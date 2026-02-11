Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Festa do Líder

Reality vai ao ar mais tarde nesta noite e promete clima de celebração com a tradicional Festa do Líder

BBB 26: Edição especial traz Festa do Líder (Gshow/Reprodução)

BBB 26: Edição especial traz Festa do Líder (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 07h00.

O Big Brother Brasil 26 mantém a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. Na maioria dos dias, o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos, após o Fantástico.

Festa do Líder

A edição desta quarta-feira, 28, vai mostrar a festa de Jonas Sulzbach, o quarto Festa do Líder da temporada.

yt thumbnail

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Paredão BBB 26: assista discurso de Tadeu na saída de Sarah

Quem foi eliminado do BBB 26? Veja discurso de Tadeu

BBB 26: quem já saiu do programa?

BBB 26: Sarah Andrade é eliminada com 69,13% dos votos

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Bússola & Cia: 3 estratégias de negócio em alta neste Carnaval

Mercados

As novas incertezas do Fed de olho no payroll dos EUA

Casual

Clubes de membros e socialização: a nova aposta do setor de bem-estar

Mundo

Suécia testa barcos 'voadores' que podem mudar transporte público