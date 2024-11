Startup do Recife cria “leilão reverso” para vender seguro de vida mais barato e personalizado

O carioca Nelson Paiva lida com algo que a maioria das pessoas prefere evitar: o seguro de vida. No Brasil, apenas 18% da população possui essa proteção, e no Nordeste esse número cai para 9%, reflexo também dos altos custos praticados no mercado.

“Ter um seguro de vida é uma das poucas certezas que temos. Passar por uma perda familiar ou um desemprego já é difícil, mas enfrentar isso sem proteção financeira pode acabar com o futuro de uma família”, diz Paiva, que decidiu empreender pela primeira vez aos 50 anos ao fundar a ED.Seguros. A startup, parte do Grupo Empreender Dinheiro, oferece seguros de vida mais acessíveis ao combinar ofertas de várias seguradoras.

Com mais de 40 anos de experiência no setor, Paiva desenvolveu uma espécie de "leilão reverso" que promete economias de 20% a 68% para os clientes​​. “O mercado de seguros é ineficiente e foca em vender produtos caros e padronizados, o que não faz sentido para quem compra”, explica.

Como funciona o “leilão de proteção”

O sistema, chamado Hércules, começa com um diagnóstico personalizado. Ele coleta informações do cliente — como situação financeira, perfil de risco e necessidades familiares — e então identifica as seguradoras com as melhores condições de cobertura para aquele perfil específico.

A ED.Seguros trabalha com seguradoras como Omint, Mapfre, Icatu, MAG e SulAmérica, que oferecem diferentes tipos de proteção.

No sistema de leilão inverso, essas seguradoras competem para oferecer a melhor combinação de custo e cobertura, o que permite à ED.Seguros criar um plano que não depende de um único pacote fechado.

“É como montar um Lego: cada cobertura é um bloco que se encaixa perfeitamente, garantindo o melhor custo-benefício”, afirma Paiva.

A startup oferece três opções de planos, cada um com um nível diferente de cobertura:

Básico : cobre as necessidades mínimas para proteger financeiramente a família em caso de morte ou invalidez;

: cobre as necessidades mínimas para proteger financeiramente a família em caso de morte ou invalidez; Smart : inclui coberturas adicionais, como doenças graves e invalidez temporária;

: inclui coberturas adicionais, como doenças graves e invalidez temporária; Premium: reúne todas as proteções recomendadas para o perfil específico do cliente, oferecendo cobertura completa.

Economia com segurança

Segundo Paiva, o sistema já proporcionou economias expressivas. Um advogado, por exemplo, economizará R$ 282 mil em 10 anos ao corrigir uma "apólice mal desenhada" que custava R$ 2.550 por mês. Com a combinação de coberturas, o Hércules trouxe uma redução de 32% nos custos para esse cliente.

Recentemente, a ED.Seguros recebeu um investimento de R$ 3 milhões, sendo parte do Grupo Empreender Dinheiro e parte do Cesar Builder, do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. O valor será direcionado exclusivamente para o desenvolvimento do sistema Hércules, explica Paiva.

A empresa pretende alcançar 5% da base de 140 mil planejadores financeiros e consultores nos próximos cinco anos, o que pode gerar um faturamento mensal de até R$ 25 milhões.

Para crescer, a ED.Seguros se apoia em uma rede de consultores financeiros e planejadores, atualmente com cerca de 2.000 profissionais conectados. Segundo Paiva, o futuro dos corretores está na consultoria financeira completa, e não apenas na venda de seguros: “O corretor do futuro será um planejador financeiro, com uma visão 360 graus”​.