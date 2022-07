Como vender mais no Dia dos Pais: 3 dicas para impulsionar suas vendas

O Dia dos Pais é a primeira data comercial do segundo semestre e tem ganhado cada vez mais relevância no comparativo com outras datas.Segundo dados do Serasa Experian, as vendas do varejo físico na semana do Dia dos Pais de 2021, cresceram cerca de 6,2%, maior número desde 2011.

Um levantamento realizado pela Acqio, fintech brasileira que desenvolve soluções de pagamento para o varejo, mostra que a maioria dos consumidores comprar o presente na última hora. No início da semana do Dia dos Pais de 2021 as vendas aumentaram 9%, atingindo a marca de 16% no sábado imediatamente anterior à data.

A importância do Dia dos Pais também foi evidenciada em comparação ao Dia das Mães. A fintech constatou transações 16% maiores no segundo domingo de agosto.

Os dados mostram que as lojas devem se preparar para atender a todos os perfis de consumidores: desde aqueles que se antecipam e se programam para comprar o presente até os que deixam para comprar na data. Pensando nisso, a Acqio separou uma série de dicas para ajudar os comerciantes a vender mais no Dia dos Pais. Confira:

Conheça o seu público

Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) revela que 66% das pessoas buscam por promoções no varejo físico. Já nas compras on-line, 89% afirmam que o frete grátis é um fator promocional decisivo. Por isso, se antecipar é tão importante, negociar com fornecedores com antecedência trará mais vantagens financeiras na hora de precificar os produtos sem perder as margens de lucro ao oferecer um benefício para o consumidor.

Mix de produtos e serviços

O levantamento da Acqio mostrou também que entre os segmentos que mais faturaram no período, o setor de Vestuário foi o que teve o maior número de transações. Porém, independente do segmento é necessário se preparar e ter uma boa variedade para atender à demanda. Invista em um estoque inteligente, numa quantidade boa o suficiente para não faltar e nem sobrar e ficar com peças encalhadas que depois precisam ser vendidas a preço de custo.

Presença digital

Em 2021, o Dia dos Pais quebrou o recorde de vendas no e-commerce, faturando mais de R$6,2 bilhões, segundo dados da SocialMiner. Isso mostra o poder da venda on-line independente do tamanho de cada negócio, ter um canal digital para efetivar as transações é um excelente agregador de vendas, certamente vai gerar um incremento financeiro no faturamento final. Em 2022 o Dia dos Pais será celebrado em 14 de Agosto, estar preparado para suprir as demandas com produtos ou serviços terá grande impacto no consumidor, que vai se lembrar de quem conseguiu atender às suas necessidades.

