Otto Baumgart, do grupo dono do Shopping Center Norte, morre em SP

O empresário Otto Baumgart, membro do conselho de administração do Grupo Baumgart, controlador do Shopping Center Norte, morreu neste domingo, 11 de janeiro. Ele tratava um câncer.

A informação sobre o velório foi divulgada pela esposa, Paloma Baumgart, nas redes sociais nesta segunda-feira, 12.

Otto atuava nos comitês de Pessoas, Cultura e Governança, e também no comitê de Finanças, Auditoria e Riscos da holding familiar. Formado em Administração de Empresas, tinha especialização pela Harvard Business School.

Trajetória

Membro da terceira geração da família fundadora do Grupo Baumgart, ele construiu sua trajetória profissional fora do negócio familiar antes de assumir funções estratégicas na holding. Atuou em empresas como Toshiba, Itaú e Ancar, além de ter vivido em Nova York, período que antecedeu seu retorno ao grupo.

Na empresa, liderou iniciativas de profissionalização da gestão, planejamento estratégico e estruturação de governança. No conselho de administração, foi um dos responsáveis pela implementação do modelo que separa os papéis da família, dos acionistas e da gestão executiva — estrutura que contribuiu para a continuidade e estabilidade do grupo ao longo das gerações.

Nos últimos anos, Otto também atuava como investidor em startups dos setores de tecnologia, finanças e alimentação. Ele também esteve envolvido em projetos do terceiro setor focados na formação de jovens da periferia da zona norte de São Paulo.

O velório está marcado para terça-feira, 13, no Funeral Morumbi, na zona sul da capital paulista. O sepultamento será no Cemitério Redentor, na zona oeste da cidade.

Otto Baumgart deixa três filhos e a esposa.