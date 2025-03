Esta fábrica abastece a franquia de açaí que mais cresce no Brasil. Agora, mira os R$ 300 milhões

O mercado de açaí no Brasil está em plena expansão. Nos últimos cinco anos, a produção da fruta cresceu 70%, segundo o IBGE. No setor de sorvetes, o açaí já representa 55,4% da comercialização da indústria sorveteira, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS). Esse crescimento reflete a alta demanda por produtos à base de açaí, impulsionando marcas que conseguem unir qualidade e escala.

A Amadelli, fábrica do grupo The Best Açaí, se tornou um exemplo desse movimento. Criada para garantir a padronização e a inovação dos produtos vendidos na rede de franquias, a indústria viu sua receita líquida operacional saltar 180,66% em 2024, passando de 34 milhões para 95,6 milhões de reais. Esse desempenho garantiu à empresa a sétima colocação no ranking Negócios em Expansão 2024, na categoria de 30 a 150 milhões de reais.

O crescimento da The Best Açaí tem sido o principal motor da expansão da Amadelli. Em 2024, a rede alcançou a 37ª posição entre as maiores franquias do Brasil em número de unidades, segundo a ABF, e foi reconhecida como a franquia que mais cresceu no ano.

"Nosso crescimento vem da obsessão pela qualidade e pelo compromisso com inovação. Estamos sempre um passo à frente para entregar o melhor produto possível às nossas lojas e clientes", afirma Sérgio Kendy, um dos fundadores do grupo.

A meta para 2025 é ambiciosa: dobrar de tamanho e ultrapassar os 300 milhões de reais. A empresa se prepara para dobrar a capacidade de produção e estuda a criação de uma nova fábrica de recheios e novos mercados fora do Brasil.

Como a fábrica foi criada

A história da Amadelli começou dentro da trajetória da The Best Açaí. Criada em 2017 pelos engenheiros Mateus Bragatto, Mateus Queiroz e Sérgio Kendy, a rede nasceu de um investimento de 15.000 reais, com equipamentos comprados na OLX e uma loja pequena em Londrina, no interior do Paraná.

O crescimento rápido da franquia trouxe um problema: a padronização da qualidade dos produtos. No começo, os sócios compravam açaí de diferentes fornecedores, mas perceberam que a variação na textura e no sabor prejudicava a experiência do cliente.

“Às vezes o produto vinha ótimo, às vezes nem dava para servir. Além disso, ficávamos dependentes da indústria para lançar novidades”, diz Sérgio Kendy.

Foi assim que, em 2020, a Amadelli foi criada. O objetivo era garantir qualidade, inovação e consistência para todas as lojas da The Best Açaí.

Qual é o diferencial da Amadelli?

Localizada em Londrina, no Paraná, a Amadelli ocupa uma área de 18.000 m², sendo 12.000 m² já operacionais. A indústria tem capacidade para produzir e armazenar grandes volumes, garantindo que todas as lojas recebam os produtos padronizados.

Mas o diferencial da fábrica vai além do tamanho. Segundo Kendy, a Amadelli desenvolveu um processo de congelamento exclusivo, que mantém o açaí com uma textura mais cremosa e sem cristais de gelo.

A inovação também faz parte do DNA da empresa. O setor de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) está sempre atento a tendências internacionais. Foi assim que a marca criou sabores diferenciados, como sorvete de Red Velvet e Brownie, e lançou rapidamente produtos inspirados na cultura pop, como o sorvete da Barbie.

A empresa também aposta em novidades para 2025, como o sorbet 100% fruta, sem conservantes ou adição de açúcar. “Estamos sempre um passo à frente, acompanhando o que acontece no mercado nacional e internacional”, afirma o fundador.

Os desafios da expansão

A Amadelli cresce no mesmo ritmo acelerado da The Best Açaí. Dobrar de tamanho ano após ano, no entanto, exige uma operação cada vez mais complexa.

O primeiro grande desafio está na produção em escala. Com a franquia expandindo rapidamente, a fábrica precisa garantir que o fornecimento acompanhe essa demanda. Com uma frota de 60 caminhões atendendo todo o Brasil, a Amadelli já estuda ampliar sua capacidade logística para acompanhar a expansão da franquia.

Outro ponto de atenção é a contratação e treinamento de novos funcionários. Como a empresa dobra de tamanho ano a ano, a equipe precisa crescer no mesmo ritmo. "A cada novo ciclo, temos que integrar muita gente nova. Encontrar bons operadores de máquina e manter a cultura da empresa no meio desse crescimento acelerado é um desafio diário", explica Kendy.

A gestão financeira e de infraestrutura também exige atenção constante. "A indústria que atendia 2024 não serve para 2025. Precisamos dobrar máquinas, câmaras frias e capacidade de produção", diz o fundador. O investimento em tecnologia e estrutura é contínuo, garantindo que a fábrica consiga acompanhar a demanda da franquia sem comprometer a qualidade.

Os planos para 2025

Para 2025, a Amadelli planeja mais um salto de crescimento. A empresa pretende faturar mais de 300 milhões de reais, dobrar sua capacidade de produção e entrar em novos mercados.

Entre os projetos, está a criação de uma nova fábrica de recheios, que entrará em operação no final do ano. A unidade vai produzir creme de avelã, leite ninho, creme de amendoim, entre outros ingredientes que serão usados tanto nos sorvetes quanto como toppings para as lojas.

A expansão internacional também está nos planos. A Amadelli já começou a fornecer produtos para o Paraguai, onde a The Best Açaí abriu sua primeira loja em 2024. Agora, a empresa quer dar um passo além e levar seus produtos ao mercado americano, com a primeira exportação prevista para este ano.

Para acompanhar esse ritmo acelerado, a Amadelli busca novas estratégias de crescimento. Uma das possibilidades em estudo é a captação de investidores, o que permitiria ampliar ainda mais a capacidade produtiva.

“A velocidade do nosso crescimento exige investimentos constantes. Estamos avaliando alternativas para garantir que a fábrica continue acompanhando a expansão da franquia sem comprometer a qualidade e a inovação”, diz Kendy.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

A edição 2025 já está com inscrições abertas. A participação é 100% gratuita. As inscrições vão até 5 de maio, mas quem concluir o cadastro antes de 31 de março ganhará o acesso a uma trilha de conteúdos online dedicados a empreendedores dentro da plataforma LIT, da escola de negócios Saint Paul.

Entre os conteúdos estão inteligência artificial, sustentabilidade corporativa, gestão de times de alta performance, capital de giro e gestão do fluxo de caixa, marketing digital e cenário econômico.

