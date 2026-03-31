A Geração Z não é o problema. O trabalho é que não acompanhou o mundo

Quando uma empresa perde um talento jovem no terceiro mês, a narrativa que se instala nos corredores raramente questiona o ambiente. Questiona o jovem. "Ansioso demais." "Não soube esperar." "Essa geração não tem comprometimento."

O diagnóstico se repete com uma uniformidade que deveria, por si só, gerar suspeita — porque quando todo mundo concorda tão rapidamente sobre algo complexo, é sinal de que ninguém está pensando direito. O problema com esse diagnóstico não é que seja completamente falso e sim que para na parte mais cômoda.

Se o problema é só comportamental, a solução é simples: corrigir os jovens, treinar resiliência, pregar paciência.

Mas se o que chamamos de impaciência for, na verdade, uma incompatibilidade estrutural entre um modelo de trabalho desenhado para outro mundo e uma geração formada em condições radicalmente diferentes, então a conversa muda de tom — e de responsável. Esse segundo caminho é o que o debate corporativo brasileiro insiste em não tomar.

O ambiente que formou essa geração não foi acidente

Nenhuma geração é resultado só dela mesma. Como sempre falo em fóruns que participo sobre o tema e também no meu livro “O Mundo é seu, mas calma lá”, uma geração é sempre produto direto do contexto em que cresceu.

E esse contexto, no caso da Geração Z, é o primeiro na história humana inteiramente organizado sob demanda: streaming que eliminou a grade fixa, e-commerce que encurtou a espera de semanas para horas, comunicação que tornou distância geográfica irrelevante, e agora inteligência artificial que comprime em segundos o que levaria horas de pesquisa.

Segundo o IBGE, mais de 90% dos jovens brasileiros entre 15 e 24 anos usam a internet diariamente. Não é dado de acesso — é dado de formação. É o ambiente em que aprenderam o que é normal esperar, o que é razoável exigir, o que significa eficiência.

A pergunta que o mercado evita fazer é simples: por que esperaríamos que essa geração chegasse ao trabalho com a mesma relação com tempo e hierarquia que um profissional formado nos anos 1990 — quando conhecimento era escasso, carreira era linear e referências de sucesso eram locais e geracionais?

Não é a mesma base cognitiva. Não é o mesmo repertório. Não é razoável esperar o mesmo comportamento e chamar de defeito quando ele não aparece. A narrativa dominante insiste em falta de comprometimento, mas os números contam uma história diferente.

De acordo com o Deloitte Global Survey 2024, 44% da Geração Z rejeita empregos sem aprendizado contínuo ou desenvolvimento claro. Não é fuga do trabalho — é fuga da estagnação.

Já o Gallup State of the Global Workplace 2024 aponta que apenas 23% dos jovens profissionais se consideram engajados. O número baixo não reflete preguiça, mas desconexão com estruturas que não fazem sentido.

Há ainda o dado que ninguém gosta de colocar na mesma frase que a crítica aos jovens: o Fórum Econômico Mundial estima que 44% das habilidades profissionais devem mudar até 2027.

Isso significa que o mercado que cobra paciência para aprender "o jeito certo" está admitindo que esse "jeito" tem prazo de validade curto. Existe uma incoerência aqui: empresas pedem adaptabilidade como competência, mas resistem quando ela aparece na forma de questionamento do status quo.

O paradoxo que ninguém quer citar

Existe uma ironia específica nesse debate. As empresas que mais encantaram essa geração, moldando seus valores sobre cultura e propósito, são as mesmas que nos últimos dois anos protagonizaram as maiores demissões em massa e reverteram políticas de trabalho flexível.

Google, Meta, Amazon: todas voltaram a cobrar presença e controle. A Gen Z sente que comprou um ingresso para um show que foi cancelado na metade. Isso cria uma tensão real: a geração que viu a promessa de que o trabalho poderia ser diferente encontra um mercado que recua dessa promessa.

O que as organizações que funcionam já entenderam é simples: pararam de usar o tempo como principal métrica de valor. Elas adotaram ciclos de feedback mais curtos, critérios de crescimento baseados em entrega e clareza sobre trajetória — não como promessa vaga, mas como contrato transparente.

Oferecem autonomia com responsabilidade e flexibilidade personalizada. O detalhe revelador é que essas mudanças melhoram o desempenho em todas as faixas etárias. Profissionais sêniores também respondem melhor a menos burocracia. O problema nunca foi a geração.

Estamos em 2026. A inteligência artificial generativa já mudou o que significa produzir e gerar valor. Um trabalho que levava um dia pode ser feito em horas. Isso obriga uma revisão que o mercado adia: se a produtividade mudou, por que promoção e salário ainda estão associados a "anos de casa" e não a entrega consistente?

Por que carreira ainda é pensada como espera, e não como evolução verificável? Seguir medindo esforço pelo relógio é ineficiência. Construção de carreira exige consistência e esforço, mas o que a Geração Z desafia é a lógica de que o desenvolvimento precisa ser lento por padrão e que a hierarquia vale mais que a entrega.

A pergunta útil nunca foi "como corrigimos essa geração?". A pergunta útil é: o que o nosso modelo precisa mudar para não perder quem vai sustentar o mercado nas próximas duas décadas? Sinais ignorados viram custo em rotatividade e engajamento perdido.

No final, a pergunta não é sobre eles. É sobre nós. Estamos dispostos a revisar o que sempre foi feito com a mesma velocidade que exigimos deles? Continuar dando respostas antigas a um mundo novo não é sabedoria, é apenas o diagnóstico errado repetido com confiança.