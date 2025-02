Ele saiu da Ambev, apostou em logística e construiu um negócio milionário com 1357% de crescimento

O setor de logística no Brasil enfrenta desafios constantes, como a necessidade de personalização do serviço e a busca por eficiência em regiões de infraestrutura limitada. Foi apostando nesses diferenciais que a Ícone Transportes, transportadora baiana fundada em 2020 por Pablo Cesar Moraes, conquistou espaço e se tornou referência no Norte e Nordeste.

Com um crescimento de 1357,97% na receita operacional líquida em 2023, a empresa saltou de 184 mil reais para 2,68 milhões de reais, garantindo o primeiro lugar na categoria de empresas entre 2 milhões e 5 milhões de reais no ranking Negócios em Expansão da Exame.

O ano de 2024 marcou uma nova fase para a empresa. A PCM Silva se consolidou como Grupo Ícone Transportes e adquiriu 50% de uma empresa especializada no transporte de frios na região Norte. Com isso, ampliou sua carteira de clientes e expandiu a frota.

"Nosso crescimento veio não apenas da expansão da frota, mas da consolidação dos clientes que já faziam parte da nossa base. Essa estruturação fortalece ainda mais nossa posição no mercado", afirma Pablo Moraes, fundador e CEO da Ícone Transportes.

A Ícone Transportes tem como estratégia oferecer mais do que transporte. Em vez de apenas conectar caminhão e motorista ao cliente, a empresa aposta em treinamento de equipe, personalização do serviço e inovação tecnológica, garantindo uma experiência diferenciada para grandes indústrias.

Como a empresa foi criada

Antes de fundar a Ícone Transportes, Pablo Cesar Moraes construiu sua carreira na área de logística da Ambev. A experiência na multinacional o permitiu identificar oportunidades no setor e desenvolver um modelo de negócio mais eficiente para atender grandes empresas.

A Ícone nasceu em um momento crítico, no auge da pandemia, para atender uma demanda específica: a distribuição de testes rápidos de covid-19 para a Dasa, uma das maiores redes de medicina diagnóstica do país.

A aposta no atendimento personalizado para grandes empresas rapidamente atraiu outros clientes. Atualmente, a transportadora atende Suzano, Metalfrio, JBS e Seara, oferecendo soluções logísticas customizadas para setores como alimentício, papel e celulose e refrigeração.

Com o crescimento acelerado, o número de centros de distribuição também aumentou. Hoje, a Ícone Transportes conta com sete unidades, sendo Belém a principal praça de operação, além de bases em Maracanaú, no Ceará, e Simões Filho, na Bahia.

"Nosso objetivo sempre foi agregar valor ao cliente com soluções sob medida. Não vendemos apenas transporte, mas um serviço adaptado às necessidades de cada empresa", diz Moraes.

Aposta em inovação

Uma das principais estratégias da Ícone para os próximos anos é a adoção de caminhões elétricos, impulsionada por demandas de clientes com metas de redução de emissões de carbono.

"Desenvolvemos uma frota elétrica a pedido de um cliente que queria reduzir a emissão de CO₂ nas entregas", conta Moraes.

Os veículos elétricos já começaram a rodar em Belém do Pará e foram alugados para testes iniciais. O alto custo de aquisição e a falta de infraestrutura para recarga ainda são desafios, mas a transportadora acredita que essa será uma tendência crescente no setor.

Para acelerar essa transformação, a Ícone fechou uma parceria com a Universidade Federal do Pará, criando um núcleo de desenvolvimento tecnológico para inovação no setor logístico.

"A inovação faz parte do DNA da Ícone. Buscamos constantemente soluções que otimizem a operação e agreguem valor aos clientes", afirma Moraes.

Os planos para 2025

Depois de um ano de grande transformação, a Ícone Transportes já iniciou 2025 com alta prospecção de novos clientes. A empresa pretende fortalecer sua presença no Norte e Nordeste e avançar para novas regiões, como Manaus, Recife, Brasília e Goiânia.

"Existe espaço para crescimento porque há demanda. A logística é complexa: não se trata apenas de preço e entrega, mas de flexibilidade de soluções", diz Moraes.

Além da expansão territorial, a empresa seguirá investindo em tecnologia e logística sustentável, reforçando sua frota elétrica e aprimorando seus serviços customizados.

Com um modelo de negócios que alia logística eficiente, inovação e atendimento especializado, a Ícone Transportes quer se tornar a principal referência em transporte para grandes indústrias no Brasil.

"Nosso foco está na flexibilidade e na inovação. Queremos continuar crescendo sem abrir mão da qualidade e da personalização dos serviços", afirma o CEO.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

A edição 2025 já está com inscrições abertas. A participação é 100% gratuita. As inscrições vão até 5 de maio, mas quem concluir o cadastro antes de 31 de março ganhará o acesso a uma trilha de conteúdos online dedicados a empreendedores dentro da plataforma LIT, da escola de negócios Saint Paul.

Entre os conteúdos estão inteligência artificial, sustentabilidade corporativa, gestão de times de alta performance, capital de giro e gestão do fluxo de caixa, marketing digital e cenário econômico.

Não fique de fora da maior celebração do empreendedorismo brasileiro. Clique aqui para começar a sua inscrição.