Após recorde da Amazon, Bezos vende quase R$ 30 bilhões em ações

Jeff Bezos, fundador e presidente executivo da Amazon, planeja vender cerca de US$ 5 bilhões (R$ 27,8 bilhões) em ações da gigante do e-commerce, após o valor dos papéis atingir máxima histórica. A informação consta em um documento regulatório divulgado na terça-feira, 2, após o fechamento do mercado americano. As informações são da Reuters e da Business Insider.

A venda proposta envolve 25 milhões de ações e foi revelada em um comunicado. No mesmo dia, as ações da Amazon atingiram um pico histórico de US$ 200,43 (R$ 1114,31). No acumulado do ano, o valor dos papéis da varejista online já saltou mais de 30%.

Após a venda, Bezos ainda deterá aproximadamente 912 milhões de ações da Amazon, o equivalente a 8,8% do capital total da companhia. Vale lembrar que, em fevereiro deste ano, ele já havia se desfeito de ações avaliadas em cerca de US$ 8,5 bilhões (R$ 47,2 bilhões), após o valor dos papéis subir 80% em 2023.

No final de maio, ele vendeu cerca de 1,1 milhão de ações da Amazon, informando que o valor seria usado para financiar suas escolas pré-primárias sem fins lucrativos. O bilionário se desfez de 431.426 ações em 29 de maio e 667.260 ações em 30 de maio, totalizando cerca de US$ 117 milhões (R$ 650 milhões).

Mudança de ares

Jeff Bezos é a segunda pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido estimado em US$ 214,3 bilhões (R$ 1,2 trilhão), segundo a Forbes. Além da Amazon, ele também é fundador da empresa espacial Blue Origin, responsável pelo lançamento de uma missão espacial com seis tripulantes em maio deste ano.

A Amazon divulgou resultados positivos no primeiro trimestre de 2024, impulsionada pela onda da inteligência artificial. Recentemente, a companhia substituiu Adam Selipsky por Matt Garman, figura interna da empresa, como chefe da unidade de computação em nuvem, a AWS.

Aos 60 anos, Bezos anunciou em novembro de 2023 sua mudança de Seattle para Miami. O estado de Washington implementou um imposto de ganhos de capital de 7% em 2022, tributo inexistente na Flórida. A mudança de residência deve significar uma economia de centenas de milhões de dólares em impostos para o bilionário.