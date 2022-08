Dia dos Pais: 37 franquias com produtos e serviços em promoção

O Dia dos Pais, que neste ano será celebrado no dia 14 de agosto, vem ficando mais relevante para o varejo. Segundo dados divulgados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) em parceria com a Offerwise Pesquisas, as vendas devem movimentar em torno de R$ 24,09 bilhões no comércio.

De acordo com a pesquisa, 63% dos consumidores pretendem comprar algo este ano — ou seja, uma média de 101,8 milhões de pessoas devem presentear seus pais no segundo domingo de agosto. Com isso, algumas redes de franquias já estão se preparando com vários descontos e brindes atrativos para alavancar o período. Confira abaixo algumas:

Sestini

Há mais de 25 anos no mercado, a marca referência no segmento de bolsas, malas, mochilas e acessórios, trará para o Dia dos Pais uma promoção em em parceria com a L’Occitane au Brésil. A rede presenteará os consumidores que realizarem compras acima de R$ 499 com um brinde da marca francesa entre os dias 01 a 14 de agosto.

CleanNew

A rede especializada em higienização e blindagem de estofados de carros, barcos, aeronaves e sofás, oferecerá aos clientes 10% de desconto nos serviços prestados entre os dias 7 e 14 de agosto. Atualmente a marca conta com operações em 22 estados brasileiros e no exterior.

Botocenter

O centro de estética especializado na aplicação de toxina botulínica irá dar um brinde exclusivo para as compras à partir do Combo Beauty Care, a assinatura anual que inclui aplicações em quatro regiões do rosto (testa, glabela, lateral dos Olhos e bunny lines) e peeling skincare. A promoção é válida de 01 a 14 de agosto ou enquanto durar o estoque.

Yes! Cosmetics

A empresa com mais de 20 anos de atuação no segmento de beleza e cosméticos, apresenta, durante todo mês de agosto, uma seleção de lembrancinhas à presentões para o Dia dos Pais. A linha de Colônias Numeradas está com 6% de desconto e a linha Yes! Collection com 10% off. Além disso, a marca possui vários brindes a partir de R$ 24,90.

Anjos Colchões & Sofás

Com lojas em 21 estados brasileiros, a marca está concedendo até 30% de desconto em todas as linhas de colchões e estofados durante todo o mês de agosto. Quem quiser presentear o pai precisa apenas fazer um cadastro rápido e pegar o cupom digitalmente neste link.

Pimp Burger

A rede curitibana especializada em hambúrgueres artesanais optou por fazer uma promoção na véspera, dia 13. O pai que estiver acompanhado do filho e for até uma das duas unidades a partir das 19h vai ganhar chopp a noite toda, por conta da casa, desde que escolha o lanche El Gran Pachuco.

Pizza Prime

A rede brasileira de pizzarias preparou uma promoção especial para comemorar o Dia dos Pais: na compra de qualquer pizza salgada de 35 centímetros o cliente poderá adquirir uma pizza doce com 50% de desconto. A ação é exclusiva no aplicativo da marca e é válida apenas para o dia 14 de agosto.

Buddha Spa

Sendo a maior rede de spas urbanos do país, Buddha Spa está promovendo uma campanha com desconto de 15% para experiências selecionadas adquiridas no site da rede até 31 de agosto. São produtos e terapias como o Day Spa Relax e Bem-Estar, Day Spa Meu Momento e Day Spa Ayurveda. A lista completa pode ser conferida no site.

Menu Poke

A rede de franquias de fresh food vai oferecer aos clientes um desconto de 50% na segunda unidade de um Big Poke. A promoção é válida entre os dias 4 e 7 de agosto em todas os estabelecimentos.

Patroni

A rede criou uma ação especial em parceria com as redes Cinemark, iFood, Coca Cola e McCain, que dura todo o mês de agosto. No delivery, o cliente tem o 2 em 1: duas pizzas individuais, dois refris em lata e uma potato pops por R$69,90, além de um ingresso de cinema grátis na compra de outro. Para as unidades fisicas, o combo “Pizza de Cinema” é de uma pizza individual, com refri 500ml e potato popcorn por R$39,90.

Ótica Center

Na compra de um óculos de grau completo — armação e lentes —, o cliente ganha na hora mais uma armação e um óculos de sol. Ou seja, ao invés de dar apenas um presente é possível dar três óculos e pagar apenas um. A campanha ocorrerá de 10 de agosto até 10 de setembro em todas as unidades da franquia, com armações a partir de R$ 49,90.

Estetic360

A primeira rede de franquias de estética integral do país está com a promoção “Pais que revolucionam.” Entre os dias 01 a 14 de agosto, todas as clínicas da marca localizadas no estado de São Paulo estarão com parcelamentos entre 10 e 12 vezes sem juros, para procedimentos como depilação a laser (tórax e faixa de barba).

Imaginarium

Uma das marcas do Grupo Uni.co, adquirido pela Americanas S.A. em 2021, vai oferecer para os clientes que comprarem acima de R$149,90, até 14 de agosto, a opção de adquirir um Kit Churrasco por R$99,90, que acompanha um avental, uma luva, um garfo grande, uma faca de churrasco e um pegador.

Hinode

A franquia preparou nove kits com descontos especiais para presentear e viver grandes momentos neste Dia dos Pais. São fragrâncias e produtos de cuidados pessoais e de vida saudável para inspirar o autocuidado e promover a beleza integral. Os preços dos kits variam de R$75,80 a R$251,90.

Ad Clinic

Intitulada Desafio Ad Clinic Dia dos Pais, a campanha que vai até 15 de agosto "desafia" as mulheres a levarem homens para fazerem alguns procedimentos como tratamento para calvície ou criolipólise (para acabar com a barriguinha de chope). Se ele contratar um desses serviços, a mulher que indicou ganha um outro tratamento. O regulamento da campanha está disponível diretamente nas unidades.

Royal Face

A rede está com a campanha “Meu pai é um gato”, com com preços especiais para tratamentos como botox, preenchimento, fios da juventude e o bioestimulador de colágeno (um dos grandes responsáveis por manter a firmeza da pele) até 14 de agosto. É possível parcelar em até 12 vezes e sem juros no cartão ou em 24 vezes no Carnê da Beleza com a primeira parcela em 60 dias.

Acesso Saúde

A rede de clínica médica popular lançou a campanha de Dia dos Pais chamada "Mais importante que uma lembrança é estar presente", que visa incentivar o público masculino sobre a importância da prevenção em saúde. Durante todo o mês de agosto, o familiar que levar seu pai em uma das unidades pagará apenas R$ 114,90 na consulta especializada e um exame de eletrocardiograma.

IP School

A franquia de ensino de inglês particular oferecerá um desconto na matrícula para pais ou filhos que contratarem seus cursos. O percentual de benefício concedido corresponderá à idade do pai; por exemplo, se o pai tiver 42 anos, o desconto será de 42% na taxa de matrícula. Promoção válida até 31 de agosto.

Dr. Shape

A maior rede de suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina oferecerá, nos dias 12 e 13 de agosto, 30% de desconto em produtos selecionados para potencializar a saúde e a performance dos papais. São suplementos das melhores linhas de marcas variadas. Promoção válida apenas nas lojas físicas.

Sterna Café

A marca de cafeterias especiais no Brasil oferece o kit especial com 3 cervejas com café, por R$69,90. O "Sr. Sterna" traz a junção do café com 3 tipos de cerveja diferentes:

A Saison Bloom com Café

Bock com Café

Stout com Café

Os produtos estão disponíveis em todas as unidades.

Água Doce Sabores do Brasil

Conhecida pela culinária típica brasileira, a marca criou três opções de combos, que incluem entradas e prato principal para o Dia dos Pais como, por exemplo, o combo Paizão, que conta com meia porção de bolinho de carne de sol, salada refrescante e filé mignon. Os kits tem descontos de até 15% e estão disponíveis no delivery e também nas lojas físicas, de acordo com a disponibilidade de cada restaurante.

Montana Grill

A rede especializada em cortes de carne selecionados oferece um chaveiro multifunção para clientes que compram um prato da linha Grelhados Especiais e mais uma bebida (qualquer uma). A campanha ‘O Ponto Perfeito entre Pais e Filhos’ é válida somente nos dias 13 e 14 de agosto, para compras feitas nas lojas físicas.

Croasonho

De 5 a 15 de agosto, comprando o combo “Papai É Pop Croasonho & Coca-Cola”, o cliente ganha um par de ingressos para assistir ao filme, que estreia nos cinemas no dia 11 de agosto. O combo da campanha inclui um croa salgado e um croa doce, de qualquer sabor e tamanho, e mais uma lata de 350 ml de Coca-Cola, sabor Original ou Sem Açúcar. Para conferir as lojas participantes, basta acessar o site.

Minds Idiomas

No mês de agosto, a rede oferece aos novos alunos 50% de desconto na taxa de matrícula para os cursos como o Regular Flex, com ensino completo, do básico ao avançado, em 18 meses. Há outras modalidades de ensino a depender da necessidade e faixa etária.

Sóbrancelhas

A franquia realiza a campanha “Pai, o melhor presente é ter você”, onde serão fornecidos kits e promoções, como:

Limpeza de pele + Loção Oligotônica

Loção Oligotônica (loção para rosto) + Ultradermo Feet (cuidados com pés, joelhos, e cotovelos).

Os descontos são de até 15% e a promoção vai até dia 14 de agosto.

Happy

Em especial, do dia 11 a 14 de agosto, os Hubs da Happy oferecerão um plantão de Dia dos Pais. As matrículas terão um desconto de até 30% (a critério de cada Hub) e alguns oferecerão um curso de curta duração gratuito para quem se matricular no método regular.

Natalia Beauty Clinic

Durante todo mês de agosto, a rede presenteia todos os pais que acompanharem suas mães, esposas, filhas, sobrinhas ou netas, na primeira sessão dos procedimentos:

Flow Brows

Flow Lips

Shine Face

Com o tratamento Grow Up, que estimula o crescimento da barba, cabelos ou sobrancelhas, ou Design de Sobrancelhas.

Maislaser

No mês de agosto, a rede está promovendo a campanha "Pai Nota Mil". Para atrair o público masculino, todos os clientes homens terão direito a R$ 1000 de desconto em depilação a laser para conhecer a tecnologia. O desconto é valido para compras sobre o valor total da tabela, partindo de áreas P.

Além do Olhar

Em agosto, a marca disponibilizará procedimentos relaxantes em pacotes promocionais a partir de R$ 99, incluindo sessões de massagem, limpeza de pele, entre outros.

Instituto Ana Hickmann

A rede de cursos profissionalizantes na área da beleza está com a promoção "O Pai tá ON" durante o mês de agosto, com desconto de 30% em todos os cursos, como os de barbearia, design de sobrancelhas, gestão de salão e maquiagem.

Mercadão dos Óculos

Durante o mês de agosto, com a promoção "Comprou, ganhou!", presenteando seu pai com óculos completos acima de R$ 499,90, com armação e lentes de marca própria da franquia, o cliente ganhará gratuitamente uma armação de óculos de sol.

Emporium da Beleza

A franquia disponibilizará 20% de desconto para homens em todos os tratamentos, além de campanhas especiais para botox, depilação a laser, procedimentos capilares e contra a gordura localizada. Além disso, ela presenteará clientes que fizerem compras acima de R$ 500 e algumas unidades sortearão cestas de presentes para os pais.

Fichips Food

A maior rede de franquias brasileira de fast food de prato especializado na culinária do Reino Unido está com promoção que vai até dia 14 de agosto. Clientes que comprarem a tábua Palácio de Buckingham (composta de fritas Fichips, iscas de tilápia empanadas, e onion rings) e dois chopps pilsen 300ml, ganham o terceiro e o quarto chopp totalmente gratuitos.

Pormade Portas

As lojas e demais canais de venda da franquia Pormade estão oferecendo 20% de desconto nos rodapés, e quem comprar o kit completo de porta recebe grátis a fechadura Pado Concept 40 mm. A promoção segue até o final do mês.

Splash Bebidas Urbanas

A rede de cafeterias apresenta o copo de Café Retornável de 300ml no valor de R$ 29,90, e o Boné colecionável por R$59,90. Os produtos podem ser adquiridos nas lojas físicas ou via iFood de forma unitária ou combinados em um kit montado na hora. É possível agregar ainda outros produtos da marca em um kit bem completo, como por exemplo, cápsulas de cafés e chás.

Frango no Pote

Conhecida pelo frango frito com gostinho 100% brasileiro, a marca preparou a campanha “Tal Pai, Tal Pote” para celebrar o Dia dos Pais. São combos com preços super especiais para toda a família:

Pai do Jr: 4 sanduíches Galo Chefe acompanhados por uma porção de Croquinho e fritas por R$ 79,90 e o Papito

2 sanduíches Galo Jr. acompanhados por uma porção de Croquinho e Fritas por R$32,90.

Sucos S/A

A franquia de alimentação saudável que oferece uma variedade de sucos, saladas, açaís, sanduíches naturais e tapiocas, está oferecendo 50% de desconto na compra de qualquer produto para pais que levarem a família para qualquer unidade da rede.