Ex-CFO de bilionário desaparecido no naufrágio italiano morre atropelado; entenda o caso

Na manhã da última segunda-feira, 19, um tornado atingiu um veleiro de luxo que navegava na costa da Sicília, na Itália. A embarcação naufragou e deixou um morto e sete desaparecidos, segundo a Guarda Costeira italiana, incluindo o bilionário Mike Lynch, cofundador da Autonomy e empresário do ramo da tecnologia. Não bastasse o acidente trágico, no último sábado, seu ex-CFO, Stephen Chamberlain, de 52 anos, morreu atropelado.

A morte de Chamberlain aconteceu dois dias antes do desaparecimento de Lynch. A motorista do carro era uma mulher de 49 anos que está cooperando com a polícia. O atropelamento aconteceu enquanto o executivo fazia uma corrida matinal.

Chamberlain e Lynch tinham uma relação delicada com os negócios da Autonomy, que foi vencida em 2011 para a Hewlett-Packard (HP) por US$ 11 bilhões. Chegaram a ser réus em um julgamento de fraude que corria no Tribunal de São Francisco porque, na visão dos promotores, tentaram inflar a receita da empresa antes de vendê-la. Eles foram absolvidos em junho deste ano. No total, foram 15 acusações, sendo 14 por fraude e uma por conspiração.

Bilionário segue desaparecido após naufrágio

Lynch ainda não foi encontrado pela Guarda Costeira italiana. A embarcação navegava no início da manhã pela costa de Palermo, a capital da Sicilia, quando foi atingida por pela tormenta. Por causa do horário, a maior dos passageiros estava dormindo quando o tornado atingiu o iate. Alguns deles conseguiram pular para fora do veleiro. Quinze foram resgatados, incluindo uma criança de um ano.

O naufrágio aconteceu por causa de um tornado no mar Mediterrâneo, que é considerado um evento raro para a região. Nos últimos dias, porém, tempestades e chuvas pesadas atingiram a Itália, causando inundações e deslizamentos de terra.

Segundo as equipes de resgate, o barco, batizado de Bayesian, foi encontrado a uma profundidade de 49 metros. Promotores na cidade de Termini Imerese, vizinha a Palermo, abriram uma investigação para apurar as causas do naufrágio. A embarcação foi construída em 2008 pela fabricante Perini.

O veleiro de luxo havia deixado o porto siciliano de Milazzo em 14 de agosto e foi rastreado pela última vez a leste de Palermo na noite de domingo, 19, com um status de navegação de "ancorado".

Quem é Mike Lynch?

Empresário do ramo da tecnologia, Mike Lynch é conhecido como "Bill Gates britânico". Atualmente com 59 anos, Lynch fez sua fortuna com a Autonomy, empresa de software que criou em 1996. Em 2011, a companhia foi vendida para a HP por 11 bilhões de dólares. Desses, 500 milhões de dólares (cerca de 2,5 bilhões de reais) foram para Lynch.

No ano seguinte, porém, a HP acusou a Autonomy de ter inflado artificialmente seu valor, levando a acusações civis e criminais movidas contra Lynch, que sempre negou irregularidades.

Entre 2013 e 2015, o departamento de fraudes do Reino Unido chegou a investigar o caso, mas encerrou a investigação alegando não ter evidências suficientes.

O bilionário chegou a ser extraditado em 2023 para os Estados Unidos para ser julgado no caso, e ficou um ano em prisão domiciliar. Em junho, foi absolvido das 15 acusações criminais.