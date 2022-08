Dia dos Pais: 5 vinhos recomendados pela Edega para comemorar a data

O Dia dos Pais 2022 é celebrado no dia 14 de agosto, mas ainda dá tempo para escolher o que comprar para presentear. A pedido da Casual EXAME, o e-commerce Edega, do francês Philippe de Nicolay Rothschild, indica cinco rótulos para comemorar a data.

Em parceria com a EXAME, a Edega oferece ainda descontos exclusivos aos leitores, mesmo para os não associados ao clube da marca. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”. Confira a seleção da Edega:

Barolo La Morra 2015

O Barolo La Morra de Emanuele Buganza se apresenta com uma cor granada profunda, com reflexos e brilho da juventude. Ainda tímido, certamente vai precisar de vários anos pela frente para evoluir. No nariz, pouco a pouco, lentamente vai se revelando com notas de rosas, de alcaçuz, de frutas negras, de especiarias. Não para de evoluir e vai se revelando lentamente... é enfeitiçante! O paladar está à altura, com volume, corpo e elegância. As notas de alcaçuz, açafrão e de pétalas de rosas se revelam novamente, mostrando a assinatura dos grandes terroirs de Barolo. Valor: 788 reais.

Laberinto Cenizas Pinot Noir 2019

De cor vermelha rubi intenso, muito limpo, o Pinot Noir Cenizas 2019 é um vinho rico em aromas com notas florais como rosa, botões de louro e de frutas vermelhas. No paladar, as árvores nativas que estão nas cercanias do vinhedo, como a Quillay e a umidade do solo com toques terrosos, dando origem a um vinho com uma textura muito rica. Valor: 239,50 reais.

Agnus de Autor Reserva 2015

Cor profunda escura com brilho intenso. O nariz leva tempo para se abrir com notas de balsâmico, de alcaçuz e de especiarias. Não para de evoluir e encantar na taça para nosso maior prazer. Na boca temos aqui um vinho amplo, potente mas bem equilibrado com taninos de fino acabamento e álcool bem integrado. O final é longo e estiloso com toque de pimenta-do-reino e bergamota. Realmente o vinho ideal para uma bela mesa de domingo que encantará a família inteira. Valor: 418 reais.

Alpasión Private Selection 2018

O "Grand vin" de Alpasión! O Private Selection atrai toda a paixão dos amantes do vinho e é o resultado final da fantástica aventura desta vinícola. A cada ano o corte muda, principalmente o Malbec, Syrah e, em complemento da Cabernet Franc e Petit Verdot. Um blend inusitado que vai surpreender os aficionados pelos vinhos argentinos. Valor: 377 reais.

Château d'Aussières 2017

De cor vermelha rubi escura e reflexos violáceos, o nariz ainda é discreto, mas profundo e elegante com notas amadeiradas, que se misturam aos aromas de pinheiro e eucalipto. Na boca, o vinho é poderoso com notas de cereja e chocolate. A Mourvèdre traz profundidade interessante e complementa perfeitamente com a elegância da Syrah, e as notas mais leves de Grenache. O final é elegante e equilibrado. Valor: 568,40 reais.

