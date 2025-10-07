Com 28 anos e US$ 3,2 bilhões na conta, CEO da Scale AI redefine as finanças da era digital

Com apenas 28 anos e um patrimônio estimado em US$ 3,2 bilhões, Alexandr Wang é o bilionário mais jovem a construir a própria fortuna e ocupa hoje a 1258ª posição entre os mais ricos do mundo.

CEO e cofundador da Scale AI, Wang transformou a startup criada em 2016 em um império que atende mais de 300 grandes empresas, entre elas, General Motors e Flexport e mantém contratos robustos com o governo dos Estados Unidos, especialmente no setor de defesa. As informações foram retiradas da Forbes.

O começo de uma mente inquieta

A trajetória que levou Wang ao topo do setor de inteligência artificial e ao centro das finanças corporativas globais começou cedo.

Aos 17 anos, ainda adolescente, ele já acumulava experiência como engenheiro em empresas como a fintech Addepar e o Quora, plataforma de perguntas e respostas.

Aos 19, abandonou o curso de machine learning no MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) para fundar a Scale. A decisão foi estratégica e extremamente lucrativa.

Transformando dados em ativos valiosos

A Scale AI nasceu com o objetivo de transformar grandes volumes de dados brutos em valor estratégico por meio da inteligência artificial.

O modelo de negócio chamou atenção de gigantes da tecnologia, como GM Cruise, Alphabet, Uber e P&G, nos primeiros anos.

Hoje, a empresa também colabora com o governo norte-americano em análises geoespaciais como, por exemplo, a identificação de danos causados por ataques russos na Ucrânia com base em imagens de satélite.

Negócios bilionários e visão financeira estratégica

O sucesso de Wang não se explica apenas por seu domínio técnico. Ele demonstra uma visão financeira sofisticada e um posicionamento estratégico que o inserem entre os grandes nomes das finanças corporativas da nova economia.

Em 2025, a Scale captou US$ 1 bilhão em uma rodada que elevou o valuation da empresa, e um acordo comercial com a Meta pode render centenas de milhões de dólares por ano nos próximos cinco anos.

Tecnologia e finanças

Além da visão financeira, Wang se destaca pelo posicionamento estratégico em temas sensíveis. A Scale AI cancelou, por exemplo, uma parceria com o TikTok por questões de segurança nacional, reforçando o compromisso com os interesses estratégicos dos EUA.

A jornada meteórica do jovem deixa claro que o futuro das finanças corporativas está cada vez mais entrelaçado com a inovação tecnológica.

E que dominar o fluxo do capital, o timing de investimento e a narrativa financeira de uma empresa são competências indispensáveis para quem deseja liderar nessa nova era de negócios.

