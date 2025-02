A vez dos PJs

É cada vez mais comum encontrar anúncios de vagas de emprego para pessoas jurídicas (PJs). Na prática, significa que, em vez da tradicional carteira assinada, cresce o número de profissionais prestando serviços por conta própria, sem vínculo empregatício. Esse modelo ganhou força no Brasil a partir da reforma trabalhista de 2017, e o reflexo da decisão já está nos números: só em 2023, o país registrou 15 milhões de MEIs ativos. Mas ser PJ não é só emitir nota e receber pagamento. O modelo também traz desafios: como organizar os ganhos? Como pagar impostos corretamente? Como garantir benefícios como seguro ou plano de saúde? Foi para responder a essas perguntas que a paulista Company Hero nasceu, em 2018. Comandada pelo húngaro Miklos Grof e pelo brasileiro Raphael Tiseo, a startup oferece uma gama de serviços para PJs, desde endereço fiscal até contratação de seguros e planos de saúde. “Criar um CNPJ é fácil. O difícil é manter tudo organizado e seguro”, diz Grof.

O modelo de negócios da startup se baseia em assinaturas mensais, que garantem ao cliente acesso a serviços como emissão de notas fiscais, pagamento da arrecadação e suporte para manter o CNPJ regularizado. O crescimento reflete a demanda: a Hero já ajudou mais de 100.000 CNPJs.

A empresa registrou receita de 16 milhões de reais em 2023 e afirma ter alcançado faturamento de 36 milhões de reais em 2024. Um crescimento visto ano após ano, como bem apontado pelas últimas três edições do ranking. “O negócio evoluiu muito desde que entramos no ranking, e figurar entre as empresas que mais crescem no país revela que estamos no caminho certo”, diz.