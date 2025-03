iPlace Corporativo amplia serviços e se aprimora na entrega de soluções Apple para empresas

A adoção de produtos Apple nas empresas vêm aumentando ano a ano, devido a preferência dos funcionários e pela demanda das empresas por eficiência e segurança digital.

Uma pesquisa da plataforma Kandji revelou que quase dois terços dos stakeholders de TI acreditam que os dispositivos Apple são menos suscetíveis a interrupções cibernéticas. Esse fator, aliado à integração entre hardware e software e à experiência de usuário, tem levado um número crescente de empresas a adotar Mac, iPhone e iPad em suas infraestruturas tecnológicas.

No Brasil, a iPlace Corporativo, vem ampliando sua atuação no segmento B2B e consolidando-se como parceira estratégica na implementação e gestão desses dispositivos. A previsão é de que a vertical de serviços da empresa responda por 25% dos seus resultados em 2025.

Suporte especializado e certificação exclusiva

Além da venda de dispositivos, a iPlace Corporativo se diferencia pelo iPlaceCare for Enterprise, um serviço que garante assistência completa para empresas. A solução inclui a abertura de chamados, cobertura de danos acidentais e suporte técnico avançado, além de transporte de equipamentos, reserva de dispositivos extras, onboarding remoto e gerenciamento via Mosyle e outras plataformas de Apple Business Manager.

“Nosso objetivo é oferecer não apenas tecnologia de ponta, mas também um suporte eficiente e estratégico para que as empresas operem com máxima produtividade”, afirma Rafael Pittas, gerente-executivo da iPlace Corporativo.

A iPlace Corporativo é uma das únicas empresas no Brasil com a certificação Apple Authorized Enterprise Reseller (AAER), que a autoriza a fornecer dispositivos e serviços no ambiente corporativo, atendendo a rigorosos indicadores de qualidade.

“Atendemos cerca de 24 mil empresas no país, garantindo desde a venda de equipamentos até a implementação e gerenciamento remoto, sempre com foco em segurança digital e alta performance”, destaca Wagner Alledo, diretor-geral da empresa.

Para alcançar esse nível de serviço, a equipe da iPlace Corporativo passou por treinamentos e capacitações mantendo-se atualizada sobre inovações tecnológicas e melhores práticas do setor.

Mais produtividade e segurança para empresas

Estudos apontam que a adoção de dispositivos Apple impacta diretamente a produtividade corporativa. Uma pesquisa da empresa de software Jamf revelou que 74% dos usuários de MacBook enfrentam menos problemas técnicos em comparação a computadores tradicionais, enquanto 79% afirmam que seus trabalhos só são possíveis devido à tecnologia Apple.

Isso ocorre porque os dispositivos da marca combinam hardware e software desenvolvidos conjuntamente, proporcionando maior estabilidade e o menor Custo Total de Propriedade (TCO) do mercado.

Outra vantagem é o fato de a iPlace Corporativo ir além da comercialização de equipamentos, oferecendo um ecossistema de serviços que simplifica a transição e o uso de dispositivos Apple nas empresas.

Com uma equipe de especialistas certificados, a empresa atende hoje negócios de todos os portes, garantindo suporte desde a configuração inicial até estratégias personalizadas para otimização dos fluxos de trabalho. “Nosso compromisso é entregar tecnologia com eficiência e personalização, ajudando empresas a alcançarem maior produtividade e segurança em seus processos”, garante Pittas.

Para mais informações sobre a iPlace Corporativo, acesse: