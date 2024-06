No topo: Elon Musk volta a ser o homem mais rico do mundo; veja ranking de bilionários

Elon Musk voltou a ser a pessoa mais rica do mundo. O executivo da Tesla e da SpaceX aparece em primeiro lugar na lista do ranking de bilionários da revista Forbes, com fortuna estimada em 210,3 bilhões de dólares.

Musk ultrapassou o empresário francês Bernard Arnault, do conglomerado de artigos de luxo LVMH, que aparecia no primeiro lugar desde janeiro. Jeff Bezos, fundador da Amazon, ocupa a terceira posição, alternando o segundo e terceiro lugar com Musk nos últimos meses.

Arnault e sua família agora estão em segundo lugar, com patrimônio estimado em 202,4 bilhões de dólares, e Jeff Bezos está em terceiro, com 194,5 bilhões de dólares.

Ações valorizadas da Tesla fazem Musk ultrapassar Bezos na lista dos mais ricos do mundo

Por que Elon Musk ficou em primeiro lugar

O avanço na fortuna de Elon Musk ocorre após o anúncio de que sua startup de inteligência artificial, a xAI, levantou cerca de 6 bilhões de dólares na semana passada, chegando a uma avaliação de 24 bilhões de dólares. O principal produto da xAI, fundada em 2023, é o Grok, um modelo de inteligência artificial generativa que rivaliza com o ChatGPT, da OpenAI, e funciona dentro do X, antigo Twitter.

Musk cofundou a OpenAI em 2015, mas deixou a companhia três anos depois. Ele acusa o ChatGPT de ser “politicamente correto” e “woke”, termo em inglês utilizado de forma irônica e crítica ao que seria uma “cultura da lacração”.

O Grok, da xAI, que usa posts na rede social X para resumir acontecimentos, seria supostamente mais “rebelde” que os modelos concorrentes, mas já fez confusão entre o que é fato, piada e especulação, gerando fake news sobre o eclipse solar de abril deste ano e sobre um falso ataque de Irã a Israel.

A Forbes estima que Musk tem participação de 60% na xAI, e que o restante de sua fortuna está muito ligado à sua participação de cerca de 12% na Tesla e à sua participação estimada em 42% na SpaceX.

Ranking de bilionários da Forbes