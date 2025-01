Company Hero compra Duca Saúde e Segure.Me e amplia serviços para PJ

A Company Hero, plataforma de soluções para profissionais pessoa jurídica (os PJs), microempreendedores individuais (os MEIs) e pequenos empresários, adquiriu as corretoras Duca Saúde e Segure.Me. As aquisições reforçam sua atuação em planos de saúde, seguros e benefícios, além de acelerar sua expansão em um mercado que cresce de forma consistente no Brasil.

As duas empresas, focadas no público PJ, complementam o portfólio da Hero, que já oferece serviços como abertura de empresas, escritórios virtuais, registro de marcas e emissão de notas fiscais. Com mais de 32 mil clientes ativos, a plataforma agora mira ampliar o suporte ao empreendedor com novas ferramentas digitais integradas ao aplicativo PJ Hero.

"Esses movimentos ajudam a estruturar uma jornada completa para o PJ. Começamos com a formalização e agora avançamos para gestão financeira, benefícios e proteção", explica Miklos Grof, CEO e cofundador da Company Hero.

Quem é a Company Hero e como ela opera

Fundada em 2018 por Miklos Grof e Diego Izquierdo, a Company Hero surgiu com o objetivo de resolver problemas práticos enfrentados por profissionais PJ no Brasil. Seu modelo de negócios é baseado em assinaturas. O cliente paga um valor mensal para acessar serviços como endereço fiscal, planos de saúde e seguros, além de suporte para manter sua empresa em dia.

O aplicativo PJ Hero centraliza todos os serviços, permitindo que os usuários gerenciem suas necessidades de forma integrada. "Nosso foco é simplificar. O empreendedor já lida com desafios no dia a dia. Nós eliminamos a burocracia para que ele consiga manter o negócio funcionando e planejado", afirma Grof.

O público-alvo inclui microempreendedores, autônomos, freelancers, profissionais de tecnologia, marketing, arquitetura e saúde. Dados internos apontam que 46% dos clientes da Hero têm renda mensal acima de 12 mil reais, o que reforça a tendência de crescimento do modelo PJ no Brasil.

Detalhes das empresas adquiridas

Duca Saúde: planos de saúde para PJs

A Duca Saúde foi criada em 2020 para atender profissionais PJ que precisam de planos de saúde adaptados às suas realidades. A empresa oferece uma plataforma 100% digital, na qual o cliente pode comparar, contratar e gerenciar planos sem intermediários.

Seus serviços incluem:

Contratação de planos de saúde personalizados para MEIs e freelancers;

Suporte para reembolsos e autorizações;

Atendimento digital e humanizado;

Opções mais acessíveis para quem usa o CNPJ como MEI.

Philipe Marques, fundador da Duca Saúde, afirma que a sinergia com a Hero foi natural. "Atendemos o mesmo público e temos a mesma visão: simplificar processos e atender demandas que as grandes operadoras ignoram."

Após a aquisição, Marques passou a atuar como Diretor de Seguros na Company Hero.

A empresa, sediada no Rio de Janeiro, foi criada por Philipe Marques, Ágatta Marinho e Nicolas Aoki, que também assumiram cargos de liderança na Hero.

Segure.Me: seguros digitais para empreendedores

A Segure.Me atua no mercado de seguros para profissionais PJ e pequenas empresas. A empresa é especializada em soluções que eliminam intermediários, reduzindo custos e oferecendo serviços personalizados.

Entre os produtos estão:

Seguros de vida;

Seguros de responsabilidade civil;

Proteção para equipamentos;

Cobertura contra ataques cibernéticos.

Luiz Bruzadin, fundador da Segure.Me, destaca que a integração com a Hero permitirá escalar a operação. "Conseguimos atender melhor e a custos menores. Nossa meta sempre foi oferecer seguros feitos para quem empreende." Bruzadin agora será diretor executivo de seguros e previdência da Hero.

A Segure.Me possui contratos ativos com mais de 40 seguradoras e uma base tecnológica que simplifica processos. Todos os serviços da Duca Saúde e Segure.Me serão integrados ao aplicativo PJ Hero.

A trajetória dos sócios

Miklos Grof e Diego Izquierdo fundaram a Company Hero em 2018, mas a parceria começou anos antes, com a criação da startup Fundacity, uma plataforma que conectava investidores e startups.

A empresa foi vendida após alcançar destaque no mercado global. Miklos, húngaro radicado no Brasil, cresceu na Austrália e passou por diversos países antes de se estabelecer por aqui, trazendo uma visão internacional para o mercado local.

Diego, chileno, também acumulou experiências no ecossistema de startups na América Latina e no Vale do Silício. Ambos participaram da Singularity University, nos Estados Unidos, onde tiveram contato com tendências globais de inovação.

Essa bagagem foi fundamental para desenvolver a Company Hero com foco em desburocratizar e digitalizar a jornada do profissional PJ. "Nossa meta sempre foi transformar as dificuldades do empreendedor em oportunidades de crescimento", afirma Miklos.

Diferenciais da Company Hero

A Company Hero se diferencia pela abordagem integrada. Enquanto concorrentes oferecem serviços específicos, a Hero centraliza múltiplas soluções em um só lugar.

Entre os principais diferenciais estão:

Contratação de serviços, como endereço fiscal, em 4 minutos;

Gestão completa via aplicativo;

Suporte técnico e especializado para MEIs e PJs;

Tecnologia para simplificar burocracias fiscais, legais e financeiras.

Os serviços são pensados para um público que enfrenta dificuldades no acesso a benefícios e na gestão financeira. Um exemplo é o Smart Wallet, uma funcionalidade que será lançada ainda em 2025.

Novidades e próximos passos

Com receita superior a 35 milhões de reais em 2024, a Company Hero não descarta novas investidas ao mercado, com aquisições e captação de investimentos, para seguir crescendo mais de 100% ano contra ano. Para isso, projeta novas soluções e expansão para 2025. As principais novidades incluem:

Smart Wallet : uma carteira digital que organiza os ganhos do PJ. O sistema aloca automaticamente recursos para impostos, benefícios e despesas. "O PJ recebe o pagamento e a plataforma faz os cálculos e distribuições. O saldo final vai para a conta do cliente, pronto para ser usado", explica Grof.

: uma carteira digital que organiza os ganhos do PJ. O sistema aloca automaticamente recursos para impostos, benefícios e despesas. "O PJ recebe o pagamento e a plataforma faz os cálculos e distribuições. O saldo final vai para a conta do cliente, pronto para ser usado", explica Grof. Planejador financeiro com inteligência artificial (IA) : uma ferramenta que ajuda PJs a planejar metas financeiras. A inteligência artificial analisa renda, idade e objetivos do cliente para oferecer um planejamento que inclui impostos, previdência e seguros.

: uma ferramenta que ajuda PJs a planejar metas financeiras. A inteligência artificial analisa renda, idade e objetivos do cliente para oferecer um planejamento que inclui impostos, previdência e seguros. Expansão de serviços para MEIs: novos produtos como parcelamento de DAS e suporte para declarações fiscais.

Parcerias estratégicas: integração com plataformas de contabilidade e RH para aumentar a base de usuários e serviços.

Um mercado em transformação

O mercado de profissionais PJ no Brasil não para de crescer. Em 2023, o país registrou mais de 21,8 milhões de empresas, sendo 15 milhões operando no regime MEI. Levantamento do Sebrae mostra que as formalizações de MEIs cresceram 6,7% no último ano, com 3,1 milhões de novos registros.

Esse crescimento reflete uma mudança no modelo de trabalho. Profissionais buscam flexibilidade e maior controle sobre suas carreiras, mas enfrentam desafios na gestão de suas empresas. É nesse cenário que a Company Hero se posiciona.

"A jornada PJ é repleta de obrigações. Muitos empreendedores não sabem como organizar seus ganhos, pagar impostos ou contratar benefícios. Nossa proposta é simplificar e entregar soluções que ajudam esses profissionais a crescer", diz Miklos Grof.

Consolidação no mercado PJ

Com a aquisição da Duca Saúde e da Segure.Me, a Company Hero consolida sua posição no mercado. Mais do que uma plataforma de serviços, a empresa quer ser a parceira de confiança para o público PJ.

"Estamos construindo um ecossistema completo. Cada serviço novo é pensado para atender uma dor real dos empreendedores. O próximo passo é escalar isso para que todos tenham acesso a ferramentas simples, acessíveis e eficientes", diz Miklos.