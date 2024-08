Conheça o clube dos 15 bilionários que, juntos, valem mais que o Google

No cenário global das grandes fortunas, um seleto grupo de 15 bilionários se destaca por acumular fortunas superiores a 100 bilhões de dólares, o equivalente a mais de R$ 541 bilhões cada um. Juntos, esses magnatas detêm uma riqueza combinada de cerca de US$ 2,2 trilhões (aproximadamente R$ 11,9 trilhões), superando até mesmo o valor de mercado da Alphabet, empresa controladora do Google, que é avaliada em US$ 2 trilhões (R$ 10,9 bilhões). As informações são da Business Insider.

Esses bilionários, que em sua maioria são fundadores e executivos de grandes empresas, viram suas fortunas crescerem substancialmente em 2023, com um aumento conjunto de cerca de US$ 360 bilhões (R$ 1,94 trilhão) ao longo do ano. Entre as empresas que contribuem para essa acumulação de riqueza estão gigantes da tecnologia, como Tesla, Amazon, e Meta, cujas ações impulsionaram o patrimônio de seus respectivos donos.

Líderes do clube

Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, lidera essa lista com uma fortuna estimada em US$ 241 bilhões (R$ 1,3 trilhão). O empresário, conhecido por suas inovações no setor de transportes e energia, aumentou sua riqueza em US$ 11,6 bilhões (R$ 62,7 bilhões) somente este ano, consolidando sua posição como o mais rico entre os bilionários.

Logo atrás, Jeff Bezos, fundador da Amazon e ex-CEO da empresa, possui um patrimônio avaliado em US$ 200 bilhões (R$ 1,08 trilhão). A fortuna de Bezos cresceu em US$ 23,3 bilhões (R$ 126 bilhões) em 2023, refletindo o contínuo sucesso da Amazon no comércio eletrônico e em serviços de computação em nuvem.

Outro nome de destaque é Bernard Arnault, fundador e CEO do grupo de luxo LVMH, cuja fortuna está estimada em US$ 192 bilhões (R$ 1,04 trilhão). Apesar de uma queda de US$ 15,6 bilhões (R$ 84,4 bilhões) em seu patrimônio este ano, Arnault ainda ocupa uma posição de liderança entre os mais ricos do mundo.

Os 15 maiores bilionários o mundo