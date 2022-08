Dia dos Pais: 80% dos brasileiros das classes C e D pretendem dar presentes na data

Para celebrar o Dia dos Pais, 80% dos brasileiros das classes C e D irão às compras. É o que mostra um levantamento da Superdigital, fintech do Santander, realizado com 851 pessoas, entre 21 e 27 de julho, em todas as regiões do Brasil. Em 2022, a intenção de compra cresceu 12 pontos percentuais sobre o ano passado.

2022 2021 2022 vs. 2021 Você pretende dar presente no Dia dos Pais? % % Dif. p.p Dif. % 1. Sim 80% 68% 12 17,90% 2. Não 20% 32% -12 -38,40%

Do total de entrevistados, 35% afirmaram que vão gastar entre R$ 100 e R$ 200 nos presentes, valores também maiores em relação ao ano passado - na época, a pesquisa apontou que apenas 27% gastariam estes mesmos valores. Ainda neste ano, 29% disseram que pretendem gastar mais de R$ 200; 25%, entre R$ 50 e R$ 100; e 11%, até R$ 50.

2022 2021 2022 vs. 2021 Quanto pretende gastar com o presente do Dia dos Pais? % % Dif. p.p Dif. % 1. Até R$ 50 11% 17% -6 -37,30% 2. Entre R$ 50 e R$ 100 25% 29% -4 -13,60% 3. Entre R$ 100 e R$ 200 35% 27% 7 27,30% 4. Acima de R$ 200 29% 24% 5 20,60% 5. Nada, eu fiz o presente 0% 2% -2 -

Os presentes mais citados na pesquisa foram roupas e acessórios, com 29% de intenção de compra; na sequência, perfumes (18%), eletroeletrônicos (14%) e aparelhos celulares (9%). Do total, 18% não decidiram o que comprar, e 11% pretendem dar algo que não estava listado na pesquisa.

2022 2021 2022 vs. 2021 O que pretende dar de presente? % % Dif. p.p Dif. % 1. Vestuário e/ou acessórios 29% 29% 0 -0,30% 2. Eletrônicos 14% 11% 3 31,50% 3. Perfume 18% 18% 0 -1,40% 4. Celular 9% 10% 0 -4,40% 5. Livros 0% 10% -10 -100% 6. Outros 11% 21% -10 -47% 7. Ainda não decidi 18% 0% 17 3772%

O levantamento mostrou que a intenção de compra em lojas físicas também aumentou em comparação a 2021 - 61% disseram que sairão às ruas. Enquanto isso, 28% afirmaram que pretendem comprar pelo e-commerce neste ano, contra 33% em 2021.

Ainda em relação ao ano passado, a intenção de parcelamento das compras também aumentou: 27% afirmaram que vão usar o cartão de crédito, contra 22% em 2021. Neste ano, 21% disseram que vão pagar em dinheiro; 20%, à vista no cartão de crédito; 14%, no cartão de débito; 13%, no Pix; e 4%, no boleto.

De acordo com Luciana Godoy, CEO da Superdigital Brasil, “percebemos que aumentou a intenção de compra por ser uma data relevante para o comércio varejista. A pesquisa também aponta claramente que há maior tendência em realizar pagamento parcelado, o que é claramente um reflexo de orçamentos mais apertados para as famílias das classes C e D. Por isso, é fundamental que as pessoas façam compras conscientes e evitem grandes endividamentos”, recomenda.

