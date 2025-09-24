Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Ele ajudou o PJ a sair da informalidade. Agora, quer tirar o RH da bagunça

A Company Hero oferece desde emissão de nota fiscal até plano de saúde, e agora tem uma plataforma para ajudar a área de recursos humanos na hora da contratação

Miklos Grof, CEO e fundador da Company Hero: “Não estamos dizendo que CLT é melhor ou pior. Mas a verdade é que o modelo PJ cresceu” (Company Hero/Divulgação)

Miklos Grof, CEO e fundador da Company Hero: “Não estamos dizendo que CLT é melhor ou pior. Mas a verdade é que o modelo PJ cresceu” (Company Hero/Divulgação)

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 05h36.

Tudo sobreStartups
Saiba mais

Com faturamento de R$ 70 milhões projetado para 2025, a Company Hero quer se tornar o ecossistema definitivo para profissionais PJ e pequenos empreendedores no Brasil. A nova aposta é a “Gestão PJ”, uma plataforma voltada para departamentos de recursos humanos que contratam no modelo pessoa jurídica.

Criada em 2018, a Company Hero nasceu com o objetivo de simplificar a vida de microempreendedores, autônomos e prestadores de serviço que atuam como PJ. Começou oferecendo endereço fiscal digital para abertura de empresas, e hoje disponibiliza também seguros, planos de saúde, gestão financeira e emissão de notas fiscais.

Agora, a startup expande a atuação também para o outro lado da cadeia: as empresas contratantes. A nova plataforma é pensada para RHs que precisam administrar um grande número de PJs e enfrentam desafios de compliance, contratos, cobranças e obrigações legais.

"Não existia uma ferramenta feita sob medida para esse tipo de relação. Os times de RH ficam presos em planilhas, e o PJ se vira como pode", diz Miklos Grof, CEO da Company Hero.

Como tudo começou?

Nascido na Hungria, criado na Áustria e com passagens por Chile, Inglaterra e Estados Unidos, Miklos Grof chegou ao Brasil em 2014. “Eu me sentia uma planta procurando terra fértil. Foi aqui que criei raízes”, resume. Antes da Company Hero, Grof fundou e vendeu duas startups, incluindo uma fintech com clientes em mais de 150 países.

A ideia da Company Hero surgiu da própria experiência do húngaro como PJ. "Abrir um CNPJ é fácil, o problema é manter tudo em ordem: emitir nota, pagar imposto, contratar plano de saúde, garantir benefícios", afirma. A proposta da Hero é justamente essa: entregar para o profissional PJ a mesma estrutura de suporte que um CLT tem.

Hoje, a plataforma atende mais de 50 mil PJs ativos, com ferramentas que vão desde regularização tributária até proteção contra ataques cibernéticos. Para empresas, a startup permite automatizar processos como emissão de nota fiscal, gestão de contratos, pagamentos e concessão de benefícios.

O mercado (e a nova disputa pelo PJ)

A nova plataforma da Hero, batizada de Gestão PJ, mira em um ponto sensível do mercado de trabalho: a expansão do modelo como alternativa à CLT. Segundo o Datafolha, 59% dos brasileiros preferem atuar de forma independente. Só em 2023, o Brasil registrou 15 milhões de MEIs ativos.

Apesar do crescimento, a jornada PJ ainda é repleta de buracos: sem apoio para organizar ganhos, cumprir exigências fiscais e acessar benefícios básicos, muitos profissionais acabam recorrendo a soluções improvisadas ou informais. É nesse vácuo que a Company Hero quer se consolidar.

Na ponta contratante, a startup já atende 25 empresas em fase beta e pretende chegar a 60 até o fim do ano. A previsão é que a plataforma movimente mais de 2 mil vidas nesse modelo de gestão integrada até dezembro.

Para 2026, a meta é escalar ainda mais o produto, com integração de inteligência artificial e novos recursos para contratos, pagamentos e previsão de ausências remuneradas.

Benefícios para todos, mesmo

A Company Hero também aposta em um novo modelo de benefícios não obrigatórios para PJs. Com a aquisição das corretoras Duca Saúde e Segure.Me, a empresa passou a oferecer planos de saúde, seguros e assistências com custos acessíveis e contratação digital.

O RH pode contratar para os prestadores ou indicar que o próprio profissional o faça. Há ainda parcerias que oferecem proteções gratuitas, como seguros de vida viabilizados por grandes operadoras. Tudo é gerenciado pelo app PJ Hero, que centraliza informações fiscais, contratos, pagamentos e assistências em um só lugar.

"O que queremos é dar ao PJ as mesmas condições de bem-estar que o CLT costuma ter", afirma Grof. No longo prazo, a expectativa é que o aplicativo se torne também uma plataforma de crédito consignado e previdência privada, com gestão automática de recursos e metas financeiras personalizadas.

Uma disputa que está só começando

Com apenas R$ 6 milhões captados em investimentos desde a fundação, a Company Hero optou por crescer com base em receita e lucratividade. Em 2024, faturou R$ 35 milhões e projeta dobrar o valor em 2025.

Não estamos dizendo que CLT é melhor ou pior. Mas a verdade é que o modelo PJ cresceu, e muitos querem manter esse formato”, diz Grof. “Nosso papel é dar suporte a essa escolha, com estrutura, segurança e qualidade de vida.”

Acompanhe tudo sobre:StartupsCLTContrataçõesRecursos humanos (RH)

Mais de Negócios

Larry Ellison, da Oracle, vale mais que o Bank of America após dobrar riqueza para quase US$ 400 bi

‘Confiei no meu instinto’: a influenciadora que transformou produtos virais em negócio milionário

Ela criou uma empresa que já gerou R$ 340 milhões em faturamento para clientes

Ele criou vitaminas para as filhas e vendeu a empresa por US$ 260 mi: ‘Minhas filhas me inspiraram’

Mais na Exame

Economia

Como Milei 'se perdeu' dos mercados, mas encontrou saídas no governo Trump

Mercado Imobiliário

Tributação de LCI vai deixar financiamento habitacional mais caro, diz Abecip

Marketing

Red Bull transforma prédio icônico de Porto Alegre em rampa gigante de skate; veja vídeo

Minhas Finanças

Mega-Sena: resultado do concurso 2.918; prêmio é de R$ 45,9 milhões