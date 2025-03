Eles estão transformando o mercado multimarcas de moda do Brasil

A indústria da moda segue em expansão, com um crescimento global de 11,4% ao ano e projeção de faturamento de US$ 1 trilhão até 2025. No Brasil, o Grupo La Moda aposta em inovação e capacitação para fortalecer lojistas multimarcas e consolidar um modelo de negócios voltado à rentabilidade do setor.

Fundada em 1986, em Nova Veneza (SC), a empresa iniciou suas atividades como confecção infantil sob o nome La Moda Bambini. O grande avanço veio em 2006, com a criação da marca Lança Perfume, voltada ao público adulto.

Nos anos seguintes, o portfólio cresceu com a chegada das marcas My Favorite Things, Lança Perfume Easy e Amarante do Brasil. Atualmente, a empresa possui 22 lojas próprias, atende 3.000 lojistas multimarcas, exporta para 16 países e recebe 14 milhões de acessos anuais no e-commerce.

Além da expansão de marcas, o grupo investe em marketing digital para impulsionar sua influência no varejo. Parcerias com influenciadores como Virginia Fonseca, Sabrina Sato, Lore Improta, Mari Gonzalez, Malu Borges e Maiara & Maraísa aproximam as coleções do consumidor final e ampliam o engajamento online.

Expansão no atacado e suporte aos lojistas

Para Hugo Olivo, CEO do Grupo La Moda, o objetivo da empresa vai além da venda de roupas. “Nós criamos estratégias que aumentam a rentabilidade dos lojistas e fortalecem o mercado multimarcas no Brasil. Quanto mais o setor cresce, mais o ecossistema se desenvolve junto”, afirma.

Uma das principais iniciativas é o Programa Multiplica. Criado para solucionar desafios como fluxo de caixa, gestão de estoque e rentabilidade, o programa oferece prazos flexíveis, markup progressivo (margem de lucro variável), brindes, descontos diferenciados e possibilidade de troca de produtos. Além disso, os lojistas recebem suporte para sell out – estratégias para acelerar as vendas.

A capacitação também é um dos pilares do programa, com cursos especializados e eventos exclusivos voltados ao networking e à troca de experiências entre lojistas e especialistas do setor.

Evento de imersão para lojistas

O grupo também aposta no La Moda Experience, evento que acontecerá entre os dias 16 e 19 de março em Florianópolis (SC), uma das principais cidades criativas do Brasil.

Com vagas limitadas, o evento contará com atrações como um show da dupla Maiara & Maraísa, desfiles com novidades da coleção Primavera 26 e palestrantes de peso.

Além de Olivo, subirão ao palco Rony Meisler, cofundador da Reserva; Carlos Ferreirinha, referência mundial em inteligência da gestão do luxo e autor do best-seller O Paladar Não Retrocede; Malu Borges, influenciadora e empresária; Bianca Olivo, diretora criativa da My Favorite Things; e influenciadoras parceiras mencionadas no início da matéria.

“Este evento será gigantesco e transformará a história da moda no Brasil. Nosso objetivo é levar conhecimento para lojistas que muitas vezes não têm acesso às últimas tendências”, diz Olivo.

Com estratégias como o Programa Multiplica e o La Moda Experience, o Grupo La Moda reforça seu papel no mercado multimarcas de moda do Brasil, investindo na capacitação dos lojistas e na inovação como diferenciais competitivos.