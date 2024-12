No Brasil, bilionários de tecnologia são quase inexistentes. Durante anos, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, foi o único representante do setor na lista da Forbes. Saverin, no entanto, construiu sua fortuna longe do Brasil, ao lado de Mark Zuckerberg em Harvard, e consolidou sua carreira no Vale do Silício. Mesmo assim, sua associação ao Facebook e ao fundo B Capital lhe rendeu o título de “bilionário brasileiro da tecnologia”.

Agora, Daniel de Freitas, aos 33 anos, é um nome que desafia essa hegemonia. Em 2023, ele entrou para a lista da Forbes como o primeiro bilionário brasileiro da inteligência artificial, com uma fortuna estimada em R$ 1,15 bilhão.

Em 2024, essa cifra teria quase quadruplicado, graças ao acordo de licenciamento de tecnologia entre sua startup, Character.AI, e o Google. Avaliada em US$ 3 bilhões, a empresa tornou Freitas um dos nomes mais promissores do setor.

Quem é Daniel de Freitas?

Formado em engenharia da computação pela USP, Freitas começou sua carreira na Microsoft, onde trabalhou com inteligência artificial no buscador Bing.

Em 2016, foi recrutado pelo Google, onde integrou a equipe do LaMDA, IA que serviu como base para o chatbot Bard. Essa experiência o colocou no epicentro do desenvolvimento de tecnologias que impulsionam o mercado global de IA.

Foi no Google que ele conheceu Noam Shazeer, com quem fundou a Character.AI em 2021. A startup chamou atenção ao criar chatbots capazes de "imitar" personalidades históricas ou fictícias, como Albert Einstein, Sócrates e até mesmo personagens como Tony Stark. A proposta inovadora atraiu investidores, como o fundo Andreessen Horowitz, que avaliou a empresa em US$ 1 bilhão em 2023.

O acordo com o Google e os próximos passos

Em 2024, o Google contratou 20% da equipe da Character.ai para integrar sua divisão de IA, a DeepMind, e pagou US$ 2,7 bilhões por uma licença única dos modelos da startup, sem acesso a futuras tecnologias.

Embora a gigante de tecnologia tenha assegurado acesso à tecnologia, Freitas manteve o controle parcial da empresa e agora atua como consultor do Google, enquanto a gestão operacional foi transferida para um novo CEO.

A plataforma da Character.AI conquistou milhões de usuários com sua proposta de personalização, que permite interações por texto ou voz com figuras históricas e contemporâneas. O aplicativo já soma mais de 20 milhões de downloads em 2024, segundo o AppMagic.