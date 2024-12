Em 2024, enquanto muitos bilionários enfrentaram perdas devido à volatilidade dos mercados, outros experimentaram um crescimento exponencial em suas fortunas.

Entre os destaques estão Elon Musk, que viu sua fortuna crescer US$ 239 bilhões, e Mark Zuckerberg, com um aumento de US$ 85,3 bilhões.

Outros nomes da tecnologia, como Jensen Huang, CEO da Nvidia, e Larry Ellison, da Oracle, também se beneficiaram da aceleração no mercado digital.

Os ganhos expressivos refletem, em grande parte, a valorização de ações e expansão de empresas tecnológicas, que dominaram o mercado em um ano marcado por avanços em inteligência artificial e computação em nuvem.

Os bilionários que mais ganharam dinheiro em 2024

1. Elon Musk

Quem: CEO da Tesla, SpaceX e X (antigo Twitter)

CEO da Tesla, SpaceX e X (antigo Twitter) Ganhos de: US$ 239 bilhões

Elon Musk liderou os ganhos em 2024, com sua fortuna atingindo US$ 468 bilhões. O aumento deve-se principalmente à valorização de 120% das ações da Tesla, impulsionada pela forte demanda por veículos elétricos e avanços em inteligência artificial para carros autônomos. A SpaceX também contribuiu, com contratos bilionários no setor aeroespacial.

2. Mark Zuckerberg

Quem: CEO da Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)

CEO da Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) Ganhos de: US$ 85,3 bilhões

Zuckerberg viu sua fortuna crescer graças à valorização de 75% das ações da Meta. O sucesso foi impulsionado pelo avanço no desenvolvimento de tecnologias de realidade virtual e inteligência artificial generativa, especialmente com o lançamento de novos recursos no metaverso.

3. Jensen Huang

Quem: CEO da Nvidia

CEO da Nvidia Ganhos de: US$ 78,2 bilhões

Jensen Huang, responsável pela Nvidia, foi impulsionado pela explosão do mercado de inteligência artificial, com chips especializados tornando-se essenciais para aplicações como o aprendizado de máquina. As ações da Nvidia dobraram de valor em 2024, consolidando a posição da empresa no setor.

4. Larry Ellison

Quem: fundador da Oracle

fundador da Oracle Ganhos de: US$ 70,6 bilhões

Larry Ellison viu sua fortuna crescer com a Oracle expandindo seu portfólio de serviços em nuvem e inteligência artificial. A demanda corporativa por soluções tecnológicas impulsionou o crescimento de receitas e valorização das ações.

5. Jeff Bezos

Quem: fundador da Amazon

fundador da Amazon Ganhos de: US$ 69 bilhões

A fortuna de Bezos cresceu impulsionada por uma recuperação robusta nas ações da Amazon. A expansão de seus negócios em computação em nuvem e e-commerce foi central para esse crescimento, consolidando sua posição como o segundo homem mais rico do mundo.