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Eles têm 22 anos e fundaram uma startup de IA avaliada em US$ 10 bilhões

Estudo revela que idade média dos fundadores de startups de IA caiu de 40 para 29 anos; em outros setores, o movimento foi oposto: os CEOs ficaram mais velhos e passaram da média de 30 anos para 34

(Reprodução/LinkedIn)

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Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Redator

Publicado em 4 de maio de 2026 às 18h58.

Última atualização em 4 de maio de 2026 às 18h58.

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Os fundadores das startups de inteligência artificial mais valiosas do mundo estão ficando mais jovens. Mas não por milagre, tampouco por cápsulas de rejuvenescimento escondidas em algum laboratório do Vale do Silício. O que ocorre é mais mundano: eles estão criando suas empresas mais cedo, muitos ainda na casa dos 20 anos.

Em três anos, a idade média despencou de 40 para 29 anos. Nos demais setores, o movimento é outro: os fundadores envelheceram e passaram de 30 anos, em 2014, para 34, em 2024.

A conclusão é de um estudo da Antler, gestora global de capital de risco, que analisou 3.512 fundadores no mundo todo. 

Para especialistas, a mudança tem a ver com uma nova necessidade do mercado. Fridtjof Berge, cofundador e diretor de negócios da Antler, afirmou à CNBC Make It que as qualidades-chave dos fundadores mudaram. Hoje, pesa mais a capacidade de “agir rápido e quebrar coisas” e de “fazer melhorias constantes em ciclos curtos”. 

Os fundadores mais bem-sucedidos da nova geração têm uma coisa em comum: dominam inteligência artificial. Em apenas quatro aulas, o Pré-MBA em Inteligência Artificial mostra como aplicar IA na rotina de trabalho com segurança e eficiência. Inscrições abertas.

E isso tem tudo a ver com comportamentos da geração Z no ambiente de trabalho. “Talvez, hoje, seja ainda mais importante experimentar”, disse Berge. 

Exemplos do mercado

E não faltam exemplos de que os fundadores estão cada vez mais jovens.

Um deles é Alexandr Wang, cofundador da Scale AI, empresa de rotulagem de dados avaliada em US$ 29 bilhões. Aos 29 anos, ele foi recrutado pela Meta em junho de 2025, em um acordo de US$ 14,3 bilhões, para liderar a nova unidade de pesquisa em inteligência artificial da companhia, a TBD Labs.

A mudança ocorreu após uma reorganização interna. A equipe de IA generativa era liderada por Yann LeCun, de 65 anos, e perdeu espaço depois do desempenho do modelo Llama 4. Com a escolha de Wang, a Meta passou a apostar em um novo perfil (mais jovem) de liderança para avançar na área.

O movimento também aparece em outras empresas. A Mercor, plataforma de recrutamento com inteligência artificial, foi fundada por Brendan Foody, Adarsh Hiremath e Surya Midha — todos com 22 anos — e foi avaliada em mais de US$ 10 bilhões.

A AnySphere, plataforma de programação assistida por IA avaliada em mais de US$ 1 bilhão, também é liderada por fundadores na casa dos 20 anos.

Enquanto uns observam, outros estão construindo carreiras e negócios bilionários com inteligência artificial. Em apenas quatro aulas, o Pré-MBA em Inteligência Artificial mostra como aplicar IA no trabalho e sair na frente no mercado. Inscrições abertas.

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