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Mercado Livre investe em fundo do Vale do Silício especializado em IA

Gradient é gestora especializada em startups de IA em estágio inicial; fundo captou US$ 200 milhões

Mercado Livre: investimento em fundo do Vale do Silício (Lucas Agrela/Exame)

Mercado Livre: investimento em fundo do Vale do Silício (Lucas Agrela/Exame)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 2 de abril de 2026 às 16h58.

O Mercado Livre fez sua estreia no mundo do venture capital e escolheu a inteligência artificial como porta de entrada. A companhia anunciou nesta quinta-feira (2) um compromisso como cotista do Fundo 5 da Gradient, gestora do Vale do Silício especializada em startups de IA em estágio inicial. É a primeira vez que a empresa assume esse tipo de posição em um fundo externo.

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O fundo captou um total US$ 220 milhões e teve demanda acima da oferta. Como cotista, o Meli passa a ter acesso antecipado a empresas pré-seed (fase anterior à primeira rodada formal de investimento, quando a startup ainda está validando sua ideia) e seed (primeira rodada estruturada de capital, voltada a empresas que já têm um produto inicial mas ainda estão em fase de tração) do portfólio da Gradient.

Ou seja, tecnologias que ainda nem chegaram ao mercado.

Uma aposta além do retorno financeiro

O foco do Fundo 5 se alinha diretamente com as prioridades estratégicas declaradas pelo Mercado Livre: agentes de IA, aplicações B2B e infraestrutura para grandes empresas desenvolverem capacidades próprias de inteligência artificial, áreas que a companhia associa às suas iniciativas em personalização, automação e escalabilidade.

O Meli afirma ser pioneira no uso de IA e machine learning há mais de uma década. Segundo o vice-presidente sênior de desenvolvimento  corporativo e estratégia, Leandro Cuccioli, a tecnologia já está incorporada ao núcleo das operações do grupo.

"A inteligência artificial já está presente em tudo o que fazemos, desde a personalização da experiência do usuário até modelos que analisam milhares de variáveis em milissegundos para prevenir fraudes e avaliar crédito", disse o executivo, no comunicado da empresa.

A América Latina no radar do Vale do Silício

Do lado da Gradient, a parceria também tem peso estratégico. Para Darian Shirazi, sócio-gerente da gestora, a região deixou de ser periferia no mapa da adoção tecnológica global.

"Assim como pagamentos digitais e aplicativos de transporte conquistaram a América Latina há uma década, a IA segue uma trajetória semelhante", afirmou Shirazi, no texto. Ter o Mercado Livre como investidor é, para a Gradient, uma forma de conectar seu portfólio de startups a um ecossistema com mais de 100 milhões de usuários ativos e operações em 18 países.

O que muda a partir de agora

O Mercado Livre diz que o acordo o coloca em uma posição que poucas empresas da América Latina ocupam: a de observador privilegiado das apostas mais early-stage do Vale do Silício em IA. A empresa poderá acompanhar de perto quais tecnologias estão sendo construídas antes mesmo de chegarem ao mercado e decidir quais integrar ao seu ecossistema.

Segundo a companhia, o objetivo é identificar tecnologias emergentes desde o início e integrá-las ao seu ecossistema em escala, acelerando sua curva de aprendizado e reforçando, nas palavras de Cuccioli, "o compromisso com o desenvolvimento de longo prazo na América Latina".

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