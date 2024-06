Após faturar R$ 525 milhões, Usaflex lança quiosque e projeta abrir 55 lojas

A calçadista gaúcha Usaflex inaugurou seu primeiro quiosque no Shopping Praça Nova, em Araçatuba, no interior de São Paulo. A companhia liderada por Sergio Bocayuva vai oferecer aos franqueados um modelo de loja com custo reduzido, em torno de R$ 60 mil.

No último ano, a companhia faturou R$ 525 milhões. Para 2024, a projeção é de crescimento de 27%, chegando a R$ 668 milhões de faturamento.

O novo modelo de loja será apresentado oficialmente na feira de franquias da ABF, que acontece entre os dias 26 a 29 de junho, no Expo Center Norte.

Fundada por Juersi Lauck em 1998, em Igrejinha, cidade de 40.000 habitantes a 90 quilômetros de Porto Alegre, a Usaflex cresceu nos primeiros anos vendendo sapatos femininos com palmilhas ortopédicas, recomendadas por médicos a clientes idosos.

Não por acaso, até pouco tempo atrás a Usaflex era chamada por muitos de “fabricante de sapatos da vovó”. Em 2016, o fundo de investimentos paulistano Axxon, focado em negócios de médio porte, comprou 70% da Usaflex. De lá para cá, a fatia de clientes acima de 40 anos caiu de 70% para pouco mais de 60%.

A companhia não teve nenhum prejuízo patrimonial nas fábricas ou centro de distribuição por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Estoques, insumos e produtos acabados não foram afetados. Porém, parte dos funcionários foi diretamente afetada. A Usaflex adotou algumas medidas, como a antecipação do pagamento de férias, 13º salário e entrega da cesta básica para funcionários em maior vulnerabilidade.

Maior capilaridade

Quiosque da Usaflex: investimento inicial será de R$ 60 mil (Usaflex/Divulgação)

"O quiosque foi projetado para proporcionar aos clientes a oportunidade de experimentar as tecnologias dos produtos e conhecer as iniciativas digitais da marca, como a prateleira infinita", explica Elbio Armiliato, diretor de Franquias da Usaflex.

O modelo de loja de quiosque também aumenta as possibilidades de ocupação de empreendimentos menores, ampliando a capilaridade da marca em todas as regiões do país.

“Daremos oportunidade a novos operadores que não dispunham de capital para investimento em uma franquia tradicional da marca”, diz o diretor.

Com espaço de exposição reduzido, o quiosque possui uma seleção dos produtos de maior giro da marca. Além disso, o modelo opera com todas as ferramentas de omnicanalidade e aplicativo de vendas.

O ano de 2023 marcou a retomada da expansão de franquias da Usaflex a níveis pré-pandemia, com a inauguração de 46 lojas.

A fabricante de calçados também cresceu internacionalmente com novas lojas licenciadas nos Estados Unidos, na República Dominicana, e no Equador, além de mais seis inaugurações previstas, totalizando 30 lojas fora do Brasil até o final do ano.

Ao todo, a companhia tem 315 lojas espalhadas pelo Brasil. Para 2024, a expectativa é abrir 55 lojas -- cinco delas no modelo de quiosque. Em três anos, a Usaflex espera alcançar 30 quiosques.

A expansão da Usaflex acompanha as projeções de crescimento do setor de calçados. A Abicalçados projeta crescimento da produção entre 0,9% a 2,2%.