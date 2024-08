Meta anima investidores com vendas acima da expectativa

A Meta (dona de Facebook, Instagram e WhatsApp) relatou vendas de US$ 39,1 bilhões no trimestre encerrado em 30 de junho, em comparação com as estimativas dos analistas de US$ 38,34 bilhões, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

A empresa diz que tem usado IA para melhorar a maneira como os anúncios encontram usuários interessados, adicionando eficiência ao seu negócio mais lucrativo. A Meta espera vendas para o trimestre atual de US$ 38,5 bilhões a US$ 41 bilhões, em comparação com a projeção média de US$ 39,2 bilhões do mercado.

A Meta tem investido pesadamente em data centers, enquanto o CEO Mark Zuckerberg trabalha para construir uma posição de liderança na corrida de IA. A big tech ajustou suas projeções para o ano inteiro para despesas de capital, definindo uma nova previsão de US$ 37 bilhões a US$ 40 bilhões.

As ações da Meta, que fecharam em US$ 474,83 em Nova York, subiram no pregão estendido após os resultados. No pré-mercado os papéis estavam +8%. No ano, as ações já subiram 34%.

Investimento em IA

A empresa está investindo em grandes modelos de linguagem, a tecnologia que sustenta os chatbots de IA. A Meta revelou recentemente sua maior aposta no setor, com Zuckerberg dizendo que custou centenas de milhões de dólares para treinar.

De acordo com a Bloomberg, investidores têm procurado sinais de um impacto positivo nos negócios da empresa, especialmente depois que a Meta investiu bilhões em outro projeto de paixão de Zuckerberg — o metaverso — sem gerar muito retorno.

Equilibrar o investimento com a necessidade mais imediata de retornos financeiros tem sido um desafio para a Meta. Os movimentos de Zuckerberg que ajudaram a apoiar oesse desempenho — cortes de empregos, um programa de recompra de ações de US$ 50 bilhões e o primeiro dividendo trimestral da Meta — ocorrem enquanto ele permanece claro que os gastos da empresa continuarão aumentando. A empresa disse em um comunicado na quarta-feira que planeja aumentar as despesas de capital "significativamente".

"Enquanto continuamos a refinar nossos planos para o próximo ano, atualmente esperamos um crescimento significativo nas despesas de capital em 2025 à medida que investimos para apoiar nossos esforços de pesquisa e desenvolvimento de produtos de inteligência artificial", disse a Meta.

Há alguns sinais iniciais de retorno. Zuckerberg disse que o chatbot da Meta, Meta AI, está a caminho de se tornar o assistente de IA mais usado no mundo até o final do ano. Ainda assim, Zuckerberg pregou paciência com os investidores e disse em abril que “investidores inteligentes” veriam as promessas de longo prazo dessa tecnologia, mesmo que os retornos financeiros estejam a anos de distância.

Atualmente a Meta tinha 3,27 bilhões de usuários entre todos os seus apps, segundo dados de compilados até 30 de junho, um aumento de 7% em relação a 2023.