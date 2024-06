Giovanna Antonelli, Caio Castro, Deborah Secco e mais: conheça franquias com sócios famosos

Já pensou em ter uma franquia de uma marca que tem como sócios famosos como Caio Castro, Deborah Secco, Giovanna Antonelli? Para quem pensa em empreender no setor, a feira de franquias da ABF pode ser uma boa oportunidade para conhecer novas redes e tirar dúvidas sobre a operação do negócio.

A 31ª edição da ABF Franchising Expo, que será realizada entre os dias 24 a 27 de julho no Expo Center Norte, vai reunir mais de 400 redes de franquias -- entre elas, aquelas que têm celebridades como sócios do negócio.

O artista estampa normalmente as campanhas publicitárias da rede, o que pode ser um diferencial no mercado para atrair mais clientes.

O mercado de franquia superou as expectativas em 2023 e cresceu 13,8%, alcançando um faturamento de R$ 240,6 bilhões, 195,8 mil operações e 3.300 marcas franqueadoras. No primeiro trimestre, o franchising cresceu 19,1% atingindo faturamento de R$ 60,5 bilhões. A projeção para 2024 é de um crescimento em faturamento da ordem 10%.

Confira, a seguir, algumas franquias com sócios famosos e que estarão na feira da ABF:

market4u

Rede de mercados autônomos que opera em condomínios comerciais e residenciais. Classificado pela ABF - Associação Brasileira de Franchising como a maior microfranquia do Brasil, possui o apresentador Celso Portiolli como sócio e embaixador da marca. O mesmo participa do conselho de marketing e estratégia da empresa, além de atuar na realização de ações de publicidade na televisão.

Investimento inicial: R$ 80 mil, com taxa de franquia

Faturamento médio mensal: de R$ 10 mil a R$ 15 mil

Prazo de retorno: Entre 16 a 24 meses

Outlet Lingerie

Fundada em 2008 e filiada à Associação Brasileira de Franchising (ABF) desde 2011, a Outlet Lingerie é considerada a maior compradora de lingerie do país e trabalha com um estoque superior a 800 mil peças de grandes marcas femininas e masculinas. Além disso, possui uma linha exclusiva da marca Ticiane Pinheiro, a apresentadora recebe 10% sobre os produtos vendidos diretamente aos franqueados.

Investimento inicial: R$ 275 mil, com taxa de franquia

Faturamento médio mensal: de R$ 70 mil

Prazo de retorno: Entre 24 a 36 meses

Giolaser

Desde 2013, com unidades bem estruturadas, a rede de clínicas não parou de crescer e está cada vez mais presente em todo o país, levando bem-estar e autoestima com máxima segurança, conforto, eficácia e acessibilidade.

Nesse empreendimento, a atriz e empresária Giovanna Antonelli é sócia da Dra.Carla Sarni e, juntas, lideram a expansão da rede Brasil afora levando depilação a laser, tratamentos corporal, facial e capilar para milhares de brasileiros.

Investimento inicial: A partir de R$ 620 mil + taxa de franquia de R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: De R$ 100 mil a R$ 350 mil

Prazo de retorno: 24 meses

JAH

O JAH, franquia de açaí, sorvetes e picolés, possui mais de 160 unidades no Brasil e tem o ator Caio Castro como sócio. Destaca-se como a primeira loja de açaí self-service do país, permitindo ao cliente montar seu açaí com mais de 32 toppings. A personalização dos pedidos garante agilidade e custo-benefício.

Investimento inicial: R$ 140 mil no modelo store in store

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 30 mil

Prazo de retorno: Entre 14 a 18 meses

Água de Cheiro

A Água de Cheiro, pioneira no segmento de franquias de beleza e perfumaria, pretende ampliar, nos próximos quatro anos, em 120% o número de franquias no Brasil. Para 2024, a expectativa é aumentar esse número em 30%. As projeções positivas refletem o novo momento da empresa com a chegada do sócio Carlos Massa, popularmente conhecido como Ratinho.

Investimento inicial: R$ 115 mil

Faturamento: R$ 500 mil ano

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Royal Face

O casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa, sócios embaixadores da Royal Face, maior rede de harmonização facial do país, estarão presentes no stand da marca na feira de franquias da ABF. Desde 2022, quando se tornaram sócios da Royal Face, o casal faz parte do conselho de marketing e estratégia da rede. A empresa, fundada pela dentista Andrezza Fusaro, faz parte do grupo SMZTO.

Em 2023, a Royal Face abriu 34 unidades e prevê abrir até 2025 mais 60 unidades, especialmente em cidades médias e pequenas nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte.

Investimento inicial: a partir de R$ 257 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Retorno previsto: 14 a 20 meses

Peça Rara

O Peça Rara Brechó é uma das principais marcas do segmento second hand e economia circular. A rede de franquias apresentou um crescimento de 65% no faturamento de 2023, alcançando R$ 156 milhões em receita. A rede tem 180 lojas vendidas e faz parte da holding SMZTO e tem como sócia a atriz Deborah Secco.

Investimento inicial: R$ 200 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Lucro médio mensal: 10 a 17%

Prazo de retorno: de 14 a 20 meses