30 franquias baratas para começar a empreender a partir de R$ 9.500

1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

2 /10 Boticário: Vendas do grupo cresceram 70% em dois anos (Foto: Leandro Fonseca/Exame) (O Boticário é a segunda maior franquia do país, com 3.689 unidades em 2023)

3 /10 Arcos Dorados: ESG avança em compromissos ambientais (O McDonald's é a terceira maior franquia do Brasil com 2.662)

4 /10 (Colchões OrtoBom tem 2.380 e está na 4ª posição do ranking de franquias da ABF)

5 /10 Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição (Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição)

6 /10 Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741 (Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741)

7 /10 Loja Subway (Subway: com 1.574 ,)

8 /10 Renato Stefanoni, presidente da AMPM (AMPM: rede de lojas de conveniência tem 1.540 unidades e é a 8ª maior franquia do Brasil)

9 /10 (Óticas Carol: com 1.400 unidades, a rede de franquias é a 9ª maior do Brasil)

10/10 (BK é 10ª maior franquia do Brasil, com 1.331 unidades em 2023)

A 31ª edição da ABF Franchising Expo começa nesta quarta-feira, 26, no Expo Center Norte, em São Paulo. Para quem pretende começar a empreender no mercado de franquias, essa é uma oportunidade de conhecer franqueadoras de diversos segmentos. Com mais e 400 franquias expositoras, há modelos de todos os tamanhos - e com investimento inicial a partir de R$ 9.500.

O mercado de franquia superou as expectativas em 2023 e cresceu 13,8%, alcançando um faturamento de R$ 240,6 bilhões, 195,8 mil operações e 3.300 marcas franqueadoras. No primeiro trimestre, o franchising cresceu 19,1% atingindo faturamento de R$ 60,5 bilhões. A projeção para 2024 é de um crescimento em faturamento da ordem 10%.

Confira, a seguir, algumas opções de microfranquias que vão participar da feira da ABF nesta semana:

Balcão Urbano

Balcão Urbano é uma franqueadora com marcas próprias de vários segmentos e que, para a indústria e varejo, desenvolve novos canais de vendas e serviços apor meio das vending machines.

Investimento inicial: R$ 66 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 5 mil

Prazo de retorno: Entre 18 a 24 meses

Bem Seguros e Créditos

Com modelos home based e lojas, a Bem Seguros e Créditos é uma rede de franquias do segmento financeiro. A marca oferece ao franqueado produtos como consórcios, seguros, empréstimos e vários outros tipos de soluções financeiras.

Investimento inicial: a partir de R$ 14,9 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: A partir R$ 12 mil

Prazo de retorno: Entre 3 a 5 meses

Ceopag

A Ceopag é uma microfranquia de meios de pagamento eletrônicos. Com foco no PMEs e MEIs, a rede une os dois segmentos que mais crescem no Brasil: delivery e meios de pagamentos. A rede foca a sua expansão nos interiores do país. Está presente em 24 estados, 250 cidades e tem 700 franquias

Investimento inicial: R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 10.250

Prazo de retorno: 12 meses

Club4Kids

A Club4Kids é uma rede de franquias de aluguel de brinquedos para o dia a dia das crianças. As locações vão de casinhas de atividades até carrinhos, cadeiras de descanso e piscinas de bolinhas. O papel do franqueado é atuar com a prospecção de clientes e administração da unidade.

Investimento inicial: R$ 45 mil, com taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 7 mil

Prazo de retorno: Entre 10 a 20 meses

Dona Help

A Dona Help nasceu em 2023 e faz parte do Grupo Acuidar. A rede iniciou sua expansão pelo franchising em 2024 e tem como foco a prestação de serviços de limpeza para residências e empresas. A marca conta com o modelo de negócio home based.

Investimento inicial: R$ 41 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 63 mil

Prazo de retorno: Entre 10 a 14 meses

Ecodecor

A Ecodecor é uma rede de franquias especializada em decoração e revestimentos de parede, com linha exclusiva de produtos desenvolvidos em fábrica própria e fornecedores homologados.

Investimento inicial: a partir de R$ 135 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: A partir R$ 20 mil

Prazo de retorno: Entre 12 a 18 meses

Embracon Franchising

A Embracon Franchising é especializada na venda de consórcios. Durante a feira da ABF, a empresa está isentando a taxa de franquia.

Investimento inicial: R$ 100 mil

Faturamento médio mensal: R$ 3 milhões

Prazo de retorno: Entre 9 a 12 meses

É Seguro Corretora

Atua com mais de 14 segmentos como seguros, consórcios, seguro residencial, telemedicina, plano odontológico, recebimento de boletos via máquina de cartão de crédito. No site, pela ferramenta de e-commerce, o cliente realiza a contratação de vários serviços 100% online diretamente na companhia indicada pela empresa.

Investimento inicial: R$14,9 mil, com taxa de franquia e uma página de venda

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 12 meses

É Seguro Pay

É Seguro Pay é uma rede de distribuição de máquinas de cartão. O modelo permite que o empreendedor tenha sua fintech de meios de pagamentos com máquinas de cartão, emissão de boletos e recebimento de boletos.

Investimento inicial: R$12.900, com taxa de franquia, treinamento, credenciamento e envio de máquinas em comodato.

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 12 meses

Grupo Acolher e Cuidar Franchising

É uma franquia de prestação de serviços domiciliares de cuidadores de idosos. A rede atua no ramo de home care em atendimento de pacientes com necessidades de cuidados de baixa, média e alta complexidade.

Investimento inicial: R$ 77 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: Entre 12 a 16 meses

Love Gifts

A Love Gifts é uma empresa de presentes criativos, com mais de 80 franquias espalhadas por todo o Brasil. Seu modelo home based garante que o franqueado opere de onde estiver, bastando ter um notebook com acesso à internet.

Investimento inicial: R$ 16.900 mil, com taxa de franquia e estoque inicial.

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: Entre 12 a 18 meses

Mordidela Burguer Grill

Especializada em comida rápida, a Mordidela Burger Grill é uma rede de franquias que oferece refeições que vão do café da manhã até o jantar. Os franqueados atuam com a gestão, divulgação e atendimento.

Investimento inicial: a partir de R$ 65 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: A partir R$ 60 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Só Multas

A SÓ Multas auxilia motoristas com infrações de trânsito e processos administrativos de suspensão e cassação de habilitação. A rede desenvolveu um sistema próprio que abrange desde o controle completo da operação até a gestão financeira, de recursos humanos e capacitação de leads da franquia.

Investimento inicial: R$ 19.990

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 12 meses

TFlow

A TFlow é uma rede de franquias que comercializa roupas e acessórios para crianças, jovens e adultos do gênero masculino, com mais de 150 lojas espalhadas pelo Brasil.

Investimento inicial: A partir de R$ 20 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: A partir R$ 10 mil

Prazo de retorno: Entre 2 a 3 meses

Trip In

A Trip In é uma rede de agências de viagens que trabalha tanto com pacotes nacionais quanto internacionais. Possui três modelos de franquias, desde o home based até a agência completa. O franqueado deve realizar a venda dos pacotes de viagem e atender os clientes.

Investimento inicial: R$ 19.990

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 18 meses

TZ Viagens

A TZ Viagens é a rede de agências de viagens e intercâmbio, física e online, multiserviços e multimarcas. São mais de 220 franqueados em 11 anos de funcionamento.

Investimento inicial: R$ 9.500, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 42 mil para franqueados que atuam 8 horas ou mais no negócio.

Prazo de retorno: Entre 1 a 4 meses

Vazoli

A Vazoli é uma rede de soluções financeiras e possui mais de 100 unidades distribuídas em mais de 20 estados do Brasil. Oferece produtos como crédito pessoal, crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, financiamento de veículos, crédito imobiliário, seguros e consórcio.

Investimento inicial: R$ 70 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 350 mil

Prazo de retorno: Entre 8 a 15 meses

Vida Leve

Franquia de produtos naturais a granel. A marca está presente em várias localidades do Brasil e conta com produtos naturais para quem busca uma vida mais saudável.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: A partir de R$ 10 mil

Prazo de retorno: Entre 3 a 5 meses

YES! Idiomas

A YES! Idiomas, rede de ensino de idiomas, conta com os modelos Soft e Educacional, em uma configuração store in store para operar dentro de instituições de ensino.

Investimento inicial: Modelo Soft: R$ 98 mil; Modelo Educacional: R$ 30 mil.

Faturamento médio mensal: Modelo Soft: R$ 60 mil; Modelo Educacional: R$ 40 mil

Prazo de retorno: Entre 18 a 24 meses

Megamatte

Com três décadas de atuação no mercado de alimentação saudável, a rede carioca Megamatte, conhecida por opções de lanches saudáveis, pelo famoso mate orgânico e por ser uma das primeiras franquias brasileiras a se tornar signatária do Pacto Global da ONU, já conta aproximadamente 150 unidades no território brasileiro, visando crescimento exponencial para 2024, com estimativa de faturamento em R$ 120 milhões (acumulado 12 meses).

Investimento inicial: a partir de R$ 128.650,00 + R$ 35 mil de taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: Entre 12 a 24 meses

Nutty Bavarian

Rede de franquias famosa pelas castanhas glaceadas mais cheirosas do Brasil, vendidas nos quiosques da rede em shoppings, aeroportos e grandes varejistas, conta hoje com mais de 170 quiosques espalhados pelo país. Fundada no Brasil em 1996, a marca chegou ao país com a empresária Adriana Auriemo, que conheceu o produto nos Estados Unidos enquanto assistia a um jogo de basquete.

Investimento inicial: R$ 114.500,00 + R$ 49.500,00 de taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 42 mil

Prazo de retorno: Entre 12 a 18 meses

market4u

Participando da ABF Franchising Expo pelo segundo ano consecutivo, o market4u, rede de mercados autônomos que opera em condomínios comerciais e residenciais, leva à feira um novo modelo de negócio, as geladeiras autônomas para locais públicos.

Classificado pela ABF como a maior microfranquia do Brasil, o market4u possui mais de 2 mil unidades em operação em 24 estados brasileiros e para 2024, prevê alcançar um faturamento de R$ 340 milhões.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade

Prazo de retorno estimado: de 16 a 24 meses

Espetto Carioca

O Grupo Impettus, uma das maiores holdings de franquias de bares e botecos do Brasil, marca presença na ABF Franchising Expo 2024 em estande de 100m², com as redes Espetto Carioca, Mané, Buteco Seu Rufino e Bendito. Durante o evento, apresenta negócio de proximidade, com vending machine do Espetto Carioca, rede especializada em espetinhos de churrasco que espalha o lifestyle carioca por meio de 55 unidades presentes em seis estados.

A microfranquia é uma geladeira de autoatendimento que pode ser instalada em condomínios, clubes e lugares com pouco espaço, leva ao consumidor praticidade e conveniência com kit de espetinhos de churrascos limpos, congelados e temperados, prontos para o preparo em qualquer ocasião.

Investimento inicial total: R$ 50 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: expectativa de R$ 12 mil por máquina

Prazo estimado de retorno: de 12 a 18 meses

CredFácil

Rede especializada em serviços financeiros e seguros, a CredFácil, criada em Umuarama, interior do Paraná, acaba de completar 20 anos no mercado e participa pela 6ª vez da ABF Expo Franchising neste ano. Eleita a quinta maior microfranquia pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), a rede soma atualmente mais de mil unidades por todo o Brasil e projeta faturamento de R$ 500 milhões para 2024.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.997 no modelo home based (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno estimado: 3 a 6 meses

Help Multas

Rede especializada em recursos de multas de trânsito, processos de suspensão e cassação da CNH, a Help Multas foi criada em 2016, em União da Vitória/PR. A rede participa pela primeira vez da ABF Franchising Expo com seu modelo de negócio no formato loja. Atualmente com mais de 70 unidades entre funcionamento e comercializadas, a Help Multas projeta faturamento de mais de R$ 22 milhões e fechar o ano com 100 operações.

Investimento inicial: a partir de R$ 119.900 (incluso taxa de franquia, comunicação visual e mobiliário informática)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno estimado: 6 a 12 meses

Home Angels

A Home Angels, maior rede de cuidadores de idosos supervisionados da América Latina, conta com mais de 8 mil profissionais em sua base e 200 unidades franqueadas em funcionamento. Na ABF, a rede apresentará seus modelos de negócios home based e loja, além das novidades da marca, como a Telemedicina Home Angels para todos os seus cuidadores e supervisores, de forma totalmente gratuita e disponível 24 horas.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 70 mil

Prazo de retorno estimado: de 6 a 12 meses

Maria Brasileira

Presente pela 10ª vez da ABF Franchising Expo, a Maria Brasileira, é a maior rede de limpeza residencial e empresarial do país. Com mais de 90 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 490 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra, sanitização e limpeza especializada em vidros.

Investimento inicial: a partir de R$ 47.300

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno estimado: 14 meses

Peggô Market

A Peggô Market é uma rede de minimercados autônomos que oferece uma variedade de produtos, desde mercearia até brinquedos e petshops. Atualmente, a marca conta com mais de 65 unidades espalhadas pelo Brasil, e modelos de negócios acessíveis, a partir de R$30 mil.