um dos destaques do ano passado. De acordo com o levantamento da entidade, a indústria do franchising nacional totalizou 3.311 marcas, alta de 7,6% — praticamente o dobro do projetado pela associação.

Para o presidente da ABF, há uma tendência maior de marcas aderindo a franquia como modelo de negócio — inclusive, indústrias.

“Além do movimento da indústria chegando ao varejo e de grupos de alimentação ganhando corpo, temos o surgimento de franquias de seguros, serviços administrativos, tecnologia e economia circular, dentre outros nichos”, afirma. “Temos também grupos consolidados lançando ou desenvolvendo novas marcas”.

Quais os segmentos que mais cresceram?

Todos os 11 segmentos do franchising cresceram acima de 9% em 2023 frente ao ano anterior, indica a pesquisa da Associação.

Segmento 2022 2023 Variação (2022 e 2023) Variação por unidades Alimentação 12.098 13.540 12,8% 11,8% Alimentação - FS 39.821 46.939 17,9% 8,8% Casa e Construção 15.932 17.499 9,8% 3,9% Comunicação, Informática e Eletrônicos 6.752 7.532 11,6% 10,4% Entreterimento e Lazer 2.472 2.793 13% 7,2% Hotelaria e Turismo 9.885 11.510 16,4% 9,1% Limpeza e Conservação 1.694 1.923 13,5% -1,8% Moda 23.629 26.501 12,2% 4,1% Saúde, Beleza e Bem-Estar 47.362 55.647 17,5% 5,6% Serviços Automotivos 6.837 7.624 11,5% 1,6% Serviços e Outros Negócios 32.015 34.899 9% 5,8% Educação 12.991 14.255 13,20% -0,3% Total Geral 211.488 240.662 13,8% 6,2%

Quais as projeções para o setor de franquias em 2024

As projeções da Associação Brasileira de Franchising para o setor em 2024 são de um faturamento 10% maior, de expansão das operações em 5,5%, das redes em 5%, e uma alta também de 5,5% no número de empregos diretos.