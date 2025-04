Qual será o valor do salário mínimo em 2026? Veja cálculos

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentará nesta terça-feira, 15, a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026. Um dos destaques do documento será a previsão do salário mínimo para o próximo ano, que, segundo o jornal O Globo, deve ser de R$ 1.627.

No entanto, cálculos realizados por Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, indicam que o salário mínimo de 2026 pode alcançar R$ 1.636,40, o que representaria um aumento de R$ 118,40 em relação ao atual valor de R$ 1.518.

Para essa estimativa, o economista considerou um Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 5,3% acumulado nos últimos 12 meses até novembro de 2024, além de uma variação real de 2,5% no Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

Essas variáveis estão de acordo com as regras de correção do salário mínimo estabelecidas pelo pacote fiscal aprovado no fim de 2025. De acordo com a legislação, o piso salarial será corrigido anualmente com base na inflação (INPC), acrescido de uma variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes, com limite de até 2,5%.

De acordo com cálculos da Warren, o modelo deve gerar uma economia de R$ 5,5 bilhões em relação ao sistema anterior, que vigorava até 2024. Além de servir como referência para o reajuste do salário mínimo, esse valor impacta diretamente benefícios sociais como aposentadorias e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Qual será o valor do salário mínimo em 2026?

A previsão do valor do salário mínimo de 2026 entre R$ 1.627 a R$ 1.636,40.

Como é feito o cálculo do salário mínimo?

O reajuste anual do salário mínimo é composto pela soma do:

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 12 meses até novembro;

Índice de crescimento real do produto interno bruto (PIB) dos dois anos anteriores.

No entanto, o crescimento real do salário mínimo fica limitado a 2,5%. Na prática, mesmo com uma alta de 3% do PIB, por exemplo, o reajuste real será de 2,5%.

Essa política valerá até que outra lei a modifique.

Para que serve o salário mínimo e quando foi criado?

O salário mínimo no Brasil foi criado em 1936, durante o governo de Getúlio Vargas. Embora a legislação tenha passado por alterações ao longo do tempo, o salário mínimo continua a ser o valor mínimo que todos os trabalhadores devem receber por sua jornada de trabalho.

Histórico do salário mínimo no Brasil de 1994 a 2025

Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o histórico do salário-mínimo entre 1994 e 2025 foi nos seguintes valores: