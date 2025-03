Com alta dos juros, consórcio se fortalece como alternativa ao financiamento

Com a restrição do acesso ao crédito e a taxa Selic em 13,25% – e projeção de alta em 2025 –, o consórcio tem se mostrado uma alternativa interessante para quem busca adquirir um bem com mais previsibilidade e, ao contrário do financiamento tradicional, sem a incidência de juros.

Prova disso são os dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), que mostram um total de 4,49 milhões de cotas vendidas em 2024 – um crescimento de 7,4% em relação a 2023.

“O brasileiro não tem o hábito de poupar, mas quando assume um compromisso mensal dentro de um grupo organizado, consegue estruturar suas finanças para conquistar bens sem os juros altos do financiamento”, afirma Alysson Tosin, diretor do Consórcio Recon.

Há mais de 35 anos no mercado e regulamentado pelo Banco Central, o Consórcio Recon tem expandido sua atuação e oferecido opções flexíveis e seguras para quem busca essa modalidade de investimento. Em 2024, a companhia atingiu a marca de R$ 1,5 bilhão em créditos contemplados.

O que é possível adquirir por meio de um consórcio?

Hoje, a empresa atende clientes interessados em diversos produtos e serviços, como automóveis, imóveis, equipamentos agrícolas, energia fotovoltaica e até mesmo viagens e procedimentos estéticos.

“Nosso papel é garantir que cada consorciado tenha uma experiência segura e vantajosa e possa conquistar seus objetivos de forma planejada e consciente”, conclui o diretor.

Para operar com segurança, a Recon segue regras rigorosas de governança e compliance, com fiscalização contínua e autonomia, reportando-se diretamente a um Conselho de Administração.

Além disso, auditorias internas e externas, conduzidas por empresas especializadas, são realizadas periodicamente para identificar falhas e garantir conformidade, com relatórios enviados obrigatoriamente ao Banco Central.

“Nossa estrutura é semelhante à de bancos, com auditorias internas e externas, ouvidoria e processos transparentes. Isso garante mais confiança para quem opta pelo consórcio”, reforça Tosin.

Como funciona um consórcio?

Com previsão de crescimento de 8% em 2025, o setor de consórcios se consolida como uma alternativa ao financiamento tradicional, permitindo a compra de um bem sem a incidência de juros. Nesse modelo, um grupo de pessoas contribui mensalmente para formar um fundo comum, que é administrado por uma empresa autorizada pelo Banco Central.

A cada mês, parte dos participantes é contemplada por sorteio ou oferta de lances, antecipando a possibilidade de aquisição do bem.

A grande vantagem está na ausência de juros: em vez de pagar taxas bancárias elevadas, o consorciado arca apenas com uma taxa de administração diluída ao longo do contrato. Isso torna a opção mais acessível a longo prazo.

“O consorciado tem flexibilidade para planejar a melhor estratégia, de acordo com suas possibilidades financeiras”, explica Tosin.

Conquistas reais

Por muito tempo, a comunicação do Consórcio Recon foi baseada no conceito de sonho, uma abordagem comum no setor, mas que pode sugerir algo distante ou incerto. Por isso, a empresa reformulou sua estratégia para enfatizar o conceito de realização, no qual o consórcio é vendido, contemplado e entregue.

Essa mudança faz parte de um esforço para tornar a modalidade mais tangível. Como parte da nova abordagem, a Recon trouxe o medalhista olímpico Gustavo Borges para sua comunicação, reforçando o slogan “Junto com você em cada conquista”.

A parceria com o atleta fortalece essa narrativa. “Com quatro medalhas olímpicas, ele representa a dedicação e a superação necessárias para alcançar grandes objetivos”, diz Tosin.

A campanha, segundo ele, é também uma forma de mostrar que o Consórcio Recon está ao lado dos clientes em todas as etapas da jornada – seja na primeira aquisição, na troca de um bem ou na realização de novos projetos.