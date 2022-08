Mercado Pago faz promoção de maquininhas para PMEs

Uma das datas mais expressivas do comércio brasileiro, o Dia dos Pais, promete ser agitado no Mercado Pago. Até o final de agosto, pequenos e médios empreendedores podem comprar maquininhas Point com preços especiais e terão taxa zero nas vendas feitas com esses dispositivos até o final do mês.

Além da isenção das taxas aplicadas sobre as vendas, os empreendimentos maiores interessados em modelos como Smart, Mini e Pro 2 poderão levar esses dispositivos com até 75% de desconto.

Já os negócios de pequeno e médio porte poderão comprar o modelo Point Smart por R$ 250, desconto de pouco mais de 70%.

“Em um período como o atual, qualquer rendimento extra é capaz de fazer grande diferença no fluxo de caixa de um empreendimento. Se a movimentação for maior, como tende a acontecer em uma data como o Dia dos Pais, a contribuição para o vendedor que deixa de pagar a taxa pelas transações realizadas com a maquininha é ainda mais significativa e bem-vinda”, analisa a head de pagamentos do Mercado Pago, Gabriela Szprinc.

