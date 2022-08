Dia dos Pais 2022: seleção de presentes a partir de R$ 12,90

O Dia dos Pais 2022 é celebrado no dia 14 de agosto, mas ainda dá tempo para escolher o que comprar para presentear. Para inspirar a sua escolha, a EXAME selecionou diversas opções de presentes. De calçados a relógios importados, há opções para todos os bolsos. Confira a seleção:

Moda

Aramis

Para celebrar o Dia dos Pais deste ano, a Aramis lança campanha com seu trendhunter Cauã Reymond com a proposta de ressignificar a data, Repaiginar. Dentre as peças da coleção, há collabs com Reymond, como o tênis Legacy Winner Branco.

Shop2gether

Para o Dia dos Pais, o e-commerce de moda Shop2gether selecionou diversos produtos para presentear. Dentre as marcas, há produtos da 2essential, marca proprietária e grandes marcas como Osklen, Puma, Armani, The North Face.

Relógios

Panerai

A sugestão da Panerai para o Dia dos Pais é o novo Panerai Luna Rossa, produzido em edição especial de 1.500 peças, o Luminor Luna Rossa tem um caráter revigorante, oferecendo uma interpretação moderna para o estilo náutico com uma paleta inesperada de branco, cinza e vermelho, servindo de base para um versátil e elegante relógio.

Bulgari

Com apenas 5,15 mm de espessura, o Octo Finissimo é um relógio que possui expressão inconfundível de design audacioso e alta precisão, sintetizando com sofisticação e simplicidade, a criatividade do design italiano e a maestria da relojoaria suíça, perfeito para o pai amante dos relógios.

TAG Heuer

A relojoaria suíça TAG Heuer apresenta opções luxuosas que prometem conquistar como o TAG Heuer Connected Golf Edition é o novo e redesenhado relógio da linha Connected. Feito para os golfistas e para oferecer o máximo em elegância e desempenho esportivo no Green, o relógio adiciona tecnologia a cada tacada.

Montblanc

A mais recente geração do smartwatch da Montblanc é uma expressão de luxo com uma caixa feita à mão em titânio leve, mostradores configuráveis combinados com couro de bezerro feito à mão e pulseiras de borracha; elas são intercambiáveis e fazem parte do conjunto, no momento da compra. O Summit 3 é equipado com a versão mais recente do Wear OS by GoogleTM e inclui uma variedade de aplicativos para atender às necessidades funcionais do seu proprietário. Seja no trabalho, no lazer, na estrada ou em casa, o novo relógio oferece uma experiência personalizada e que melhora a vida para aproveitar ao máximo o dia. Com ele, é possível acessar o Google Maps ou usar o Google Pay como uma maneira rápida e simples de pagamento em trânsito. O relógio inteligente incorpora ainda um conjunto de saúde pessoal, que inclui rastreamento de passos, monitoramento do sono e oxímetro. O aplicativo de fitness oferece uma variedade de exercícios que podem ser rastreados para maximizar seu impacto ao longo do tempo.

Bebidas

Grand Cru

A Grand Cru e a Tommy Hilfiger se juntaram em uma parceria especial para a data. No presente cocriado entre as duas marcas, os clientes receberão uma camiseta de manga longa da Tommy Hilfiger no icônico azul da label e um vinho chileno de uma das vinícolas mais renomadas do país de origem, a Errazuriz, com o Aconcágua Cuvée Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2019.

Os clientes Tommy Hilfiger que comprarem um ticket de R$ 1.500 nas lojas serão presenteados com o vinho chileno Errazuriz em uma embalagem da ação. Já os clientes da Grand Cru que fizerem compras nas lojas físicas com valor acima de R$ 1.500, ganham um kit exclusivo da parceria com a camiseta manga longa clássica da label e um vinho.

Jack Daniel's

Para o Dia dos Pais, a sugestão da Jack Daniel's é o Single Barrel. Exclusivo entre os membros da família Jack Daniel’s, uma garrafa de Single Barrel vem de um único barril selecionado manualmente. Apenas um em cada 100 barris é reservado para amadurecer nas mais altas altitudes da destilaria no Tennessee, onde as características climáticas, com mudanças bruscas de temperatura fazem com que a cor e o sabor sejam ainda mais acentuados. Apresenta notas sutis de carvalho tostado, baunilha e caramelo.

Calçados

Salvatore Ferragamo

Para a data, a Salvatore Ferragamo selecionou peças para os mais variados estilos. Para o pai de negócios, uma pasta de trabalho em couro caramelo com o fecho Gancini prateado, um item ao mesmo tempo clássico e moderno. Para o pai jovial, um High-top Sneaker, tênis de cano alto inspirado nos anos 90 com um padrão Gancini em 3D, branco, discreto e versátil. E por fim, para o pai mais contemporâneo, um óculos de sol com armação modelo Navigator em aro de metal e detalhe colorido na ponte que confere um toque de estilo.

Yuool

No Dia dos Pais deste ano, os clientes que presentearem o pai com os modelos de calçados sustentáveis da Yuool vão levar junto um aparelho de barbear Dr. Jones.

Mobiliário

Para o Dia dos Pais a Tok Stok criou kits divididos em três categorias: para curtir juntos, para se cuidar e para celebrar.

Kit para curtir juntos

Kit para se cuidar

Kit para celebrar

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.