Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Câmara aprova alíquotas menores para setor químico até 2026

Projeto estabelece alíquotas menores de março a dezembro de 2026 e segue para o Senado

Indústria química: Câmara aprova redução temporária de PIS e Cofins para empresas do Reiq (Mirian Fichtner/Reprodução)

Indústria química: Câmara aprova redução temporária de PIS e Cofins para empresas do Reiq (Mirian Fichtner/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 07h33.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 10, o projeto de lei complementar que reduz temporariamente as alíquotas de PIS e Cofins para indústrias químicas e petroquímicas que integram o Regime Especial da Indústria Química (Reiq). A proposta segue agora para análise do Senado.

De autoria do deputado Carlos Zarattini (PT-SP), o PLP 14/26 foi aprovado com substitutivo do relator, deputado Afonso Motta (PDT-RS). O texto estabelece alíquotas menores de março a dezembro de 2026, período de transição até a migração para um novo regime tributário previsto para entrar em vigor em 2027.

O projeto limita a renúncia fiscal em 2026 a R$ 2 bilhões. Outros R$ 1,1 bilhão serão destinados a créditos tributários adicionais previstos na legislação para centrais petroquímicas e indústrias químicas que apurarem créditos conforme os índices definidos na proposta.

O texto substitui modelo anterior vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ausência de previsão de impacto orçamentário.

Projeto limita renúncia e flexibiliza exigências fiscais

A proposta aprovada isenta a medida de critérios recentes incluídos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Com isso, não será necessário apresentar estimativa do número de beneficiários, metas de desempenho econômico, social ou ambiental, nem mecanismos formais de monitoramento e avaliação.

Também fica afastada a proibição da LDO que impede ampliação de gasto tributário em 2026.

Os benefícios serão extintos no mês seguinte ao que o Executivo demonstrar que os limites de renúncia foram atingidos.

Pelo texto aprovado, as alíquotas de PIS e Cofins serão fixadas em 0,62% e 2,83%, respectivamente, de março a dezembro de 2026. A medida também se aplica às importações sujeitas a PIS-Importação e Cofins-Importação.

O benefício abrange insumos como nafta petroquímica, parafina e outros produtos químicos utilizados pela indústria. O Reiq será extinto ao final de 2026.

O relator afirmou que a proposta tem caráter transitório e busca evitar descontinuidade abrupta de política pública, preservando previsibilidade regulatória e estabilidade econômica durante o período de transição. Segundo Motta, a indústria química responde por cerca de 11% do PIB industrial e recolhe aproximadamente R$ 40 bilhões por ano em tributos. Ele citou ainda o déficit de US$ 44,1 bilhões na balança comercial de produtos químicos em 2025 como indicativo da perda de competitividade do setor.

De acordo com o relator, o impacto fiscal estimado é de R$ 3,1 bilhões em 2026, compensado por aumento de arrecadação e projeção de receitas ao longo do ano.

O deputado Gilson Marques (Novo-SC) criticou a medida e afirmou que o Congresso deveria priorizar a análise do veto presidencial ao projeto que criou o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química (Lei 15.294/25). Segundo ele, a nova proposta poderia beneficiar uma empresa específica em detrimento do restante do setor.

Acompanhe tudo sobre:IndústriaCâmara dos Deputados

Mais de Brasil

Relator no TSE vota pela absolvição do senador Jorge Seif, acusado de abuso de poder econômico

Câmara aprova urgência de projeto que cria incentivos para instalação de data centers no Brasil

Crescimento anual de 20% nos gastos públicos exigirá ajuste fiscal, diz Mansueto

Novo aciona TSE contra Lula por desfile da Acadêmicos de Niterói

Mais na Exame

Mercados

Heineken sobe 4% após anunciar corte de até 6 mil empregos

Tecnologia

Big Techs tentam driblar taxa de Trump para profissionais estrangeiros

Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Festa do Líder

Um conteúdo Bússola

Bússola & Cia: 3 estratégias de negócio em alta neste Carnaval