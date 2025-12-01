Aos 22 anos, jovem bilionário comanda startup avaliada em US$ 10 bilhões sem tirar um dia de folga

Brendan Foody, de apenas 22 anos, acaba de se tornar o bilionário mais jovem do mundo que construiu sua própria fortuna, à frente da Mercor, plataforma de recrutamento com inteligência artificial.

A startup, idealizada durante um evento de inovação em São Paulo e fundada ao lado de Adarsh Hiremath e Surya Midha, atingiu recentemente uma avaliação de mercado de US$ 10 bilhões, após uma rodada de captação de US$ 350 milhões liderada por fundos como Felicis Ventures, Benchmark, General Catalyst e Robinhood Ventures.

Em menos de um ano, a Mercor também passou a gerar faturamento anual de US$ 1 milhão, posicionando-se como uma das empresas de crescimento mais acelerado na nova era da inteligência artificial. As informações foram retiradas da Fortune.

Valor de mercado bilionário e gestão orientada por dados

A proposta da Mercor é automatizar processos de recrutamento por meio de inteligência artificial, atuando em etapas como triagem de currículos, seleção de candidatos e entrevistas simuladas. O diferencial está na eficiência e escalabilidade da solução, características que a tornaram atrativa para os investidores e permitiram sua rápida valorização.

Com a rodada de US$ 350 milhões, a startup não apenas se consolidou como um decacórnio, mas também tornou seus fundadores os mais jovens bilionários auto construídos do planeta, superando até mesmo o marco de Mark Zuckerberg, que chegou a esse status aos 23 anos.

Essa capacidade de captar capital em larga escala e manter controle operacional rígido é, na prática, o que diferencia negócios promissores daqueles que colapsam antes de escalar.

Disciplina e mentalidade de longo prazo

Mesmo com uma agenda que inclui até 40 horas de reuniões por semana, Foody revela que prefere os dias mais tranquilos, quando pode se dedicar a escrever documentos ou desenvolver ideias.

Em sua rotina, o trabalho é encarado com o mesmo rigor com que executivos de grandes conglomerados tratam suas obrigações: como uma operação que exige clareza de metas, análise de desempenho e controle constante do fluxo de trabalho.

“Gosto quando não tenho muitas reuniões. Um bom dia é quando posso me concentrar em escrever ou pensar”, comentou. A disciplina vem da época de competidor em equipes de debate no ensino médio, onde conheceu seus sócios. E agora, esse hábito se transformou em uma estrutura mental que guia as decisões da Mercor, da cultura organizacional à estratégia de crescimento.

