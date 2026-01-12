Invest

Ações da Gol sobem mais de 50% com laudo sobre saída da empresa da bolsa

Em outubro, a companhia aérea anunciou que pretende fechar seu capital no Brasil como parte de seu plano de reestruturação

Aviões da Gol Linhas Aéreas (GOLL4) (Germano Lüders/Exame)

Da Redação
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17h26.

As ações preferenciais da Gol lideram as altas da Bolsa de Valores nesta segunda-feira, 12, após a companhia divulgar um laudo de avaliação que servirá de referência para a oferta de compra de ações no processo de fechamento de capital. Por volta das 16h50,  os papéis GOLL54, listados no nível 2 de governança corporativa da B3, avançavam 56%, negociados a R$ 9,75.

O movimento ocorre depois que a aérea informou, na noite de sexta, 9, que recebeu o laudo elaborado pela Apsis Consultoria Empresarial, que aponta valor econômico de R$ 10,13 por lote de mil ações preferenciais. O montante é superior ao preço de fechamento da sessão passada, de R$ 6,37 por lote.

A avaliação foi feita com base na metodologia de fluxo de caixa descontado, considerando projeções até 2031, custo médio ponderado de capital (WACC) de 15,1% e crescimento na perpetuidade de 3,6%. O estudo também leva em conta a nova estrutura de capital da companhia após o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, o Chapter 11.

O avaliador descartou o patrimônio líquido contábil, que é negativo, e o preço médio ponderado por volume (VWAP) como referências principais. Desde o início das negociações do GOLL54, o VWAP foi de R$ 7,27.

O laudo servirá de base para a oferta de compra das ações preferenciais que será lançada pela Gol Investment Brasil (GIB), como parte do processo de incorporação da companhia e de sua controladora pela Gol Linhas Aéreas S.A. (GLA).

A operação resultará na saída da Gol do Nível 2 de Governança Corporativa da B3 e no fechamento de capital da empresa no Brasil.

Segundo a GIB, o valor indicado no laudo é apenas um parâmetro e não determina, por si só, o preço final a ser oferecido aos acionistas, que será divulgado no edital da operação, esperado para as próximas semanas. O preço final poderá ser igual ou superior ao valor econômico calculado.

Gol anunciou em outubro plano para fechar capital no Brasil

A Gol anunciou em outubro que pretende fechar seu capital no Brasil como parte de seu plano de reestruturação. A medida, divulgada em fato relevante, tem como objetivo simplificar a estrutura operacional da empresa e reduzir custos.

Para conduzir o processo, foi criado um comitê composto exclusivamente por conselheiros independentes, responsável por negociar os termos e a relação de troca da incorporação. A proposta, já aprovada pelo Conselho de Administração, será submetida à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), marcada para 4 de novembro.

Caso aprovada, a operação resultará na saída da Gol da B3. Com isso, a Azul passará a ser a única companhia aérea com capital aberto no Brasil, já que a Latam mantém suas ações listadas no mercado chileno.

