Número de bilionários cresce no Brasil; soma das fortunas supera 230 bilhões de dólares

O Brasil alcançou um novo marco em 2024: o número de bilionários no país chegou a 69, um aumento de 13% em relação a 2023, quando eram 61.

Segundo a lista em tempo real da Forbes, os brasileiros somam juntos US$ 230,9 bilhões (aproximadamente R$ 1,16 trilhão), valor que reflete a recuperação de setores como tecnologia, bancos e consumo.

Eduardo Saverin , cofundador do Facebook, continua como o brasileiro mais rico, com US$ 33,1 bilhões.

Suas ações na Meta, que valorizaram mais de 75% entre 2023 e 2024, foram o principal motor de sua fortuna. Saverin, residente em Singapura desde 2012, também comanda a B Capital, fundo de investimentos focado em startups, consolidando sua influência no cenário global de tecnologia.

Entre as mulheres, Vicky Safra e sua família lideram, com um patrimônio de US$ 17,4 bilhões. A bilionária, herdeira do Banco Safra, manteve a fortuna estável em 2024 e segue à frente da fundação filantrópica que leva seu nome.

O setor bancário também é responsável pelas fortunas de Fernando Roberto e Pedro Moreira Salles, que acumulam US$ 5,9 bilhões e US$ 5,5 bilhões, respectivamente.

Os 10 mais ricos do Brasil em 2024

Eduardo Saverin – US$ 33,1 bilhões Vicky Safra e família – US$ 17,4 bilhões Jorge Paulo Lemann e família – US$ 13,8 bilhões Marcel Herrmann Telles – US$ 9,4 bilhões Carlos Alberto Sicupira – US$ 7,6 bilhões Fernando Roberto Moreira Salles – US$ 5,9 bilhões Pedro Moreira Salles – US$ 5,5 bilhões Miguel Krigsner – US$ 4,6 bilhões André Esteves – US$ 4,4 bilhões Jorge Moll Filho – US$ 3,7 bilhões

Apesar do aumento no número de bilionários no Brasil, o país ainda representa uma pequena fração dos 2.781 bilionários registrados globalmente em 2024, que juntos somam um patrimônio de US$ 12,2 trilhões. O brasileiro mais rico, Eduardo Saverin, ocupa a 52ª posição no ranking mundial, enquanto Bernard Arnault, do grupo LVMH, permanece no topo com US$ 233 bilhões.