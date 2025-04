Meta lança modelos Llama 4 Scout e Llama 4 Maverick com 17 bilhões de parâmetros

A Meta lançou novos modelos da família Llama 4, que segundo a companhia supera modelos de rivais como Google, OpenAI e Mistral: o Llama 4 Scout e o Llama 4 Maverick. A companhia anunciou que está apresentando uma prévia do Llama 4 Behemoth, “um dos mais inteligentes LLMs (grandes modelos de linguagem) do mundo”, diz a Meta em nota publicada neste sábado, 5.

O Llama 4 Scout conta com 17 bilhões de parâmetros ativos com 16 especialistas e cabe em um único GPU H100 da Nvidia. A empresa informou que esse modelo entrega resultados melhores do que o Gemma 3 (do Google), o Gemini 2.0 Flash-Lite (do Google) e o Mistral 3.1 (da startup francesa Mistral) em uma série de benchmarks.

Já o Llama 4 Maverik tem 17 bilhões de parâmetros ativos com 128 especialistas e ultrapassa o GPT-4o (da OpenAI) e o Gemini 2.0 Flash em vários benchmarks. Mas só chega a um desempenho comparável ao do DeepSeek v3 quando se trata de raciocínio e codificação. Segundo a empresa liderada por Mark Zuckerberg, o modelo é líder mundial em performance de imagem e compreensão de texto. O Maverick cabe em um único host H100.

De acordo com a Meta, o Behemoth é o mais poderoso da companhia e conta com 288 bilhões de parâmetros ativos e 16 especialistas, mas ainda está em fase de treinamento. Segundo testes da companhia, o Llama 4 Behemoth supera o GPT-4.5, o Claude Sonnet 3.7 (da Anthropic) e o Gemini 2.0 Pro em parâmetros focados em matemática, ciência e tecnologia.

O download dos modelos Scout e Maverick está disponível em llama.com e Hugging Face. A partir de hoje o Meta AI, chatbot do WhatsAPP, Messenger e Instagram, utilizará o Llama 4. “Esse é apenas o começo para a coleção Llama 4”, disse a empresa em nota.